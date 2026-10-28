Puntarenas, una escapada al lado más marinero de Costa Rica

miércoles 28 de octubre de 2026 , 11:00h

Paseos frente al Pacífico, sabores tradicionales, antiguas prisiones convertidas en parques nacionales y pequeñas comunidades marineras componen una ruta por uno de los rincones más singulares de Costa Rica.

En la costa pacífica de Costa Rica, a unos 100 kilómetros de San José, Puntarenas se extiende sobre una estrecha lengua de tierra rodeada por el océano. Su pasado portuario, su animado paseo marítimo y una gastronomía profundamente ligada al mar definen la personalidad de esta ciudad, que también constituye uno de los principales puntos de partida para descubrir el golfo de Nicoya.

Frente a su costa se despliega un mosaico de islas, islotes, manglares y playas que ofrecen distintas formas de acercarse al Pacífico costarricense. Algunas invitan a disfrutar de aguas transparentes y actividades acuáticas; otras conservan huellas de episodios históricos o permiten conocer comunidades que mantienen una estrecha relación con la pesca artesanal y los recursos naturales.

El recorrido combina así naturaleza, cultura y gastronomía en un territorio donde la filosofía pura vida, tan representativa de Costa Rica, se descubre tanto en sus paisajes como en la vida cotidiana de sus habitantes.

Puntarenas, una ciudad con el mar como protagonista

Antiguo puerto comercial de gran importancia durante el siglo XIX, Puntarenas desempeñó un papel destacado en la exportación de café y en las conexiones marítimas del país. Aunque su actividad ha evolucionado, el mar continúa marcando el ritmo de la ciudad y define buena parte de su identidad.

El mejor lugar para tomar el pulso a la vida local es el Paseo de los Turistas, un recorrido junto a la playa donde se suceden restaurantes, puestos de artesanía y quioscos de comida tradicional. Entre las especialidades que merece la pena probar figuran el ceviche puntarenense, elaborado con pescado o marisco marinado en cítricos, y el Churchill, un granizado con helado y leche condensada que se ha convertido en uno de los dulces más reconocibles de la ciudad.

El patrimonio arquitectónico también forma parte de la visita. La Catedral de Puntarenas destaca por su fachada de piedra, las ventanas ojivales y una torre central con cuatro relojes. Su orientación hacia el este, de cara a la población, constituye una particularidad que la diferencia de la disposición tradicional de muchos templos católicos.

Para completar la visita, el Parque Marino del Pacífico ofrece una aproximación a la biodiversidad marina de Costa Rica mediante actividades educativas y proyectos de investigación, conservación y rehabilitación de especies. Una parada interesante para conocer mejor los ecosistemas costeros y la importancia de protegerlos.

El golfo de Nicoya, un mundo de islas por descubrir

Desde Puntarenas, el golfo de Nicoya abre un abanico de posibilidades para explorar el litoral en barco. Sus islas presentan paisajes muy diferentes, desde playas de arena clara y arrecifes hasta bosques tropicales secos y extensos manglares que sirven de refugio a numerosas especies.

Una de las excursiones más conocidas conduce a Isla Tortuga, un destino popular por sus playas y sus posibilidades para practicar esnórquel, kayak y paddle surf. El conjunto insular está formado por Tolinga y Alcatraz, dos pequeñas islas rodeadas de aguas que invitan a disfrutar del entorno marino. La travesía desde Puntarenas permite contemplar el paisaje del golfo antes de dedicar unas horas al descanso y a las actividades al aire libre.

La naturaleza comparte protagonismo con la historia en Isla San Lucas, antigua prisión que funcionó durante más de un siglo y que hoy forma parte de un parque nacional. Sus antiguos pabellones, calabozos y otras instalaciones permiten acercarse a una etapa significativa de la historia costarricense. Fuera del recinto penitenciario, los senderos atraviesan áreas de bosque tropical seco y espacios costeros donde la fauna y la vegetación han recuperado su espacio.

Chira y Venado: la vida insular más auténtica

Para conocer una faceta menos centrada en las excursiones de playa, conviene acercarse a Isla Chira, la mayor del golfo de Nicoya. Aquí, la vida cotidiana continúa estrechamente vinculada a la pesca y a los recursos del entorno. Algunas comunidades impulsan iniciativas de aprovechamiento responsable, mientras que proyectos liderados por mujeres exploran alternativas económicas, como el cultivo de ostras y la artesanía con materiales naturales.

Los recorridos por sus manglares permiten descubrir un ecosistema esencial para la biodiversidad del golfo, además de acercarse a una forma de vida marcada por los ciclos de las mareas y el trabajo en el mar.

Isla Venado ofrece otra perspectiva de este paisaje insular. Sus manglares y áreas de bosque tropical seco forman parte de un entorno en el que las iniciativas comunitarias y el turismo de pequeña escala adquieren relevancia. Entre las propuestas locales figuran las experiencias gastronómicas basadas en pescado fresco y marisco, así como los paseos para conocer los paisajes costeros.

La combinación de naturaleza y cultura local convierte estas islas en una oportunidad para descubrir el golfo más allá de sus playas, a través de los proyectos y las tradiciones de quienes lo habitan.

Pequeñas islas, grandes contrastes

La navegación por el golfo puede completarse con otras paradas, como Isla Cedros, conocida por sus playas de Langosta y Gringo; Isla Jesusita, con vegetación tropical y pequeños arenales; o Isla Caballo, donde la pesca artesanal sigue formando parte de la economía local.

El islote Pan de Azúcar, por su parte, destaca por la presencia de aves marinas, entre ellas pelícanos pardos, que encuentran refugio en este entorno. Estos pequeños enclaves muestran la diversidad de un golfo en el que cada isla ofrece una perspectiva distinta del paisaje y de la relación entre las comunidades y el océano.

Desde el ambiente marinero de Puntarenas hasta los manglares, las playas y los antiguos edificios de San Lucas, el golfo de Nicoya propone un viaje en el que la naturaleza convive con la historia y las tradiciones. Una ruta para descubrir el Pacífico costarricense sin prisas y comprender por qué, en este rincón de Costa Rica, la esencia pura vida se encuentra también en los pequeños detalles de la vida junto al mar.