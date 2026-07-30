TAP Air Portugal acelera su transición hacia una flota más sostenible

jueves 30 de julio de 2026 , 09:45h

La introducción de una tecnología de capa base más ligera en toda la flota de la aerolínea permitirá a TAP Air Portugal ahorrar alrededor de 428 toneladas de combustible y reducir las emisiones de CO₂ en aproximadamente 1.353 toneladas al año.

La compañía lusa ha completado con éxito las pruebas operativas de una tecnología de capa base más ligera para aeronaves, capaz de reducir el peso hasta en 26 kg por avión, reforzando así el compromiso continuo de la compañía con la eficiencia operativa, el ahorro de combustible y la reducción de emisiones.

Las pruebas, realizadas con la formulación Aerobase UPD de AkzoNobel Aerospace Coatings, demostraron que el sistema puede reducir el grosor total de la película de capa base en un 36% en comparación con el proceso tradicional de aplicación en dos capas, manteniendo al mismo tiempo los estándares de durabilidad, aspecto y calidad de acabado exigidos en las operaciones de la aviación comercial.

Las pruebas de campo llevadas a cabo en un avión A320 de TAP Air Portugal se saldaron con una reducción de peso de 26 kg. Tras estos resultados, se pintó también un segundo avión A320 y se están elaborando planes de expansión para extender el uso de la capa base más ligera a toda la flota.

Según la implantación prevista en toda la flota, se espera que esta tecnología de recubrimiento más ligero contribuya a un ahorro anual de combustible de aproximadamente 428,5 toneladas, lo que se traduce en un ahorro de costes anual de más de medio millón de euros y una reducción estimada de alrededor de 1.353 toneladas en las emisiones de CO₂.

La formulación Aerobase UPD empleada en las pruebas se basa en la plataforma Aerobase de AkzoNobel Aerospace Coatings, e incorpora mejoras en la formulación y en el proceso de aplicación diseñadas para lograr un mejor control del grosor de la película, una mayor resistencia al descuelgue y una mayor repetibilidad del proceso en condiciones reales de taller de pintura.

Mediante una técnica de aplicación cruzada validada, Aerobase UPD permite alcanzar la cobertura y la calidad de acabado requeridas en un único ciclo de aplicación de capa base, eliminando la necesidad de una segunda capa base completa y las correspondientes fases intermedias de secado (flash-off).

Además de reducir el peso operativo de los aviones, el proceso de aplicación simplificado también aporta beneficios de productividad para los aplicadores al eliminar un ciclo completo de pintado.

La formulación mejorada también ofrece una resistencia al descuelgue aproximadamente un 40% mayor en comparación con el sistema tradicional de dos capas, lo que contribuye a una mayor consistencia y repetibilidad en las distintas condiciones de trabajo de los talleres de pintura y niveles de experiencia de los aplicadores.

Para TAP Air Portugal, estos resultados demuestran cómo determinadas mejoras técnicas pueden contribuir a objetivos más amplios de eficiencia y sostenibilidad en la aviación. João Carvalho, ingeniero estructural de TAP Air Portugal, afirmó: “En TAP Air Portugal evaluamos continuamente oportunidades para mejorar la eficiencia operativa y reducir nuestro impacto ambiental en todas nuestras operaciones. Los resultados obtenidos gracias a esta colaboración con AkzoNobel Aerospace Coatings demuestran cómo unas reducciones de peso relativamente pequeñas, cuando se aplican de forma consistente en toda la flota, pueden contribuir a un ahorro significativo de combustible y emisiones a largo plazo, mejorando al mismo tiempo la eficiencia operativa”.

Aurore Bournazel, Segment Manager de OEM, MRO y Aerolíneas en AkzoNobel Aerospace Coatings, añadió: “Este programa con TAP Air Portugal demuestra cómo las innovaciones incrementales en la tecnología de recubrimientos pueden generar beneficios operativos y ahorros de emisiones medibles para las aerolíneas. Al reducir el grosor total de la película y simplificar el proceso de aplicación, Aerobase UPD ayuda a los operadores a reducir el peso de los aviones, mejorar la productividad del taller de pintura y mantener los altos estándares de calidad de acabado exigidos en toda la flota de la aviación comercial. La industria de la aviación está centrada en identificar oportunidades prácticas para mejorar la eficiencia y reducir las emisiones, y la tecnología de recubrimientos puede desempeñar un papel importante en el apoyo a estas ambiciones más amplias de sostenibilidad”.

Aerobase UPD está certificada según la norma AMS3095 para operaciones de MRO en flotas mixtas de todo el mundo e integra el activador Aerobase actualizado y los endurecedores Aerobase existentes, lo que permite una implementación sencilla en los procesos de taller de pintura ya existentes.