Sudáfrica implanta una nueva declaración obligatoria para entrar y salir del país

martes 28 de julio de 2026 , 09:30h

Sudáfrica ha introducido una importante actualización en sus requisitos de entrada y salida con el objetivo de agilizar los controles aduaneros y reforzar la gestión fronteriza. Desde julio de 2026, todos los viajeros, tanto nacionales como internacionales, deberán cumplimentar una declaración electrónica obligatoria antes de cruzar las fronteras del país.

La nueva medida se aplica con independencia del medio de transporte utilizado, ya sea por vía aérea, terrestre, marítima o ferroviaria, y forma parte del proceso de digitalización impulsado por las autoridades sudafricanas para modernizar los trámites aduaneros y facilitar el paso por los puntos de control.

La denominada declaración del Servicio de Impuestos de Sudáfrica (SARS) deberá completarse de forma telemática dentro de las 24 horas previas al viaje. El formulario está disponible tanto en el portal oficial de SARS como a través de la aplicación móvil SATMS, compatible con dispositivos Android e iOS.

En la declaración, los viajeros deberán facilitar información relacionada con su viaje y, cuando corresponda, declarar los bienes que transportan, de acuerdo con la normativa aduanera vigente. Una vez enviada, las autoridades podrán revisar previamente la información, lo que permitirá agilizar los procesos de inspección a la llegada o salida del país.

Las autoridades sudafricanas recomiendan realizar este trámite con suficiente antelación para evitar retrasos en los controles fronterizos y recuerdan que la declaración será obligatoria para todos los pasajeros, independientemente de la duración del viaje o del motivo de la visita.

Con esta iniciativa, Sudáfrica se suma a la tendencia internacional de digitalizar los procedimientos migratorios y aduaneros, mejorando la eficiencia de los controles y ofreciendo una experiencia de viaje más ágil y segura para quienes visitan el país.