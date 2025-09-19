‘Locos’ la primera campaña creada totalmente con IA de la aerolínea Wizz Air

viernes 19 de septiembre de 2025 , 08:22h

The Liberty Guild y Monks han lanzado “Locos”, la primera campaña de Wizz Air desarrollada íntegramente con inteligencia artificial, mostrando cómo las tarifas de bajo coste de la aerolínea pueden inspirar atrevidas y espontáneas aventuras.

Creada en España, la campaña utiliza el término “Locos”, como un divertido juego de palabras, que al mismo tiempo evoca el sonido de “low-cost”.

Utilizando herramientas de IA, la campaña muestra personas que rompen con la rutina a través de viajes espontáneos: desde disfrutar de una auténtica carbonara en Roma hasta pasear en góndola por los canales de Venecia y concluye con la frase: “Porque ser low-cost no solo significa pagar menos, sino atreverse a vivir más”.

Por primera vez, tanto para The Liberty Guild como para Wizz Air, toda la campaña ha sido producida con inteligencia artificial. Herramientas como Midjourney, Runway, Google’s Nano Banana, Topaz y Flux generaron imágenes, edición, diseño de sonido, casting e incluso la locución, reduciendo costes y acortando los tiempos de producción.

La campaña representa una de las mayores inversiones publicitarias de Wizz Air en España y pone de relieve la creciente presencia de la aerolínea en el mercado español, que actualmente ofrece 126 rutas hacia 28 destinos en 15 países desde España.

The Liberty Guild, que opera como una red global virtual, ha colaborado con un equipo creativo español galardonado en múltiples ocasiones para desarrollar el concepto Locos/Low-Cost de esta campaña. La investigación sobre las experiencias soñadas por los viajeros millennial dio forma a la dirección creativa, asegurando la relevancia cultural y la conexión con los pasajeros de Wizz Air.

Silvia Mosquera González, directora comercial de Wizz Air, ha afirmado: “Locos trata de dejarse llevar, de abrazar la espontaneidad y de disfrutar del lado más divertido de la vida. Porque low-cost no es solo ahorrar dinero, es tener la libertad de hacer más y vivir a lo grande. Desde su creación, Wizz Air ha sido una compañía digital-first, por lo que tiene sentido estar a la vanguardia en el uso de nuevas tecnologías en todas las áreas de nuestro negocio, como es la creación de este anuncio con IA. Nos encanta el concepto y cómo Monks y The Liberty Guild le han dado vida. Let’s WIZZ!

Jon Williams, CEO y fundador de The Liberty Guild, ha señalado: “El enfoque actual de la IA se centra en una automatización táctica, produciendo contenido de conversión en la parte baja del funnel. Con esta campaña, hemos encontrado una nueva forma de trabajar con la IA, potenciada por la brillantez humana y respaldada por el conocimiento creativo local y el matiz cultural de nuestra red, para llevar a cabo proyectos eficaces e ingeniosos de una manera más rápida y rentable”.

Thymo van der Vlies, VP Studio and Craft Operations, ha añadido: “Ha sido extremadamente divertido poner a prueba los límites de lo que la IA puede hacer con esta campaña. Combinar ideas creativas con las infinitas posibilidades de la inteligencia artificial nos ha permitido crear escenarios realmente novedosos”.