Panorama desde el puente, de Arthur Miller, llega al Teatro Fernán Gómez

viernes 13 de marzo de 2026 , 08:30h

El Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa acogerá a partir del 16 de abril la obra Panorama desde el puente, de Arthur Miller, uno de los títulos más emblemáticos de este autor.

Secuencia 3 presenta una nueva y ambiciosa versión de este montaje de la mano de Eduardo Galán y bajo la dirección de Javier Molina, actual codirector artístico del Actors Studio de Nueva York. La obra se podrá ver en la Sala Guirau de este espacio.

Esta producción se caracteriza por un marcado sello internacional gracias no solo a la dirección de Javier Molina, sino también al diseño de vestuario de Emilio Sosa, uno de los creadores de Broadway, responsable de vestuarios de grandes musicales y producciones internacionales y que ha presidido durante cuatro años el American Theatre Wing, institución de los Premios Tony. La firma Navascués colabora como diseñador adjunto y se ha encargado de la confección del vestuario.

Panorama desde el puente cuenta con un elenco encabezado por José Luis García Pérez, María Adánez y Ana Garcés, acompañados por Pablo Béjar, Rodrigo Poisón, Francesc Galcerán, Manuel de Andrés y Pedro Orenes. Un reparto sólido para dar vida a esta tragedia contemporánea donde se cruzan el deseo, el honor, los celos y las pasiones más extremas.

Argumento

Eddie Carbone es un rudo estibador que vive con su esposa Beatrice y su sobrina Catherine en Brooklyn. La llegada a casa de dos inmigrantes ilegales, Marco y Rodolfo, primos de Beatrice, desata tensiones en la familia, especialmente cuando Rodolfo comienza un romance con Catherine. Eddie, consumido por los celos y una obsesión desatada por su sobrina, toma una serie de decisiones que conducen a la tragedia.

Estrenada en 1955, Panorama desde el puente es una de las obras más representadas y aclamadas de Arthur Miller, un retrato demoledor de los conflictos humanos y sociales en el Nueva York de posguerra. La versión que presenta Secuencia 3 busca conservar la potencia del texto original mientras lo reviste de una mirada actual y universal.