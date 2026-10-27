PATRONAS 2026: las salas de Madrid en Vivo celebran las fiestas de La Almudena

martes 27 de octubre de 2026 , 09:15h

Del jueves 5 al domingo 8 de noviembre, las salas de Madrid en Vivo celebrarán una nueva edición de PATRONAS, el ciclo que reivindica el talento femenino de la escena musical madrileña con 21 conciertos

Con motivo de las fiestas de la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, Madrid en Vivo presenta una nueva edición de PATRONAS, una iniciativa que convierte las salas de conciertos en punto de encuentro para descubrir la diversidad y la vitalidad de las artistas que dan forma a nuestra escena musical. Del 5 al 8 de noviembre, 21 conciertos recorrerán diferentes espacios de la capital con propuestas que abarcan desde el jazz y el flamenco hasta el pop, el rock o las músicas urbanas. Con la colaboración del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, y entradas.com, PATRONAS 2026 celebra la creatividad de las mujeres en la música en directo y reivindica el papel de las salas como espacios esenciales para el desarrollo artístico, la diversidad cultural y el encuentro entre artistas y público.

Jueves 5 y viernes 6 de noviembre: del pop alternativo al jazz fusión

La programación de PATRONAS 2026 arranca el jueves 5 de noviembre con dos propuestas que conectan diferentes tradiciones y lenguajes musicales. Allexa Nava llega a Café El Despertar con su particular universo sonoro. En Rincón del Arte Nuevo, Sabrina propone una velada de sensibilidad y diversidad cultural con grandes canciones.

El viernes 6 despliega un abanico de estilos que transita entre la experimentación, las canciones de autor y los sonidos contemporáneos. AIKO + Suena Jaleo actuarán en Vesta. La artista checa afincada entre Madrid y Brighton combina pop alternativo y rock con una narrativa visual propia y canciones que reivindican el feminismo y el empoderamiento.

Vega Almohalla llegará a El Sótano con una propuesta que cruza el pop experimental y la canción de raíz. En Jazzville, Susana Ballesteros se reencontrará con el público madrileño en un concierto íntimo que recorrerá sus canciones más conocidas y presentará nuevos temas. Acompañada por el guitarrista Dani Flaco, la artista combina historias, humor y cercanía sobre el escenario.

Casual Project aterrizará en El Perro Club con una reinterpretación instrumental del pop y el rock desde el jazz fusión, con temas propios. La jornada terminará con el groove de Buentripi, en Tempo Audiophile Club. Su propuesta mezcla neo-soul, R&B, funk y jazz con influencias afro y latinoamericanas, composiciones propias, psicodelia e improvisación.

Sábado 7 de noviembre: rock, pop, jazz y nuevas voces

Warmï regresa a El Sol para presentar su primer álbum de estudio, Amar no cansa. Una sesión vermú. Odojazz actuará en Clamores con un repertorio que combina composiciones originales de Arturo Ballesteros, música brasileña, boleros y estándares de jazz.

Anne Feels llevará su universo íntimo a Cadillac Solitario. El proyecto de la cantautora Ana combina pop en inglés y sensibilidad folk estadounidense. Laura Low visitará Fulanita de Tal con una propuesta que fusiona folclore canario, pop, soul, R&B y músicas urbanas.

Phoe + Planeta West compartirán escenario en Maravillas. Phoe presentará Alzando el Vuelo, un espectáculo en el que el pop-rock dialoga con el arte digital y la pintura en vivo. Seven Red Lions + IKHORIUM + Aknia tomarán Barracudas para desplegar una noche de rock alternativo.

PolFrank debutará en Madrid con su proyecto en Moe. La pianista y compositora valenciana presentará Walking Myself Home, un álbum de jazz fusión contemporáneo que combina compases irregulares, influencias de las músicas árabe e india, improvisación colectiva y una marcada base rítmica. La jornada se cerrará con Abril, en Café La Palma. La joven artista combina pop, electrónica y sonidos urbanos en canciones de gran carga emocional.

Domingo 8 de noviembre: flamenco, canción de autor y nuevas formas de expresión

La última jornada de PATRONAS 2026 reúne voces personales que exploran las fronteras entre géneros y reivindican distintas maneras de entender la música en directo. Bego Salazar actuará en Candela con entrada libre. La cantante y compositora, de profunda raíz flamenca, combina la fuerza del cante tradicional con la improvisación y la fusión con músicas urbanas y electrónicas. Aimmbel llegará a Siroco. La cantautora jienense, que escribe e interpreta sus canciones en inglés, inicia una nueva etapa artísticacon un proyecto personal que recoge su experiencia previa en diferentes colaboraciones musicales.

Laura Bolmo actuará en Dime Que Me Quieres. Compositora y productora autodidacta, la artista representa una nueva generación de voces del pop español. Carolina Treboada presentará su universo de indie y spoken word en Fotomatón.

La Lunfardita actuará en Intruso Bar con una propuesta que enlaza el jazz manouche y el tango. Por último, Elvira Garel Trío llegará a Contraclub con un repertorio de pop-folk íntimo y cercano. Las canciones personales de la compositora encuentran su dimensión colectiva junto a Omar al bajo y Bianca a la voz y el piano, en un proyecto que invita a escuchar historias contadas desde la emoción.