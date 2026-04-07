BIRKENSTOCK se afianza en Francia con una nueva tienda en el corazón de Burdeos

BIRKENSTOCK, la firma alemana de calzado, continúa su expansión en Europa con la apertura de una nueva tienda en Burdeos, consolidando su presencia en el mercado francés tras el éxito de sus dos establecimientos en París. Este nuevo espacio supone un paso estratégico para la firma alemana y se convierte en su trigésimo punto de venta en Europa.

Más que una tienda, el nuevo establecimiento ha sido concebido como una auténtica experiencia de marca. Un lugar donde los visitantes pueden descubrir de primera mano la legendaria plantilla BIRKENSTOCK y explorar el universo de la firma, basado en décadas de tradición ortopédica, funcionalidad y calidad. El espacio invita a redescubrir el acto de caminar desde una perspectiva natural, poniendo en valor los materiales, la innovación y el diseño que definen cada uno de sus modelos.

La tienda nace también como un punto de encuentro con la comunidad local: un espacio abierto tanto a fieles seguidores como a nuevos públicos, donde la filosofía de la marca se comparte y evoluciona en contacto con el entorno urbano.

Donde la historia se encuentra con la modernidad

Burdeos, ciudad reconocida por su patrimonio y su característico art de vivre, vive hoy un renovado impulso creativo. Convertida en un referente de innovación cultural, combina su legado histórico con la energía de una nueva generación de creadores y emprendedores. En este contexto, BIRKENSTOCK se integra en el pulso contemporáneo de la ciudad, aportando su visión de confort, artesanía y conexión con la naturaleza.

Un homenaje a la esencia de Burdeos

Ubicada en el Cours de l’Intendance, en pleno «Triángulo Dorado», la tienda rinde tributo a la identidad arquitectónica de la ciudad. El espacio conserva elementos originales como la piedra caliza local, la emblemática Pierre de Bordeaux, que se muestra al descubierto en sus paredes.

El interior combina tradición y diseño contemporáneo mediante el uso de mobiliario vintage de la región, mientras que detalles en corcho azul —presentes tanto en el interior como en la fachada— evocan los tonos característicos de puertas y contraventanas bordelesas. Un guiño a una ciudad que, tras años conocida como la «Bella Durmiente», hoy despierta con una vibrante energía creativa.