Ferragamo moderniza su tienda insignia de Beverly Hills sin renunciar a su legado

La firma italiana renueva su boutique de Beverly Hills con un concepto arquitectónico diseñado por Vincent Van Duysen que combina artesanía, materiales naturales y elegancia contemporánea. La inauguración reunió a destacadas figuras del cine, la moda, la música y el deporte.

Ferragamo refuerza su presencia en uno de los enclaves más emblemáticos del lujo internacional con la reapertura de su tienda insignia en Rodeo Drive, Beverly Hills. Leonardo Ferragamo y Maximilian Davis encabezaron la celebración de este renovado espacio, concebido para expresar la evolución de la firma italiana sin renunciar a los valores que han definido su trayectoria: la artesanía, la innovación y una elegancia atemporal.

Situada en el número 357 de North Rodeo Drive, la boutique estrena el nuevo concepto global de retail de la casa, diseñado por el arquitecto belga Vincent Van Duysen. La propuesta establece un diálogo entre el legado italiano de Ferragamo y una visión contemporánea del diseño, con una arquitectura que transforma la experiencia de compra en un recorrido por materiales, texturas y detalles artesanales.

La reapertura tiene, además, un significado especial para la historia de la firma. Beverly Hills y Los Ángeles ocupan un lugar destacado en la trayectoria de Salvatore Ferragamo, fundador de la casa, que alcanzó notoriedad en Estados Unidos gracias a sus creaciones para las estrellas de Hollywood antes de regresar a Italia para continuar desarrollando su proyecto empresarial.

«Beverly Hills tiene un significado muy especial para nosotros», señaló Leonardo Ferragamo, presidente de la firma, al recordar los vínculos históricos de su familia con California y la importancia que tuvo aquella etapa estadounidense en la construcción de la marca.

Una arquitectura que combina tradición y modernidad

El proyecto de Vincent Van Duysen parte de una idea central: convertir la boutique en una casa italiana contemporánea, alejada de la imagen convencional de un establecimiento comercial. El resultado es un espacio luminoso y acogedor, en el que la amplitud arquitectónica convive con ambientes más íntimos y una disposición que invita a descubrir las colecciones con naturalidad.

La fachada, revestida de piedra Chambolle, reinterpreta la tradición florentina del bugnato mediante un patrón abstracto que aporta ritmo y profundidad a la superficie. Los grandes ventanales de suelo a techo y la entrada central retranqueada favorecen la entrada de luz natural y establecen una conexión visual entre el interior y el entorno urbano de Rodeo Drive.

En el interior, la selección de materiales adquiere un papel protagonista. Piedras naturales, yesos texturizados, mármol rojo de vetas marcadas, resinas trabajadas artesanalmente y elementos metálicos lacados construyen una atmósfera en la que cada acabado contribuye a definir la identidad del espacio. Las columnas revestidas en marmorino, los mostradores de níquel y los paneles de piedra retroiluminados completan una composición que concede especial importancia a la luz y a las cualidades de cada superficie.

El diseño también incorpora piezas de creadores vinculados al mundo del arte y el diseño contemporáneo. Entre ellas figuran una mesa de cristal de Andrea Mancuso, fundador de Analogia Project, piezas cerámicas de la colección Acquario, desarrollada bajo la supervisión de Nilufar y Nina Yashar, y las mesas Corallium, de Andrea Anastasio, editadas por la galería romana Giustini/Stagetti. Estas incorporaciones refuerzan el carácter singular de una boutique en la que arquitectura, diseño y artesanía forman parte de una misma experiencia.

Una celebración con nombres destacados del cine, la moda y la música

La reapertura se celebró con una velada organizada por Leonardo Ferragamo y Maximilian Davis, que reunió a personalidades de distintos ámbitos creativos. El encuentro comenzó con un cóctel y una proyección exclusiva de Un Passo Alla Volta, un cortometraje realizado por Martina Ferragamo y Simone Coppo.

Posteriormente, los invitados participaron en una cena privada celebrada en Private Polo, en The Beverly Hills Hotel, bajo el concepto The Joy of Loving, una propuesta centrada en el amor y los vínculos personales.

Entre los asistentes figuraron los actores Andrew Garfield, Tracee Ellis Ross, Gabrielle Union, Gemma Chan, Kathryn Newton y Thomasin McKenzie, junto a las modelos Vittoria Ceretti y Carolyn Murphy. El ámbito deportivo estuvo representado por el jugador de baloncesto Russell Westbrook y la campeona olímpica de snowboard Chloe Kim. También acudieron artistas del panorama musical como Tinashe, Ravyn Lenae, Jessie Murph y Bella Poarch, entre otras figuras del mundo cultural y creativo.

La convocatoria reflejó la estrecha relación que Ferragamo mantiene con Hollywood y con las industrias que marcan tendencias en el panorama internacional.

El legado de Salvatore Ferragamo mira al futuro

La nueva boutique de Rodeo Drive representa una actualización de la identidad de la firma, que busca integrar su herencia artesanal en una experiencia de lujo contemporánea. Las áreas dedicadas al prêt-à-porter, los bolsos, el calzado y los accesorios se distribuyen en un entorno pensado para favorecer el descubrimiento de las colecciones y la atención personalizada.

Daniella Vitale, consejera delegada de Ferragamo para América, destacó que la reapertura reafirma la presencia de la casa en uno de sus mercados históricos y subrayó la intención de ofrecer a los clientes un espacio que refleje su compromiso con la artesanía, la innovación y el lujo moderno.

La elección de Rodeo Drive no es casual. En esta avenida de Beverly Hills, Salvatore Ferragamo consolidó parte de su reputación como el «zapatero de las estrellas», gracias a sus creaciones para algunas de las figuras más reconocidas del cine clásico.

Con esta renovación, Ferragamo recupera ese vínculo con Hollywood y lo proyecta hacia una nueva etapa. La boutique se convierte así en un espacio donde la historia de la casa italiana dialoga con la arquitectura contemporánea y donde el lujo se expresa no solo a través de las colecciones, sino también mediante los materiales, el diseño y la atención al detalle.