La tecnología beauty que triunfa entre las estrellas del Mundial

Mientras millones de personas celebran la final del Mundial, comienza otra competición mucho menos visible: la recuperación. Futbolistas como Marcos Llorente, Erling Haaland o Cristiano Ronaldo han contribuido a popularizar una nueva cultura del bienestar basada en la innovación tecnológica. Una tendencia que también ha conquistado a artistas como Shakira, y que hoy inspira una nueva generación de dispositivos beauty para el hogar. La tecnobelleza cobra cada vez más protagonismo.
Mientras el mundo celebra el desenlace del Mundial, jugadores, cuerpos técnicos y especialistas en recuperación inician una rutina igual de importante que el propio partido. Hoy el alto rendimiento también se construye fuera del terreno de juego. Descanso, nutrición, fisioterapia y tecnología forman parte de una misma estrategia.
Esta evolución ya no pertenece únicamente al ámbito deportivo En los últimos años, futbolistas como Marcos Llorente, Erling Haaland o Cristiano Ronaldo han contribuido a visibilizar esta nueva cultura del bienestar. El uso de herramientas como la luz roja, la terapia LED, la microcorriente o diferentes tecnologías aplicadas al cuidado físico, se han incorporado a las rutinas de muchos deportistas como parte de un enfoque integral del rendimiento.
También artistas sometidos a una elevada exigencia física han comenzado a incorporar estas tecnologías a su preparación. La cantante Shakira, protagonista de algunos de los momentos más memorables ligados a la historia reciente de los mundiales, compartió recientemente cómo utiliza dispositivos de luz roja, masaje y microcorrientes dentro de su rutina previa a los conciertos, demostrando que la recuperación y el bienestar se han convertido en un lenguaje común entre deporte y espectáculo.
"Estamos viviendo un cambio de paradigma en el cuidado personal. Tecnologías que hace apenas unos años estaban asociadas al deporte de élite o a las clínicas de estética, forman hoy parte de una nueva generación de dispositivos para el hogar. El consumidor ya no busca solo cosmética. Busca herramientas que complementen su rutina diaria con tecnologías que hasta hace poco estaban reservadas al deporte de élite o a las clínicas estéticas”. Victoria Jane Hiscock, experta en cuidado de la piel con más de dos décadas formando a dermatólogos, médicos estéticos y profesionales del sector de la belleza.
Para Carmen Navarro, referente de la estética profesional en España, esta tendencia responde a una nueva manera de entender el cuidado de la piel. "La tecnología ha pasado a formar parte de la rutina cosmética diaria. Dispositivos como la luz LED, la microcorriente o el masaje tecnológico, permiten complementar el cuidado de la piel desde casa como complemento a los tratamientos profesionales y a un estilo de vida saludable".
Seis dispositivos inspirados en las tecnologías de recuperación profesional:
Tecnologías antes reservadas a clínicas especializadas y al deporte de élite inspiran hoy una nueva generación de dispositivos para el hogar.
STYLPRO™ Red Light Full Body Panel
El nuevo panel corporal incorpora 508 LEDs que combinan luz roja (633 nm) y luz infrarroja cercana (830 nm) en un formato flexible y manos libres. Gracias a sus correas ajustables puede colocarse cómodamente sobre rostro, cuello, escote, espalda, abdomen, hombros, brazos, piernas, manos o pies, facilitando sesiones cómodas en casa.
STYLPRO™ Dual Microcurrent Face & Body Device
Este dispositivo incorpora doble programa de microcorriente con modos específicos para rostro y cuerpo, ayudando a mejorar visiblemente la firmeza y el tono de la piel. Su diseño resistente al agua permite utilizarlo incluso durante la ducha.
STYLPRO™ Neck & Body Smoother
Diseñado para rostro, cuello, escote y cuerpo, combina terapia LED, microcorriente y vibración sónica en un único dispositivo para complementar la rutina diaria de cuidado de la piel.
STYLPRO™ Wavelength LED Mask
Fabricada en silicona de grado médico y equipada con 360 LEDs, permite incorporar sesiones de terapia LED de apenas diez minutos a la rutina diaria. Actualmente es la máscara LED más vendida de STYLPRO en Reino Unido por valor.
STYLPRO™ Wavelength Pro 5-in-1 LED Mask
El dispositivo más avanzado de la firma incorpora 548 LEDs, cuatro longitudes de onda y once programas para rostro, cuello, escote, espalda y cuero cabelludo. Su diseño flexible facilita su uso tanto en casa como durante los viajes.
STYLPRO™ Radiant Eyes Red LED Goggles (PVP 50 €)
Un dispositivo facial manos libres que combina luz LED y vibración. Ayuda a mejorar el aspecto del contorno de ojos, suavizando visualmente patas de gallo, líneas de expresión y ojeras. Su diseño manos libres permite integrarlo fácilmente en cualquier rutina beauty. Un indispensable de toda rutina beauty.
Del alto rendimiento al cuidado cotidiano
Lo que comenzó como una herramienta para optimizar la recuperación deportiva se ha convertido en una de las tedencias más demandadas del skincare. Hoy, deporte, tecnología y cuidado de la piel comparten un mismo lenguaje.
Además de futbolistas como Marcos Llorente, Erling Haaland o Cristiano Ronaldo, figuras internacionales como Shakira, Kelly Rowland, Jessica Alba, Kate Hudson, Kim Kardashian o Chrissy Teigen han compartido públicamente el uso de dispositivos de luz LED o tecnologías similares dentro de sus rutinas habituales de cuidado personal, consolidando una tendencia que une deporte, belleza y tecnología como nunca antes.