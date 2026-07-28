Renovación de la sala VIP La Première de Air France en el aeropuerto de París-Charles de Gaulle

martes 28 de julio de 2026 , 09:00h

Situada en la terminal 2E del aeropuerto de París-Charles de Gaulle, la sala VIP La Première de Air France encarna la promesa de una experiencia exclusiva, concebida para ofrecer la mejor definición del viaje, desde el momento de la llegada al aeropuerto. Mesa gastronómica, espacios dedicados al descanso, al cuidado personal o al trabajo: todo está pensado para que cada instante sea un momento especial.

Este espacio, de más de 1 000 m², rediseñado por los equipos de Air France en colaboración con la agencia MARKS Brandimage, se ha concebido para ofrecer a cada pasajero mayor intimidad y comodidad. Se inscribe en la línea del nuevo recorrido «La Première» en el aeropuerto, inaugurado en el verano de 2024, así como de las últimas suites instaladas a bordo de una selección de Boeing 777-300ER. Espacios más acogedores, materiales cálidos, iluminación cuidadosamente estudiada:

cada detalle contribuye a crear un ambiente acogedor, tranquilo y refinado.

La sala VIP La Première: la promesa de una experiencia excepcional

Para acompañar los primeros momentos del viaje, la fragancia distintiva de la compañía se revela sutilmente nada más entrar en la sala VIP. Bautizado como AF001, este aroma para interiores ha sido creado por Francis Kurkdjian, el gran perfumista francés y director artístico de la Maison Francis Kurkdjian.

En el centro de la sala, la zona de restauración se renueva con más mesas, en un ambiente a medio camino entre un elegante comedor y un rincón íntimo. Más acogedor y luminoso, ofrece a cada huésped un servicio de restauración de mesa. Galardonada con el primer premio Skytrax por su oferta gastronómica en una sala VIP de primera clase en 2025, la sala VIP celebra lo mejor de la alta cocina francesa a través de un menú creado por Alain Ducasse y su equipo. En esta mesa de prestigio, los comensales podrán descubrir, entre otros platos, las famosas «coquillettes jambon-truffe noire» (conchitas de jamón y trufa negra) del chef, sabrosas creaciones vegetarianas de temporada, así como el postre «baba au rhum» o al «Armagnac», emblemático de Montecarlo. Estos platos se maridan con una carta de vinos y champanes firmada por Xavier Thuizat, maestro sumiller de Air France, enriquecida con grandes caldos cuidadosamente seleccionados por los equipos de Alain Ducasse.

El espacioso salón se presenta ahora con un ambiente más acogedor e íntimo. El mobiliario, totalmente renovado, combina comodidad y elegancia, y destaca especialmente el sillón Ribbon, una pieza icónica del diseñador francés Pierre Paulin. Sillones espaciosos, sofás acogedores, rincones y mamparas estructuran el conjunto para ofrecer a cada viajaero un remanso de tranquilidad, en un ambiente acogedor y sofisticado. El universo de la compañía también se refleja en este espacio a través de una selección de carteles que ilustran la riqueza de su patrimonio.

La sala también cuenta con un espacio de tratamientos más amplio firmado por Sisley, marca francesa pionera en fitocosmetología. Para enriquecer aún más esta experiencia de bienestar, ahora hay disponible una segunda cabina. Ya sea antes de un vuelo diurno, nocturno o durante una escala, este espacio Sisley La Première pone toda la experiencia de la marca al servicio de los clientes, a través de una selección de tratamientos adaptados al tiempo del que disponga cada uno antes de su salida.

El espacio de relajación también se ha rediseñado para convertirlo en un auténtico remanso de paz dentro de la sala VIP. Las nuevas cabinas individuales, equipadas con divanes, edredones y mullidas almohadas, invitan a relajarse en un entorno concebido como un refugio. Un nuevo espacio de trabajo, dotado de una cabina que permite realizar llamadas o mantener conversaciones con total privacidad, completa la oferta de servicios.

Cada seis meses, en el salón La Première, Air France expone una obra de arte firmada por un artista de renombre. Para celebrar la reapertura del espacio, los clientes pueden descubrir ahora un «Wonder Block» firmado por Jean-Michel Othoniel. El artista francés ha concebido especialmente una creación en tonos ámbar y rosa índico. Este monolito, a la vez arquitectónico y precioso, evoca un muro, un pilar o un tótem, y aúna monumentalidad y delicadeza.

Suites privadas contiguas a la sala VIP

Para disfrutar de una intimidad total antes del viaje o durante una escala, los clientes de La Première pueden reservar, como opción, auténticas suites de cerca de 45 m² cada una, contiguas a la sala VIP. Inauguradas en el verano de 2024, hay tres suites disponibles, dos de las cuales pueden comunicarse entre sí previa solicitud.

Cada suite cuenta con un amplio salón, un dormitorio con cama doble, un cuarto de baño y un acogedor patio exterior. Además, en ellas se exponen obras de arte. A su llegada, se recibe a los huéspedes con una copa de champán y caviar de la marca Sturia. Concebidas como auténticos refugios de tranquilidad, estas suites también permiten disfrutar de una comida en total intimidad, con el menú creado por Alain Ducasse y su equipo para la sala VIP La Première.