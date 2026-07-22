Parque Warner Madrid celebrará su primer Dog Day

miércoles 22 de julio de 2026 , 08:00h

Con motivo del Día Mundial del Perro, Parque Warner Madrid anuncia la primera edición de “Dog Day”. Una iniciativa que, los próximos 12 y 13 de septiembre, permitirá que los visitantes puedan disfrutar del parque acompañados de estas mascotas.

Durante todo el fin de semana, el parque adaptará su operativa habitual para garantizar una experiencia cómoda, segura y divertida tanto para las familias como para sus mascotas, convirtiéndose en un espacio especialmente preparado para compartir una jornada inolvidable sin olvidar las necesidades caninas:

Shows sin pirotecnia: Los espectáculos estarán completamente adaptados, eliminando los ruidos fuertes y la pirotecnia para que tanto personas como animales disfruten sin estrés.

Pipican habilitado: Se habilitará una zona segura y delimitada donde los perros podrán jugar, correr y socializar libremente.

Bolsas disponibles: El parque facilitará bolsas higiénicas en varios puntos clave para ayudar a mantener el recinto limpio entre todos.

Fuentes de agua: Se instalarán múltiples bebederos accesibles para garantizar que las mascotas se mantengan perfectamente hidratadas en todo momento.

Encuentros de película y ventajas exclusivas

Este primer 'Dog Day' no solo adapta las comodidades del parque, sino también el entretenimiento. Durante el fin de semana, los dueños y sus mascotas podrán vivir momentos únicos conociendo de cerca a los personajes caninos más queridos: DC Liga de Supermascotas, Ace y Krypto, y el inigualable Scooby-Doo.

Además, los visitantes que acudan acompañados de su perro podrán beneficiarse de promociones y descuentos exclusivos diseñados especialmente para la ocasión, como fotografías o merchandising en la tienda de Scooby-Doo, con los que poder llevarse un recuerdo único de una jornada junto a sus mascotas.

Con esta iniciativa, Parque Warner Madrid refuerza su compromiso por ofrecer experiencias innovadoras y diferenciales a sus visitantes, sumándose a la celebración del Día Mundial del Perro con una propuesta pensada para disfrutar en familia, incluyendo a aquellos miembros que nunca faltan en casa.