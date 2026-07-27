Descubrir Ankara: la otra gran joya de Turquía

lunes 27 de julio de 2026 , 09:45h

Lejos del bullicio de los destinos más conocidos del país, Ankara emerge como una ciudad capaz de sorprender al viajero con una combinación única de historia, cultura y modernidad. La capital turca, fácilmente accesible gracias a la red de conexiones de SunExpress, invita a descubrir una cara diferente de Turquía, donde el legado de antiguas civilizaciones convive con una vibrante vida urbana.

Aunque Estambul suele acaparar la atención de quienes visitan el país por primera vez, Ankara ofrece una experiencia mucho más auténtica y pausada. Centro político y administrativo de Turquía, la ciudad también es un referente cultural que atesora algunos de los lugares más emblemáticos de la historia nacional.

Entre sus visitas imprescindibles destaca Anıtkabir, el imponente mausoleo de Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República de Turquía y uno de los espacios más simbólicos del país. A él se suma el prestigioso Museo de las Civilizaciones de Anatolia, considerado uno de los más importantes del mundo por su extraordinaria colección de piezas que recorren miles de años de historia, desde los hititas hasta las culturas clásicas.

En lo más alto de la ciudad se alza el histórico Castillo de Ankara, una fortaleza que regala espectaculares panorámicas sobre la capital y permite adentrarse en un entramado de calles tradicionales repletas de talleres artesanos, pequeñas tiendas y cafeterías con encanto.

Pero Ankara también seduce por su faceta contemporánea. Amplias avenidas, modernos barrios comerciales, galerías de arte, teatros, espacios culturales y una animada oferta gastronómica convierten la capital en un destino ideal para disfrutar durante todo el año. Su cocina, donde conviven recetas tradicionales con propuestas de vanguardia, refleja la riqueza culinaria del país y completa una experiencia que va mucho más allá del turismo monumental.

Además de sus atractivos urbanos, Ankara constituye una excelente puerta de entrada para explorar el interior de Turquía y combinar la visita con enclaves tan fascinantes como Capadocia o la región del Mar Negro.

Con los vuelos de SunExpress, descubrir Ankara resulta cada vez más sencillo. La aerolínea conecta la capital turca con numerosas ciudades europeas, facilitando el acceso a un destino que invita a conocer una Turquía diferente, rica en patrimonio, cultura y tradiciones.