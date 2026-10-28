Esquiar en el Pirineo francés: más de 250 kilómetros de pistas con forfaits multiestación

Las estaciones francesas lanzan sus abonos para el invierno 2026-2027 con descuentos de hasta el 30 % por compra anticipada y propuestas multiestación que superan los 250 kilómetros de pistas.

La cuenta atrás para la temporada de esquí 2026-2027 ya ha comenzado en el Pirineo francés. Sus 38 estaciones —26 de esquí alpino y 12 de fondo— han iniciado la venta anticipada de forfaits de temporada con propuestas que combinan grandes dominios, abonos compartidos entre varias estaciones y descuentos por compra anticipada.

La oferta busca atraer especialmente a los aficionados de Cataluña, Aragón y otras comunidades españolas, con precios competitivos y la posibilidad de acceder a diferentes áreas esquiables mediante un único abono. Según los datos facilitados por el sector, algunas de estas opciones permiten ahorrar hasta un 45 % frente a forfaits comparables de España y Andorra, aunque la diferencia depende del dominio y de las condiciones de cada producto.

Además del precio, el Pirineo francés apuesta por una experiencia vinculada a la naturaleza, los pueblos de montaña y estaciones de dimensiones diversas, desde grandes complejos de esquí hasta espacios más tranquilos para disfrutar de la nieve.

Forfaits multiestación para esquiar más por menos

Una de las propuestas destacadas es Neiges Catalanes, que agrupa seis estaciones del Conflent, la Cerdanya y el Capcir: Font-Romeu/Pyrénées 2000, Les Angles, Porté-Puymorens, Formiguères, Cambre d’Aze y La Quillane. El conjunto suma más de 250 kilómetros de pistas y comercializa su abono de temporada desde 691,50 euros en preventa, con una tarifa joven de 632 euros. La promoción contempla un 15 % de descuento hasta el 30 de noviembre.

Otra alternativa es Neiges Aure Louron, que reúne Saint-Lary, Piau-Engaly, Peyragudes y Val Louron bajo un mismo forfait. La oferta supera también los 250 kilómetros de pistas y cuenta con 71 remontes mecánicos. Los precios comunicados para esta propuesta son de 710 euros y 888 euros para las tarifas indicadas por el operador, por lo que conviene consultar las condiciones de cada modalidad antes de la compra.

El grupo N’PY, por su parte, ofrece descuentos de hasta el 30 % en la venta anticipada de sus forfaits hasta el 15 de noviembre. Su red incluye ocho estaciones y espacios de montaña: Peyragudes, Piau-Engaly, Grand Tourmalet, Pic du Midi, Luz Ardiden, Cauterets, Gourette y La Pierre Saint-Martin. Los usuarios pueden elegir entre las modalidades Classic, Premium —con acceso prioritario Fast Pass y ventajas adicionales en verano— e Interestaciones Ilimitado.

Para quienes prefieren concentrar sus jornadas de esquí en el entorno de Luchon, la Alta Garona propone un abono conjunto de Luchon-Superbagnères, Le Mourtis y Bourg d’Oueil por 460 euros, disponible en preventa hasta el 30 de noviembre.

Descuentos y ventajas para los esquiadores habituales

Más allá de los forfaits de temporada, existen fórmulas dirigidas a quienes visitan las estaciones varias veces durante el invierno. La tarjeta No Souci Pyrénées, con un coste anual de 46 euros, permite acceder a 14 dominios sin pasar por taquilla y ofrece descuentos de hasta el 40 % en los forfaits de día, además de ventajas como Fast Pass y pago directo.

Los abonos de temporada de N’PY también resultan interesantes para quienes planean esquiar con frecuencia. Según las tarifas facilitadas, el coste por jornada puede situarse entre 26,50 y 28 euros, con descuentos de hasta el 30 % en preventa y la posibilidad de fraccionar el pago en tres plazos sin intereses. En el caso del forfait de Grand Tourmalet, que reúne 100 kilómetros y 54 pistas, se incluye el acceso ilimitado al Pic du Midi.

Para quienes buscan alternativas al esquí alpino, los espacios nórdicos de Beille, Le Chioula y Nistos ofrecen pases de día desde 11 y 12 euros. En las estaciones alpinas francesas, los forfaits diarios se sitúan, según la información aportada, entre 23 y 55 euros, dependiendo del dominio y de la modalidad elegida.

Las primeras aperturas, a finales de noviembre

El calendario de la temporada comenzará a activarse a finales de noviembre y se intensificará durante el puente de la Constitución.

Luz Ardiden prevé abrir el 25 de noviembre y Cauterets el día 27. Ya en diciembre, Saint-Lary y Piau-Engaly tienen previsto iniciar la temporada el día 4, mientras que Peyragudes, Grand Tourmalet y Pic du Midi lo harán el 5 de diciembre. Font-Romeu abrirá también el 4 de diciembre. Gourette y La Pierre Saint-Martin, por su parte, tienen previsto comenzar el 19 de diciembre.

Estas fechas están sujetas a las condiciones meteorológicas y al estado de la nieve, por lo que se recomienda consultar la información actualizada de cada estación antes de organizar el viaje.

Con una oferta que combina abonos compartidos, tarifas anticipadas y dominios de diferentes dimensiones, el Pirineo francés se presenta como una alternativa para quienes desean planificar con tiempo la temporada de esquí y comparar las opciones disponibles a ambos lados de la cordillera.