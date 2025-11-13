Ocho destinos irresistibles para despedir el año viajando

jueves 13 de noviembre de 2025 , 09:30h

La temporada navideña invita a viajar a través de experiencias únicas alrededor del mundo: hogueras a orillas del Misisipi, cenas bajo las estrellas del desierto, mercados alpinos envueltos en nieve o espectáculos de fuegos artificiales sobre el mar de Maldivas. Cada destino ofrece una manera memorable para disfrutar solo o en compañía.

Por ello, te proponemos ocho destinos únicos demuestran que el último mes del año y sí, también la Navidad, pueden ser sinónimo de descubrimiento, descanso y aventura. Una invitación a cambiar el ruido por el asombro, el frío por el sol y las costumbres por nuevas emociones.

Interlaken: donde Papá Noel llega en parapente

En el corazón de Suiza, Interlaken se transforma en un escenario de cuento. El evento Winterheart llena la ciudad de luces, mercados y música, mientras el famoso “Papá Noel volador” desciende en parapente sobre la explanada de Höhematte. Los pueblos cercanos, como Thun y Spiez, completan la experiencia con ferias y vino caliente. El 2 de enero, el desfile de máscaras Harder-Potschete despide los malos espíritus entre risas y tradición. Un rincón donde la nieve hace todavía más especial diciembre.

De Luisiana a Filadelfia: un viaje por la Navidad más auténtica de Estados Unidos

En Luisiana, las fiestas se celebran al ritmo del alma criolla. Natchitoches despliega su festival de luces y Nueva Orleans vibra con el Celebration in the Oaks. En pueblos como Lafayette, las tradiciones cajún conservan el calor de una Navidad donde la alegría se baila.

Por otro lado, en Filadelfia, el espíritu navideño se siente en cada rincón: el Christmas Village transforma LOVE Park en un mercado al estilo europeo, el histórico Macy’s Light Show ilumina el corazón de la ciudad, y las calles resplandecen con el Miracle on 13th Street. Patinar sobre hielo en el Blue Cross RiverRink Winterfest o asistir al clásico Cascanueces del Philadelphia Ballet son solo algunas de las experiencias que convierten a la “Ciudad del Amor Fraternal” en un escenario festivo inolvidable.

Arabia Saudí: el refugio perfecto para cualquier grinch

Para quienes buscan escapar del bullicio de las tradicionales cenas y rencuentros familiares, Arabia Saudí ofrece silencio, inmensidad y desconexión. Muy cerca de Riad, el Edge of the World sorprende con su acantilado infinito, mientras dormir en un campamento de lujo bajo las estrellas redefine el concepto de paz. En Aula, la historia milenaria de Hegra se funde con paisajes de otro planeta; y en la costera Yeda, los zocos y el mar Rojo aportan contraste y calma. Es un destino que te invita a vivir las fiestas sin prisas, cambiando la melodía de los villancicos por el viento del desierto y las luces por constelaciones reales.

Maldivas: la navidad más paradisiaca

Diciembre es uno de los mejores momentos para dejar atrás el frío y abrazar el verano eterno del océano Índico. Entre aguas turquesa y cielos despejados, las Maldivas ofrecen una versión diferente de la Navidad: sin abrigos, pero con arena blanca y brisa marina.

Sin ir más lejos en la isla privada de Kudakurathu, el resort RAAYA by Atmosphere celebra las fiestas con espíritu isleño y alma libre. Las mañanas comienzan con yoga o snorkel con tortugas, y las noches culminan con cenas frente al mar, música y fuegos artificiales sobre la arena. Los niños se divierten en el Discovery Den, mientras los adultos descubren que el verdadero lujo está en la calma y la naturaleza.

Jamaica: una Navidad a ritmo de reggae

En la isla del sol eterno, diciembre llega con playas, tambores y al ritmo de su tan característica melodía. En lugar de nieve, hay arena dorada y un cielo que parece celebrar todo el mes. Las calles se llenan de luces y música en el Grand Market. El aire huele a ron, jengibre y pastel de frutas, mientras los coros entonan villancicos con ritmo de reggae. En Kingston, los conciertos reúnen a familias y turistas, y en las costas de Montego Bay o Negril, Papá Noel cambia el trineo por una tabla de surf. En Jamaica, la Navidad se vive descalza, alegre y siempre al compás del corazón.

Valonia: un invierno europeo entre historia y mercados artesanales

En el sur francófono de Bélgica, la Navidad brilla entre historia, gastronomía y encanto medieval. Lieja presume de su Village de Noël, con más de 200 casetas, puestos y vino caliente. Namur se ilumina con el evento Namur en Lumière, mientras Durbuy, la ciudad a la que algunos llaman “pequeña Luxemburgo” seduce con su mercado artesanal y su icónica patata con foie gras. Una región que presenta tradición, luces y sabores se mezclan en un escenario que parece hecho para soñar despierto.

Sudáfrica: el diciembre más veraniego

Aquí las fiestas se viven al aire libre: playas doradas, viñedos en flor y safaris al amanecer. En Ciudad del Cabo, los conciertos de Kirstenbosch llenan las tardes de música; en el Parque Nacional de Kruger, las hogueras iluminan el cielo africano. En Durban, las celebraciones se mezclan con surf, mercados y cenas braai entre amigos. En Sudáfrica, la Navidad huele a océano y sabe a verano: pura alegría sin abrigo.

En el Parque Nacional de Kruger, los safaris invitan a vivir la experiencia de conocer de primera mano la naturaleza del país y al amanecer permiten ver elefantes y leones entre la niebla dorada. Más al sur, en Stellenbosch, las fiestas se viven entre viñedos: catas al aire libre, picnics bajo los robles y brindis con vinos que saben a sol y descanso.