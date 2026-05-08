Más de 600 destinos españoles ya utilizan Inteligencia Artificial para gestionar el turismo

viernes 08 de mayo de 2026 , 09:45h

AMETIC, la voz de la industria digital en España, ha acogido en Benidorm la novena edición de Digital Tourist 2026, el congreso de referencia en España sobre turismo inteligente organizado por AMETIC. Durante dos jornadas, 7 y 8 de mayo, el foro debate cómo la tecnología puede hacer más competitivo, sostenible e inteligente el turismo español, el primer sector económico del país con cerca de 100 millones de visitantes internacionales al año.

Esta edición se celebra bajo el lema “Smart DMO: Infraestructuras, datos e inteligencia para competir”, y pone el foco en cómo los organismos que gestionan los destinos turísticos (desde una concejalía de turismo hasta una agencia regional) pueden aprovechar los datos y la inteligencia artificial para tomar mejores decisiones y anticiparse a la demanda.

El acto inaugural ha estado presidido por Francisco Hortigüela, presidente de AMETIC, y ha contado con la participación de José de la Uz, presidente de la RECI (la Red Española de Ciudades Inteligentes); Enrique Martínez, presidente de SEGITTUR (la sociedad estatal de turismo tecnológico); José Manuel Camarero, secretario autonómico de Turismo de la Comunitat Valenciana; y Antonio Pérez, alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación de Alicante.

En su discurso de apertura, Hortigüela ha señalado primero, que “España no solo debe ser líder en turismo, debe ser también líder en tecnología aplicada al turismo. Tenemos el talento, el conocimiento y las empresas capaces de desarrollar soluciones avanzadas en IA, analítica de datos, ciberseguridad o plataformas digitales. Y tenemos un mercado de referencia donde validar, escalar y exportar estas soluciones”.

La segunda idea ha girado en torno a la Plataforma Inteligente de Destinos (PID), una infraestructura pública digital impulsada por el Gobierno que Hortigüela ha calificado de “infraestructura país”. La PID permite que los municipios integren y compartan datos turísticos (afluencia, demanda, movilidad, sostenibilidad) para gestionar mejor sus destinos. Actualmente da servicio a más de 600 municipios integrados en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes: “Supone una palanca capaz de inducir modernidad, eficiencia y cohesión en todo el sector turístico español”.

Hortigüela también ha respaldado el nacimiento de la Red de Destinos Urbanos, una iniciativa cooperativa para que las ciudades compartan soluciones ante retos comunes como la gestión de flujos turísticos masivos o la sostenibilidad.

Por su parte, José de la Uz, presidente de RECI, ha destacado que: “El éxito turístico no se mide ya simplemente en el número de visitantes. Hay que conseguir que ese crecimiento sea compatible con la calidad de vida de los vecinos y de quienes nos visitan. Ahí es donde entra la tecnología. No es llenar la ciudad de pantallas o sensores, sino que esos sensores nos ayuden a tomar mejores decisiones”.

Enrique Martínez, presidente de SEGITTUR, ha puesto el foco en uno de los grandes riesgos que afronta el sector: que España sea potencia en recibir turistas, pero no en los negocios digitales que los gestionan: “Solo el 14% de la industria del travel es europea; el 40% está en Asia. Eso supone que te faltan muchos de tus datos, no tienes poder sobre ellos, no hay estándares comunes, no hay cooperación entre nosotros. Son retos que hemos identificado aquí y que nos dan la agenda de lo que necesitamos”. Para Martínez, la respuesta a ese déficit pasa por apostar por una infraestructura común: “Tiene que haber una base puesta a disposición de todos, y de ahí cada uno toma los módulos que necesite. Eso es exactamente lo que hace la PID”.

José Manuel Camarero, secretario autonómico de Turismo de la Comunitat Valenciana, ha indicado que: “Durante mucho tiempo la gran prioridad fue atraer demanda. Hoy, sin dejar de promocionar, el gran reto es gestionar mejor: entender los flujos, anticipar comportamientos, ordenar los impactos, desestacionalizar, mejorar la convivencia y conseguir que el turismo siga siendo una fuente de bienestar para visitantes y residentes. La tecnología nos ofrece nuevas posibilidades, pero necesitamos criterio, contexto, sensibilidad territorial y visión estratégica para convertir esas posibilidades en buenas decisiones”.

Antonio Pérez, alcalde de Benidorm, ha cerrado la ronda institucional reivindicando la colaboración entre ambas industrias: “Necesitamos una industria tecnológica española potente para que esa gobernanza de los destinos siga siendo la posible industria de la felicidad que en Benidorm queremos siempre subrayar”.

Tras la apertura, el programa ha incluido un Acto de Reconocimiento a Aragón como Comunidad Autónoma Invitada, junto a un diálogo con Orange sobre cómo democratizar el acceso al dato turístico para pequeños municipios. María Jesús Jimeno, directora de Turismo de Aragón, ha resumido el cambio de mentalidad que están viviendo los destinos: “El dato no es el fin, sino el medio para poder tomar decisiones que nos permitan avanzar en una gestión real y efectiva del turismo. En Aragón hemos decidido comprender nuestro territorio para hacerlo más competitivo, más sostenible y más preparado, no para el futuro, sino para el presente”.

Una jornada repleta de tecnología aplicada al turismo

La primera mesa técnica del congreso ha abordado el papel de las DMOs como orquestadoras del ecosistema digital del destino, con la participación de SEGITTUR, el Ayuntamiento de Benidorm y Telefónica. A continuación, Mastercard ha presentado una ponencia sobre cómo los datos de pagos pueden ser una herramienta estratégica para los gestores de destinos.

El resto de la jornada abordará el uso de gemelos digitales (réplicas virtuales de un territorio que permiten simular escenarios antes de tomar decisiones) y la aplicación de Inteligencia Artificial a la gestión pública turística, con voces de la Comunitat Valenciana, el Cabildo de Lanzarote, Telefónica Tech y Microsoft.

La jornada concluirá con la Gala de Entrega de los Premios Digital Tourist 2026, que reconocen cada año los proyectos más innovadores en la aplicación de tecnología al turismo.