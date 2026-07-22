Hotel Puntagrande, reabre su restaurante para descubrir el sabor mas autentico de El Hierro

Hay lugares donde uno no solo va a comer, también va a vivir experiencias únicas, como escuchar las olas del océano mientras rompen contra la roca volcánica, contemplar cómo cambia la luz sobre el Atlántico, descubrir el sabor más auténtico de un territorio y dejar que el tiempo transcurra sin prisas.

Eso es precisamente lo que propone el Hotel Puntagrande, situado en El Hierro y distinguido con una Llave Michelin, en su Restaurante Puntagrande, que a partir de este verano abre sus puertas también a quienes no se alojan en el establecimiento.

Hasta ahora reservada exclusivamente para los huéspedes del reconocido en 1989 como el hotel más pequeño del mundo por el Libro Guinness de los Récords, esta propuesta gastronómica podrá ser disfrutada por cualquier visitante que quiera descubrir una de las experiencias culinarias más singulares, siempre en un ambiente tranquilo y exclusivo, reservado para mayores de 16 años.

Más que una carta, el Restaurante Puntagrande propone un recorrido por la isla a través de sus sabores. Cada elaboración nace del respeto por el producto de proximidad, con pescados frescos, carnes seleccionadas, verduras de temporada y materias primas procedentes, siempre que es posible, de productores herreños. La carta, compuesta por alrededor de quince platos, se renueva íntegramente cada tres meses siguiendo el ritmo natural de las estaciones y ofreciendo lo mejor que la tierra y el mar brindan en cada momento del año.

La propuesta gastronómica se completa con una cuidada coctelería de autor y una selección de vinos que presta especial protagonismo a las bodegas de El Hierro, sin renunciar a una cuidada colección de referencias nacionales e internacionales y champagnes seleccionados.

Además, a lo largo del año el restaurante organizará noches temáticas dedicadas a diferentes propuestas gastronómicas, ampliando así una oferta pensada para quienes buscan vivir la cocina desde una perspectiva experiencial.

Como gran novedad, durante la temporada de invierno el establecimiento presentará una exclusiva experiencia de Table Mapping, limitada a únicamente 10 comensales por sesión. Mientras disfrutan de la cena, una serie de proyecciones audiovisuales sobre la propia mesa narrarán la historia de El Hierro y del Hotel Puntagrande, fusionando gastronomía, patrimonio, tecnología y emoción en una experiencia inmersiva.

Desde la dirección del hotel, aseguran que “queremos que cualquier persona que visite El Hierro pueda descubrir nuestra forma de entender la hospitalidad. El Hotel Puntagrande siempre ha sido un lugar donde la gastronomía, el paisaje y las emociones navegan en la misma dirección”.

El restaurante permanecerá abierto todos los días durante el verano, de 13:00 a 23:00h, con una capacidad máxima de 50 personas, que se reduce a solo 18 durante el invierno para mantener un servicio especialmente personalizado. Debido al reducido tamaño del espacio, se recomienda reservar con antelación, especialmente durante la temporada invernal.