Innovación textil para el frío: Helly Hansen presenta la nueva LIFA® Merino KnitEvo

miércoles 28 de octubre de 2026 , 10:45h

La firma noruega combina fibras LIFA® de secado rápido, lana merina con certificación ZQ y tecnología de mapeo corporal en una primera capa diseñada para actividades de alta intensidad en condiciones invernales.

La evolución de las prendas técnicas para actividades al aire libre pasa por encontrar el equilibrio entre aislamiento térmico, ligereza y transpirabilidad. Con este objetivo, Helly Hansen presenta la Men’s LIFA® Merino KnitEvo Crew, una nueva versión de su primera capa técnica que combina lana merina y fibras sintéticas para responder a las exigencias de los deportes de invierno.

El lanzamiento se apoya en la trayectoria de la tecnología LIFA®, desarrollada por la firma noruega en 1972 y concebida para favorecer la evacuación de la humedad. Más de cinco décadas después, la marca incorpora nuevos recursos de diseño para adaptar el rendimiento de sus prendas a las necesidades de actividades como el esquí alpino, el fuera de pista y el senderismo invernal.

Una combinación de fibras adaptada al cuerpo

La principal innovación de la LIFA® Merino KnitEvo Crew reside en la aplicación del mapeo corporal, una técnica que permite distribuir los materiales en función de las necesidades térmicas y de ventilación de distintas zonas del cuerpo.

La prenda combina las fibras LIFA®, de secado rápido, con lana merina con certificación ZQ. Esta distribución busca mantener el calor en las áreas que requieren mayor aislamiento y favorecer la transpirabilidad en zonas como el pecho, la espalda y las axilas, donde la acumulación de humedad puede aumentar durante el ejercicio.

El diseño está pensado para actividades de intensidad variable, en las que se alternan periodos de esfuerzo y descanso. En estas condiciones, la gestión de la temperatura y de la humedad resulta especialmente importante para mantener el confort durante la jornada.

Ligereza, ajuste y materiales técnicos

La nueva primera capa presenta una construcción de dos capas con un 43 % de lana merina, un 30 % de polipropileno y un 25 % de poliéster reciclado, según la composición facilitada por la marca. La combinación busca aprovechar las propiedades de las fibras naturales y sintéticas en una prenda concebida para acompañar el movimiento sin añadir volumen innecesario.

El diseño incorpora cuello redondo, mangas raglán y acabados acanalados en puños y dobladillo, elementos que contribuyen a un ajuste cómodo y a facilitar la libertad de movimiento. Su estructura ligera y transpirable está orientada a su uso como primera capa bajo otras prendas técnicas, tanto en actividades deportivas de alta intensidad como durante las jornadas de esquí en condiciones de frío.

Con la LIFA® Merino KnitEvo Crew, Helly Hansen continúa desarrollando su propuesta de vestuario técnico para el invierno, en un segmento donde la selección de materiales y la distribución de las fibras desempeñan un papel fundamental para mejorar el rendimiento y el confort en la montaña.