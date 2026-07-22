Escapadas y gastronomía: experiencias originales para regalar

miércoles 22 de julio de 2026 , 08:30h

Hay regalos que se disfrutan al abrirlos y otros cuya historia comienza precisamente en ese momento. Dormir frente al mar en un antiguo faro, adentrarse en un bosque con todos los sentidos, descubrir una ciudad Patrimonio de la Humanidad cuando cae la tarde o sentarse a la mesa de un chef reconocido son algunas de las experiencias que el Club de selección de alojamientos con encanto Rusticae propone para quienes prefieren regalar recuerdos antes que objetos.

Las Llaves Regalo Experiencias de Rusticae permiten sorprender con una escapada para dos personas en la que la estancia en uno de los alojamientos seleccionados por el club se combina con una actividad estrechamente ligada al destino. Naturaleza, gastronomía, patrimonio, enoturismo, bienestar o aventura forman parte de una colección diseñada junto a los propios hoteleros y colaboradores locales para descubrir cada lugar desde dentro.

Porque, frente a los regalos que terminan olvidados en un cajón, una experiencia tiene la capacidad de prolongarse mucho más allá de la escapada: empieza con la sorpresa, continúa con la elección del destino y permanece en el recuerdo de quienes la comparten.

Dormir donde termina la tierra

Pocas experiencias resultan tan evocadoras como pasar la noche en un faro, con el mar como horizonte y el sonido de las olas como telón de fondo. La Llave Regalo Dormir en un Faro permite elegir entre el Faro de Cudillero, en Asturias, y el Faro de Punta Cumplida, en La Palma.

Entrar en el bosque y dejar fuera las prisas

Regalar una experiencia puede ser también regalar tiempo, silencio y contacto con la naturaleza. La propuesta Baño de bosque único en el Parque Natural Saja-Besaya, ofrecida por Posada La Cotía, en Cantabria, incluye dos noches de alojamiento con desayuno y una ruta acompañada por un guía certificado, con meditación guiada y una sorpresa al finalizar la actividad.

Inspirada en el shinrin-yoku japonés, la experiencia invita a pasear con plena conciencia y conectar con los sonidos, los colores, las texturas y la atmósfera del bosque. Una propuesta para quienes necesitan detenerse, respirar y recuperar una relación más serena con el entorno.

Descubrir una ciudad cuando cambia la luz

También hay regalos que permiten mirar de otra manera lugares cargados de historia. Explora el Patrimonio UNESCO de Cáceres, ofrecida por Casa Pizarro Hotel, propone dos noches de alojamiento con desayuno en pleno casco histórico y una visita acompañada por un historiador-guía para conocer sus edificios, sus leyendas y la huella de las diferentes culturas que han pasado por la ciudad.

La actividad se desarrolla con la luz de la tarde y la noche, cuando las calles, las plazas y los palacios del conjunto monumental adquieren una atmósfera diferente. La experiencia incluye, además, acceso a distintos enclaves históricos y material de apoyo para interpretar el patrimonio de Cáceres.

Una Llave para cada manera de viajar

Rusticae reúne sus propuestas en diferentes modalidades, pensadas para adaptarse al tipo de escapada y al presupuesto de quien regala:

La Llave Regalo Experiencias Clásicas, incluye alojamiento en habitación doble con desayuno para dos personas y un conjunto de actividades en una selección de experiencias viajeras.

La Llave Regalo Experiencias Premium, incluye dos noches en habitación doble con desayuno para dos personas y distintas actividades vinculadas al destino.

Por su parte, la Llave Regalo Experiencias Gran Lujo, propone también dos noches con desayuno para dos personas y una selección de experiencias de categoría superior.

A estas opciones se suman las Llaves específicas Dormir en un Faro y Disfruta una cata. Todas ellas pueden consultarse y adquirirse a través de la tienda de Llaves Regalo de Rusticae.

Las Llaves están disponibles en formato físico o digital y cuentan con un año de validez, ampliable antes de su caducidad. La reserva se realiza posteriormente con Rusticae para concretar las fechas, el alojamiento y los detalles de la experiencia elegida.

“Una Llave Regalo no abre únicamente la puerta de un alojamiento. Abre la posibilidad de compartir tiempo, descubrir un territorio y vivir algo que probablemente nunca habríamos elegido para nosotros mismos. Ese es el verdadero valor de regalar una experiencia: ofrecer una historia que todavía está por escribir”, señala Sara Sánchez Remacha, CEO de Rusticae.

Para una pareja, unos padres, unos amigos o, sencillamente, para regalarse una pausa, las Llaves Regalo Experiencias convierten la elección del regalo en el comienzo de un viaje. Porque algunas historias no empiezan con “érase una vez”, sino con una llave.