Qué hacer si sufres un robo en tu coche durante las vacaciones

martes 28 de julio de 2026 , 08:00h

Volver al coche después de un día de playa, hacer una parada durante un viaje o visitar una ciudad y encontrar una ventanilla rota o una puerta forzada puede trastocar por completo las vacaciones. Al daño sufrido por el vehículo se suma la posible sustracción de maletas, dispositivos electrónicos, documentación o incluso las llaves de casa, lo que puede agravar todavía más la situación.

Los robos en el interior de vehículos se producen con especial frecuencia en zonas turísticas y áreas de servicio, donde los autores aprovechan las paradas de los viajeros y la presencia de equipaje u objetos personales en los coches.

Desde Prima Seguros, insurtech especializada en seguros de automoción, recuerdan la importancia de mantener la calma y actuar correctamente desde el primer momento, y repasan los pasos que conviene seguir si se produce un robo en el interior del vehículo durante las vacaciones.

Comprobar el entorno antes de acercarse

Si el coche presenta signos de haber sido forzado, conviene observar primero el entorno y asegurarse de que no haya nadie sospechoso en las inmediaciones. Ante cualquier indicio de riesgo, es recomendable mantener la distancia, avisar a las autoridades y evitar cualquier tipo de enfrentamiento.

No limpiar ni ordenar el vehículo inmediatamente

Aunque la primera reacción sea comprobar rápidamente qué falta o, si se ha roto una ventanilla, retirar los cristales, es recomendable no manipular el interior hasta haber documentado el estado del coche. Fotografiar las ventanillas, las cerraduras, las puertas y cualquier objeto desplazado permitirá dejar constancia de lo ocurrido y de los posibles daños.

Revisar lo sustraído y proteger la información personal

Además de comprobar si falta equipaje, dinero o dispositivos electrónicos, es importante revisar si se han llevado tarjetas bancarias, documentación, llaves o mandos de garaje. Las tarjetas deben bloquearse de inmediato y, en el caso de teléfonos, tabletas u ordenadores, conviene cerrar las sesiones abiertas, cambiar las contraseñas y activar las funciones de localización o bloqueo remoto. Si también han desaparecido las llaves de casa junto con algún documento en el que figure el domicilio, puede ser recomendable cambiar la cerradura.

Presentar una denuncia detallada

La denuncia puede presentarse presencialmente en cualquier comisaría de la Policía Nacional o puesto de la Guardia Civil. También es posible tramitarla por internet a través de sus canales oficiales, incluida la categoría específica de sustracción en el interior de un vehículo.

Esta debe recoger el lugar y la hora aproximada del robo, los daños ocasionados al coche y una relación lo más precisa posible de los objetos sustraídos. Las facturas, fotografías, números de serie o códigos IMEI, que permiten identificar de forma única un teléfono móvil, pueden ayudar a demostrar la propiedad de los objetos sustraídos y facilitar su localización o bloqueo.

Contactar con la aseguradora antes de reparar el coche

Si el robo ha provocado daños en el coche, como la rotura de una luna o el forzamiento de una cerradura, conviene comunicar lo sucedido a la aseguradora antes de realizar cualquier reparación y seguir sus indicaciones. En general, las coberturas de robo pueden incluir los daños ocasionados al vehículo como consecuencia de un robo o una tentativa, así como la sustracción de determinadas piezas fijas o accesorios declarados. Sin embargo, los objetos personales, como teléfonos móviles, ordenadores o equipaje, no siempre están cubiertos, por lo que es importante revisar las condiciones concretas de cada póliza.