La Otra Arcadia reinventa las leyendas de Zorrilla en clave cómica en el Fernán Gómez

martes 27 de octubre de 2026 , 08:45h

‘Leyendas nuevas de Zorrilla’ combina verso, música en directo y elementos fantásticos para contar con mucho humor la historia de una mujer que lucha por decidir su propio destino

El Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, acogerá, a partir del 13 de noviembre, Leyendas nuevas de Zorrilla, un espectáculo con dramaturgia de Raúl Losánez y dirección escénica de Ana Contreras que recupera el universo de este autor desde una perspectiva contemporánea, con humor, música en directo y un marcado gusto por lo fantástico. Aunque la fama de José Zorrilla está ligada, sobre todo, a Don Juan Tenorio, el escritor vallisoletano encontró en sus leyendas una de las formas literarias que más cultivó y que más satisfacciones le proporcionó. Partiendo de esos textos, la compañía de teatro La Otra Arcadia presenta esta propuesta que podrá verse hasta el 6 de diciembre en la Sala Jardiel Poncela del teatro.

La obra construye una nueva leyenda en torno a Inés de Alvarado, una joven conocida por su belleza, inteligencia y determinación que intenta abrirse camino en una sociedad dominada por los hombres. Su padre pretende controlar su vida, los rufianes la acechan y quienes la idealizan tampoco parecen dispuestos a reconocer su voluntad. Frente a quienes quieren decidir por ella, Inés emprende un recorrido en busca de su libertad, en el que se suceden las intrigas, los ultrajes, las venganzas, los milagros y los encantamientos. Sus hazañas terminarán convirtiéndola en una figura legendaria cuyas historias llegarán hasta nuestro presente.

Para dar forma a esta nueva historia, Raúl Losánez parte de numerosas leyendas y algunos poemas de Zorrilla. De sus textos toma personajes, situaciones, versos e ideas con los que compone una trama propia que conserva algunos de los ingredientes característicos del género, como el amor, el suspense, la acción y lo sobrenatural, atravesados por la ironía y el humor. El resultado dialoga con la tradición literaria sin reproducirla exactamente, del mismo modo que el propio Zorrilla reelaboró en su época relatos procedentes de la tradición popular.

Verso, música y teatro gestual

La propuesta escénica convierte el acto de contar en un juego teatral. Jorge Basanta, Alba Recondo y José Ramón Arredondo interpretan a una multitud de personajes; saltan de uno a otro e intercambian sus papeles con desenfado, combinando narración y dramatización. Los tres intérpretes también cantan y tocan instrumentos, en un montaje en el que la palabra en verso convive con la música en directo, el teatro gestual y la complicidad con el público.

La dirección de Ana Contreras incorpora, además, una atmósfera neogótica que combina referencias románticas y recursos escénicos actuales. La escenografía de Iván López-Ortega (reciente ganador de un premio MAX), la iluminación de Clavija Estudio (Inés de la Iglesia y Carlos Carpintero), el vestuario de Sandra Espinosa y la videoescena de Violeta Némec contribuyen a recrear un mundo de apariciones y efectos sobrenaturales, inspirado tanto en el imaginario romántico como en los recursos ilusionistas del teatro del siglo XIX.

Con Leyendas nuevas de Zorrilla, La Otra Arcadia vuelve a explorar las posibilidades escénicas de la literatura y el verso, una línea de trabajo presente en anteriores producciones de la compañía, En esta ocasión, el diálogo con el pasado se articula alrededor de una protagonista que reivindica su libertad y de una puesta en escena que combina poesía, comicidad y fantasía.