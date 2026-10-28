TAP conecta Oporto con la isla de Sal y amplía su red de vuelos a Cabo Verde

miércoles 28 de octubre de 2026 , 10:15h

La nueva ruta intercontinental, inaugurada el 25 de octubre, contará con dos frecuencias semanales y refuerza la apuesta de la aerolínea portuguesa por el aeropuerto de Oporto-Francisco Sá Carneiro.

TAP Air Portugal ha inaugurado una nueva conexión aérea directa entre Oporto y la isla de Sal, en Cabo Verde, ampliando las posibilidades de viaje entre Portugal y el archipiélago africano. La ruta, que comenzó a operar el pasado domingo 25 de octubre, se integra en la estrategia de crecimiento de la compañía en el norte de Portugal y fortalece los vínculos turísticos, sociales y económicos entre ambos destinos.

Los vuelos se realizan con un Airbus A320neo y cuentan con dos frecuencias semanales en cada sentido. Durante la temporada de invierno, las salidas desde Oporto tienen lugar los jueves y domingos a las 20:50, con llegada al aeropuerto Amílcar Cabral a las 00:20. En sentido contrario, los vuelos salen de Sal los viernes y lunes a la 01:20 y aterrizan en Oporto a las 06:40.

En la temporada de verano de IATA, comprendida entre el 29 de marzo y el 24 de octubre, los horarios se adaptan: los vuelos partirán de Oporto los miércoles y sábados a las 21:05, con llegada a Sal a la 01:35. Desde la isla caboverdiana, las salidas serán los jueves y domingos a las 02:35, con llegada a Oporto a las 06:55.

Más conexiones internacionales desde Oporto

Con motivo de la salida del vuelo inaugural TP1561, Maria João Cardoso, Chief Maintenance Officer de TAP, destacó la importancia de esta incorporación para el desarrollo de la actividad de la compañía en la región norte. La directiva subrayó que la nueva ruta mejora la conectividad internacional de Oporto y estrecha la relación con Cabo Verde, un mercado con importantes vínculos históricos y sociales con Portugal, además de un sector turístico en expansión y oportunidades de negocio e inversión.

La conexión con Sal se convierte en la séptima ruta intercontinental de TAP desde Oporto, donde la aerolínea ya opera vuelos a Río de Janeiro, São Paulo, Nueva York, Boston, Luanda y Praia. La oferta se completa con destinos europeos y conexiones nacionales, entre ellos Londres, París, Zúrich, Ginebra, Terceira y Funchal.

La compañía también ha incorporado en 2026 vuelos a la isla de Terceira y a Praia, capital de Cabo Verde, y actualmente ofrece más de 130 vuelos directos semanales desde el aeropuerto Francisco Sá Carneiro. Los billetes para la nueva ruta entre Oporto y Sal tienen tarifas desde 219 euros ida y vuelta, tasas incluidas.

Inversión y crecimiento en el norte de Portugal

La expansión de las conexiones aéreas se acompaña de una apuesta por las infraestructuras. TAP anunció en 2026 la construcción de un nuevo centro de mantenimiento e ingeniería en el aeropuerto de Oporto, cuya finalización está prevista para 2028. Las instalaciones tendrán capacidad para trabajar simultáneamente con dos aeronaves A321 o modelos similares.

El proyecto permitirá a la aerolínea realizar internamente grandes inspecciones de su flota, optimizar costes operativos y generar alrededor de 200 empleos altamente especializados. La iniciativa refuerza el papel de Oporto dentro de la estructura de TAP y consolida su presencia en el norte del país.

A esta evolución se suma el reconocimiento obtenido por la compañía en los World Travel Awards 2026, donde fue distinguida como Mejor Aerolínea Europea hacia África y Mejor Aerolínea Europea hacia Sudamérica. Estos galardones respaldan su posicionamiento en dos mercados estratégicos para su red internacional.