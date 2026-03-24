El Fernán Gómez celebra con el público el Día Mundial del Teatro

martes 24 de marzo de 2026 , 08:00h

El Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa celebra el Día Mundial del Teatro proponiendo dos días de conciertos, lecturas continuadas, conferencias, encuentros con el público y visitas guiadas. Todas las actividades se van a llevar a cabo en los distintos espacios de este centro.

El jueves 26 de marzo se realizará una lectura comentada abierta al público: Chéjov, el dramaturgo ecologista. Moderada por La Otra Arcadia (Ana Contreras y Raúl Losánez), se leerán y comentarán textos de Anton Chéjov, Jose María Gabriel y Galán y otros autores que han abordado el mundo rural en sus obras, con temas como la preocupación por la desaparición de los bosques y la ecología.

Esta lectura permitirá al público profundizar en la faceta de estos autores preocupados por el medioambiente en su contexto histórico, estableciendo analogías con el nuestro. En la lectura participarán los actores que forman parte de los elencos de las dos obras actualmente en cartel en el Fernán Gómez: 1984 y El jardín de los cerezos. La lectura será de 16:30 a 19:30 horas.

Los entresijos del teatro

El jueves 27 de marzo, Día Mundial del Teatro, se ofrecerá el Paseo escénico abierto por El jardín de los cerezos, una visita única a la escenografía de este montaje, que trasladará a los asistentes a la estepa rusa de la mano de su director y co-escenógrafo, Juan Carlos Pérez de la Fuente; el co-escenógrafo, Isi Ponce; y el ayudante de dirección, Abel Ferris. Se mostrarán aspectos relacionados con la dirección artística y los cuatro actos en los que se divide la obra. Se accederá al escenario para ver elementos del vestuario, attrezzo y escenografía y, para finalizar la visita, se mostrará la maqueta realizada con el diseño del montaje y se atenderán las preguntas y dudas que el público quiera realizar. Las visitas se realizarán en grupos de diez personas, en horario de 16:30 a 18:00 h, con una duración de unos 15 minutos cada una.

El mismo viernes 27 tendrá lugar el concierto-taller pedagógico La desaparición de las luciérnagas. Impartido por El Naán, será en la Sala Polivalente de 16:30 a 18:00 h. Carlos Herrero, Héctor Castrillejo y Adal Pumarabín son la génesis de la poesía y la música de El Naán, cuyo directo explora la raíz étnica de la tradición ibérica. Las canciones de El Naán se interpretan con ‘objetos con alma’ e instrumentos ancestrales: vasijas de barro, huesos, rabeles, sartenes y semillas. Se trata de crear poemas y sonidos que nos hablan de un mundo rural que desaparece, llevándose consigo una vasta sabiduría que nos conecta con la tierra, los ciclos, los oficios y la belleza. Debajo de ese derrumbe de las casas de barro de nuestros pueblos hay semillas germinando. Sonidos, canciones y palabras que brotan y resisten.

El Día Mundial del Teatro finalizará en el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa con un encuentro con el público de 1984 en la Sala Jardiel Poncela, después de la función con el elenco de la obra.