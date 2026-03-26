El otro lado de la cama, de la pantalla al escenario

jueves 26 de marzo de 2026 , 08:45h

“Una risa cada quince segundos… asegurada” (Mer Román)

Y se convierte en es una loca comedia de enredos, mentiras, amor y mucho humor.

Y es que…

Paz y Ernesto son pareja, Natalia y Guillermo también.

Los cuatro son amigos inseparables, o eso es lo que ellos creen… Están a punto de vivir un terremoto sentimental de impredecibles consecuencias.

Porque…

Natalia se enamora de otro y deja a Guillermo, pero no le dice por quién. Guillermo, abatido, acude a Ernesto, su mejor amigo, o eso es lo que él piensa…

Paz y Ernesto son felices y se van a comprar un piso, o eso es lo que Paz piensa... Y es que ahora, Natalia y Ernesto son mucho más que amigos, mucho más.

En definitiva que…

Cuando el deseo, las mentiras y la pasión irrumpen en la pareja y la amistad… ¡Líos a la vista!

“Nosotros somos Ariana Burguera y Agustín Otón y somos dos de los actores que estamos en EL OTRO LADO DE LA CAMA y hemos querido también ponerles nombres concretos a nuestros personajes haciendo un homenaje a los actores de la película original y esos nombres en esta comedia son los nombres reales de los actores…”

Así lo presentaban y se presentaban en el Nuevo Teatro Alcalá ante distintos medios entre los que se encontraba INOUT VIAJES…

“hemos hecho esta revisión de El otro lado de la cama porque creemos que era necesario volver a hablar de estos temas que a día de hoy no han perdido protagonismo porque aun los temas de pareja están bastante encorsetados y no se habla mucho del tema de abrir las parejas, las infidelidades, de las diferencias, de los gusto sexuales, por eso creemos que era el momento de volver a hablar de estos temas pero en un tono de comedia” …

“En esta adaptación fusionamos la primera película con unas pinceladas de la segunda, pero basándonos principalmente en la primera que nos pareció la más interesante y el texto es de Borja Rabanal con supervisión de David Serrano y la dirección de Joan Olivé” …

Los temas musicales, que son unos catorce, aunque están algunos de las dos primeras películas, se han añadido otros que también van a ser muy reconocibles para el público, según han explicado tanto los dos actores, como el director Olivé y así se podrá oír y disfrutar de José Luis Perales, Coti, Los Ronaldos y más que buscan la complicidad de los espectadores porque se quiere que el patio de butacas explote con la música y coree lo que se vaya escuchando… y OJO… porque incluso puede haber bises… como si de un concierto al (buen) uso se tratara…

UN POCO DE HISTORIA (cinematográfica)

EL OTRO LADO DE LA CAMA fue el gran fenómeno del cine español de comienzo de los 2.000. Con 3.000.000 de espectadores, 12.000.000€ de recaudación y 6 nominaciones a los Goya, fue la película más taquillera de 2002. Su impacto fue tal que dio lugar a una secuela y consolidó a toda una generación de intérpretes.

Y OTRAS COSAS PARA HABLAR

Hoy, su salto al escenario reafirma la vigencia de una historia que sigue interpelando al espectador. Porque en El otro lado de la cama no solo se habla de amor: se canta el amor, se ríe del amor y se expone su fragilidad con una mezcla irresistible de humor, música y verdad.

Para su autor, David Serrano «El otro lado de la cama fue el primer guion que escribí en mi vida. Cuando empecé ni siquiera era un musical, pero un día, a punto de terminar una secuencia, uno de los personajes, sin pedirme permiso y sin previo aviso, se puso a cantar. En ese momento pensé -mierda, esto se me acaba de convertir en un musical- no me lo va a producir ni Dios”.

El otro lado de la cama abrió el camino a nuevas narrativas más honestas sobre la infidelidad, los celos, el deseo, la inseguridad emocional y la amistad entre hombres y mujeres. Es una gran comedia que trata sobre el amor, el sexo y el humor sin filtros ni moralinas. Su mirada irónica e imperfecta sobre las relaciones sigue siendo muy reconocible en series y películas actuales.

DATOS DE LA OBRA

EL OTRO LADO DE LA CAMA será protagonizada en una esquina por Ariana Burguera, Ana Villar, Nuria Herrero, María Petri, Mónica Macier, hasta aquí las chicas que son guerreras como dice la canción y van a decir sobre las tablas del teatro, y en la otra esquina Adrià Olay, Agustín Otón y Ricky Mata, esos chicos que a veces no se enteran aunque se hagan los listos…

El libreto original es de David Serrano, con versión teatral de Borja Rabanal. Las versiones, arreglos y dirección musical son de Ernest Fuster. El vestuario es de Anna Coma y la escenografía de David Pizarro y Rober de Arte. La iluminación y el sonido son de Néstor González.

La dirección es de Borja Rabanal y Joan Olivé. Y la producción de Mer Román (Artículos de Conya).

Funciones desde el 26 de marzo y estreno oficial el 9 de abril. Se presenta en la Sala 2 del Nuevo Teatro Alcalá de miércoles a viernes a las 20,30; sábados a las 17,30 y 20,30 y domingos a las 18,00.