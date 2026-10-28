World2Meet y Esade lanzan Travel Forward para impulsar la innovación y el futuro del turismo

miércoles 28 de octubre de 2026 , 10:00h

La alianza estratégica pone en marcha un programa ejecutivo en Barcelona que abordará la transformación del sector, desde la geopolítica y la sostenibilidad hasta la inteligencia artificial y el diseño de nuevas experiencias de viaje.

La transformación de la industria turística exige nuevas herramientas de análisis, innovación y liderazgo. Con este objetivo, World2Meet (W2M) y Esade Executive Education han creado Travel Forward, una alianza estratégica a largo plazo destinada a generar conocimiento y desarrollar capacidades que ayuden a los profesionales a afrontar los cambios que están redefiniendo el sector de los viajes.

La primera iniciativa de esta colaboración será el Programa Ejecutivo de Transformación e Innovación Turística, cuya primera edición se celebrará del 25 al 27 de noviembre de 2026 en el campus de Esade en Barcelona. La propuesta formativa busca ofrecer una visión transversal del turismo, conectando la experiencia de W2M en toda la cadena de valor del viaje con el conocimiento de Esade en ámbitos como la estrategia empresarial, la innovación y el liderazgo.

La iniciativa parte de una realidad cada vez más evidente: el futuro del turismo está condicionado por factores que van más allá de la propia actividad viajera. Los avances tecnológicos, los cambios económicos y sociales, la evolución de las expectativas de los consumidores y los desafíos geopolíticos y medioambientales obligan a las empresas a revisar sus modelos de negocio y explorar nuevas formas de relacionarse con los viajeros.

Gabriel Subías, CEO de World2Meet, ha destacado la importancia de conectar el conocimiento acumulado por la industria con nuevas perspectivas que permitan anticipar los cambios y detectar oportunidades. En este contexto, Travel Forward nace con la vocación de favorecer esa conexión y contribuir a la evolución del sector.

Por su parte, Michele Quintano, director de Esade Executive Education, ha subrayado el papel de la formación ejecutiva a la hora de interpretar entornos complejos y tomar decisiones fundamentadas. La colaboración permitirá combinar el rigor académico, el pensamiento crítico y las metodologías aplicadas a la realidad empresarial para preparar a los profesionales que deberán liderar los próximos cambios.

De la geopolítica a la inteligencia artificial

El Programa Ejecutivo de Transformación e Innovación Turística abordará algunos de los principales factores que están influyendo en la evolución de los viajes. El itinerario comenzará con el análisis de la geopolítica y la sostenibilidad, dos ámbitos que condicionan la actividad turística y la planificación estratégica de las empresas.

La formación profundizará después en el pensamiento disruptivo, conocido como moonshot mindset, y en el impacto de las tecnologías emergentes. Entre los temas destacados figuran los agentes de inteligencia artificial y su capacidad para transformar la relación entre las empresas y los viajeros, así como los procesos y servicios asociados a la experiencia turística.

El programa también prestará atención a los nuevos comportamientos de los consumidores, al diseño de experiencias y a las posibilidades de colaboración entre las diferentes actividades que integran la cadena de valor del viaje. El objetivo es ampliar la perspectiva con la que se analiza el turismo y descubrir oportunidades que pueden surgir de la conexión con otros sectores.

Marc Cortés, director del programa, señala que las expectativas de los viajeros también se construyen a partir de sus experiencias en ámbitos como la banca, el comercio o el entretenimiento. Incorporar aprendizajes de estas actividades permite comprender mejor sus necesidades y replantear el diseño de los servicios turísticos desde una visión más amplia e integrada.

Un reto real para trasladar las ideas a la práctica

La metodología combinará el análisis estratégico con el trabajo colaborativo. A lo largo de las sesiones, los participantes trabajarán sobre un reto real de negocio, aplicando los conocimientos adquiridos para explorar soluciones y desarrollar nuevas propuestas.

El proceso culminará con un hackathon que incorporará metodologías de design thinking y herramientas de inteligencia artificial generativa. Esta fase práctica permitirá conectar la reflexión con la experimentación y orientar el aprendizaje hacia la identificación de oportunidades concretas de innovación.

El programa se dirige a profesionales del turismo y de sectores relacionados que desempeñan responsabilidades en estrategia, innovación o negocio. Su planteamiento busca favorecer el intercambio de perspectivas y proporcionar herramientas para afrontar los desafíos de una industria en constante evolución.

Travel Forward, dentro de la estrategia de innovación de W2M

La alianza con Esade se integra en la estrategia de innovación de World2Meet, que incluye otras iniciativas destinadas a explorar nuevas soluciones para el sector. Entre ellas se encuentran New Travel Experience Design, una comunidad centrada en el diseño de experiencias y propuestas para el viajero, y W2M Open Innovation, orientada a conectar los retos de la compañía con talento y conocimiento externos.

Estas iniciativas forman parte de The New Travel Project, el proyecto estratégico y cultural con el que W2M impulsa su evolución para los próximos años. Su propósito es contribuir a mejorar la experiencia de viaje y reforzar su aportación a los destinos y a la sociedad.

Con Travel Forward, W2M y Esade apuestan por acercar el conocimiento académico a los desafíos reales de la industria turística y fomentar una visión transversal del viaje, en un contexto en el que la innovación, la tecnología y la capacidad de anticipación adquieren un papel cada vez más relevante.