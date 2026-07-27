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JAECOO mira al futuro del deporte con un nuevo proyecto que verá la luz tras el verano
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JAECOO mira al futuro del deporte con un nuevo proyecto que verá la luz tras el verano

lunes 27 de julio de 2026, 09:00h

JAECOO prepara un nuevo proyecto que verá la luz después del verano y que pone el foco en el deporte base y en las futuras generaciones de talento. Bajo el lema "El futuro de las estrellas empieza hoy", la marca anticipa una iniciativa inspirada en los valores que acompañan a los deportistas desde sus primeros pasos: el esfuerzo, la constancia, el trabajo en equipo y la superación.

Tras un verano en el que el deporte español ha vuelto a emocionar con destacados éxitos internacionales, la firma dirige ahora la mirada hacia quienes comienzan a escribir su propia historia. Porque antes de los grandes triunfos hay años de aprendizaje, entrenamientos, ilusión y compromiso, un recorrido que JAECOO quiere poner en valor con este nuevo proyecto.

La iniciativa nace con el propósito de destacar la importancia del deporte de base como cantera de talento y como espacio donde se forjan no solo futuros campeones, sino también valores esenciales para el desarrollo personal y colectivo.

Con esta propuesta, JAECOO reafirma su compromiso con las comunidades en las que está presente y con un modelo de crecimiento vinculado al impulso del talento, la igualdad de oportunidades y el desarrollo de las nuevas generaciones.

Este primer adelanto marca el comienzo de un proyecto de largo recorrido que será presentado oficialmente tras el verano y que unirá deporte, territorio y futuro a través de una iniciativa concebida para acompañar el nacimiento de las próximas estrellas.

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