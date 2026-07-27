El Salvador Travel Market impulsará al país como destino clave de Centroamérica

lunes 27 de julio de 2026 , 10:15h

En turismo, el tamaño no siempre determina la intensidad del viaje. Pocos destinos lo demuestran mejor que El Salvador, un país que concentra en apenas unos kilómetros volcanes, lagos, playas, enclaves arqueológicos, pueblos de montaña y una cultura profundamente ligada a su territorio. Esa diversidad, unida a la facilidad para desplazarse entre sus principales atractivos, está despertando un interés creciente entre los viajeros que buscan experiencias más pausadas, auténticas y alejadas de los circuitos tradicionales.

Mientras otros destinos obligan a dedicar largas jornadas a los desplazamientos, en El Salvador el tiempo se aprovecha de otra manera. En un mismo viaje es posible recorrer senderos entre volcanes, visitar un yacimiento arqueológico maya, compartir una comida con recetas tradicionales o terminar el día frente al océano Pacífico. Más que una cuestión de distancias, es una forma distinta de viajar.

La feria El Salvador Travel Market se convertirá el próximo mes de septiembre en el gran escaparate internacional de un destino que está despertando un interés creciente dentro de Centroamérica. Organizado por CASATUR, la Cámara Salvadoreña de Turismo, el encuentro profesional reunirá a compradores internacionales, turoperadores y medios especializados para mostrar la evolución turística del país y reforzar su presencia en mercados emisores estratégicos, entre ellos España.

Un paisaje moldeado por los volcanes

La identidad salvadoreña está profundamente ligada a su origen volcánico. Los perfiles de los volcanes acompañan al viajero desde prácticamente cualquier punto del país y configuran un paisaje donde la naturaleza adquiere un protagonismo constante.

Parques nacionales, reservas naturales y lagos como el de Coatepeque forman parte de un entorno de gran riqueza ecológica que invita tanto a la contemplación como a la práctica de actividades al aire libre. Senderismo, observación de aves, rutas panorámicas o experiencias de bienestar en plena naturaleza encuentran aquí un escenario especialmente accesible gracias a las cortas distancias entre los principales atractivos.

Un patrimonio que habla de la vida cotidiana

El relato histórico de El Salvador se escribe con mayúsculas y ofrece hitos arqueológicos sin comparación en el continente. El máximo exponente es Joya de Cerén, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un yacimiento arqueológico que, a diferencia de las grandes urbes ceremoniales de la civilización maya, conserva el testimonio de la vida cotidiana de una comunidad agrícola sepultada por la erupción del volcán Loma Caldera hace más de 1.400 años. Es, por derecho propio, la "Pompeya de América".

A pocos kilómetros, el complejo arqueológico de Tazumal completa ese recorrido por la historia de Mesoamérica y ayuda a comprender el papel que desempeñó el actual territorio salvadoreño en el desarrollo de las civilizaciones precolombinas. La historia, sin embargo, no se limita a sus yacimientos, también sigue viva en los mercados locales y en las comunidades que han sabido conservar sus tradiciones de origen prehispánico y colonial.

La Ruta de las Flores: otra forma de entender el país

Entre cafetales de altura y pequeñas localidades como Juayúa, Apaneca o Ataco, el recorrido invita a detenerse. Artesanía, gastronomía, cultura cafetera y expresiones artísticas conviven en un entorno de montaña donde el visitante encuentra una imagen muy diferente de la Centroamérica más conocida. Es un viaje que pone el foco en la vida local y en la autenticidad de las experiencias, dos aspectos cada vez más valorados por quienes buscan descubrir un destino desde dentro.

El Pacífico que ha situado a El Salvador en el mapa del surf

Si hay un paisaje que ha contribuido a dar visibilidad internacional al país durante los últimos años, ese es su litoral. La costa salvadoreña se ha convertido en una referencia para el surf, escenario de importantes competiciones internacionales que han proyectado el destino entre deportistas y aficionados de todo el mundo. Sin embargo, reducir el Pacífico salvadoreño al surf sería quedarse solo con una parte de la historia.

Más allá de las olas, la costa salvadoreña conserva un marcado carácter local. Playas de arena volcánica, manglares, pequeños pueblos pesqueros y pequeños alojamientos integrados en el paisaje ofrecen una forma tranquila de descubrir el Pacífico.

La cocina y la calidez como bandera

La gastronomía forma parte de la experiencia de viajar por El Salvador. Las pupusas —tortillas de maíz rellenas hechas a mano al momento— son probablemente su plato más conocido, pero la cocina salvadoreña va mucho más allá y refleja la riqueza agrícola del país, la influencia de la tradición indígena y el protagonismo de productos como el maíz, el café, el cacao o los pescados y mariscos del Pacífico.

Sentarse a la mesa es también una forma de acercarse a la cultura local, compartir conversaciones y descubrir una hospitalidad que muchos viajeros destacan como uno de los recuerdos más duraderos de su estancia.

Un destino en plena proyección

En un momento en que el turismo internacional presta cada vez más atención a destinos capaces de ofrecer experiencias genuinas, contacto con la naturaleza y una identidad propia, El Salvador está reforzando su posicionamiento dentro de Centroamérica con una propuesta que combina patrimonio, aventura, cultura y calidad de vida en un territorio fácil de recorrer.

Ese momento de consolidación encontrará un nuevo impulso con la celebración de El Salvador Travel Market, una cita que contribuirá a seguir estrechando la relación del destino con la industria turística internacional y afianzar el interés que el país viene despertando entre los principales mercados emisores.