Lodge Park SPA: bienestar entre las montañas de Andorra

Más de 1.000 m² dedicados al bienestar convierten Lodge Park SPA, en Soldeu, en un espacio pensado para combinar descanso, recuperación, movimiento y cuidado personal en plena montaña.

En Soldeu, en el corazón de Grandvalira, la montaña marca el ritmo de la estancia. El paisaje invita a la actividad durante todo el año, desde el esquí y los deportes de nieve en invierno hasta el senderismo, el ciclismo y otras propuestas al aire libre durante los meses más cálidos. Pero este entorno también ofrece otra posibilidad: detenerse, recuperar fuerzas y dedicar tiempo al bienestar.

Es la filosofía que inspira Lodge Park Hotel & Spa, un establecimiento de cinco estrellas que combina el carácter de un refugio de montaña con una propuesta contemporánea de alojamiento, gastronomía y bienestar. Su ubicación permite disfrutar de la naturaleza de Andorra y, al mismo tiempo, regresar a un espacio concebido para descansar después de una jornada activa.

Lodge Park SPA plantea el bienestar desde diferentes perspectivas: circuito de aguas, recuperación física, ejercicio, movilidad, tratamientos, belleza y momentos de desconexión.

Lodge Park Hotel & Spa, un refugio en Soldeu

Junto al dominio de Grandvalira, Lodge Park Hotel & Spa propone una forma de vivir la montaña en la que el entorno tiene un papel protagonista. La cercanía a las pistas facilita el acceso a los deportes de invierno, mientras que durante el resto del año Soldeu se convierte en punto de partida para descubrir los paisajes andorranos a pie, en bicicleta o a través de otras actividades vinculadas a la naturaleza.

La relación con la montaña también se traslada al interior del hotel, que busca crear una atmósfera cálida y acogedora después de las horas pasadas al aire libre. Gastronomía, descanso y bienestar completan una propuesta pensada para disfrutar del destino a diferentes ritmos.

Más que un servicio complementario, Lodge Park SPA forma parte de la propia experiencia del hotel. Después del esquí, una ruta de montaña o una jornada de actividad, el spa ofrece la posibilidad de cambiar de ritmo y dedicar tiempo a la recuperación y al descanso.

Habitaciones con espíritu alpino

La experiencia continúa en las habitaciones y espacios de alojamiento, concebidos en línea con el carácter de montaña del establecimiento. La decoración apuesta por una estética cálida y contemporánea, con materiales y elementos que buscan mantener la conexión visual y conceptual con el paisaje de Soldeu.

La madera y otros materiales asociados al entorno contribuyen a crear espacios acogedores, pensados para descansar después de una jornada de actividad. El resultado combina referencias al tradicional alojamiento de montaña con una interpretación más actual y confortable.

Las habitaciones se convierten así en otro de los espacios destinados a la desconexión. Un lugar desde el que contemplar el entorno, recuperar fuerzas y continuar disfrutando de una estancia en la que la naturaleza y el descanso mantienen una relación constante.

Un diseño conectado con la montaña

La conexión con el paisaje alcanza también al Lodge Park SPA. La interiorista Pilar Líbano ha trasladado al espacio algunos de los elementos que caracterizan el entorno de Soldeu, con la madera, la piedra y el hierro como materiales protagonistas.

La luz natural contribuye a crear una atmósfera serena, mientras que la combinación de materiales refuerza el carácter de refugio contemporáneo. El resultado busca que el visitante perciba el spa como una prolongación del entorno y no como un espacio independiente de la experiencia de montaña.

Un circuito para cambiar de ritmo

La zona wellness propone un recorrido en siete etapas que combina diferentes temperaturas y espacios destinados a la relajación. El itinerario comienza con las duchas de contraste y continúa con la sauna seca, el baño turco y la bañera de contraste.

La alternancia de temperaturas forma parte de una experiencia especialmente vinculada a la recuperación después de la actividad física. A continuación, el recorrido conduce hasta el jacuzzi interior y la piscina climatizada, equipada con jets de masaje.

El agua se convierte así en uno de los elementos centrales de la propuesta, tanto para quienes buscan recuperarse después de una jornada de actividad como para quienes simplemente quieren dedicar unas horas al descanso.

El circuito incorpora además una zona de infrarrojos, incluida para los huéspedes, que amplía la propuesta de recuperación y relajación. Esta tecnología se integra en el concepto general del spa como complemento a otros espacios destinados al descanso y al cuidado corporal.

Del deporte a la recuperación

La relación entre bienestar y actividad física adquiere especial relevancia en un destino como Andorra. Esquí, senderismo, ciclismo y otras actividades forman parte de la experiencia de quienes llegan a Soldeu, y el spa plantea diferentes alternativas para acompañar ese ritmo.

Lodge Park SPA cuenta con una zona de fitness equipada con máquinas Life Fitness, además de entrenadores personales, clases dirigidas y talleres específicos.

El movimiento consciente tiene también su propio espacio mediante sesiones privadas de Pilates Reformer. El trabajo personalizado permite centrarse en aspectos como la movilidad, la fuerza, la postura y el control corporal.

De esta manera, actividad y descanso no se plantean como experiencias independientes. El huésped puede utilizar el espacio para mantener su rutina de ejercicio, trabajar la movilidad o, sencillamente, favorecer la recuperación después de una jornada en la montaña.

Siete cabinas para tratamientos

El recorrido de bienestar continúa en las siete cabinas de tratamiento, donde se desarrollan propuestas relacionadas con el cuidado corporal, la belleza y la relajación.

Lodge Park SPA trabaja con firmas como Alqvimia, Esse y Dulkamara, seleccionadas por sus formulaciones naturales y probióticas. La elección de estas marcas se integra en una propuesta de cuidado personal que presta especial atención a las formulaciones y a la experiencia sensorial de los tratamientos.

El espacio dispone además de Green Salon, donde se reúnen servicios de peluquería, manicura, maquillaje y estética. En el ámbito capilar, el salón utiliza cosmética italiana 100 % vegana.

La propuesta amplía así el concepto tradicional de spa para incorporar diferentes facetas del cuidado personal durante la estancia.

Cuidarse también significa cuidar el entorno

La preocupación por el impacto ambiental forma parte de la filosofía del espacio. Entre las decisiones adoptadas se encuentra el tratamiento del agua del spa con sales naturales de magnesio, una alternativa que busca reducir el uso de determinados productos químicos y que también se caracteriza por su suavidad para la piel y el cabello.

Esta elección se integra en una visión más amplia del hotel, donde el entorno natural de Andorra constituye una parte esencial de la experiencia.

La propia ubicación de Lodge Park permite establecer esa conexión de forma directa. En invierno, la nieve y Grandvalira protagonizan buena parte de la actividad; durante el resto del año, la montaña ofrece un escenario diferente para caminar, pedalear y descubrir el paisaje.

Un espacio de bienestar para compartir

Lodge Park SPA también contempla una dimensión familiar. En determinados horarios, el programa Spa Family permite el acceso a menores de 14 años acompañados por un adulto.

La propuesta incorpora además experiencias pensadas para compartir, como masajes relajantes infantiles y tratamientos en familia. Una fórmula que adapta el concepto de bienestar a diferentes edades y permite convertir el tiempo dedicado al cuidado personal en una actividad compartida.

Esta dimensión conecta con la filosofía de hospitalidad del hotel, basada en una atención cercana y personalizada y en el conocimiento del destino. La experiencia busca adaptarse al tipo de estancia y al ritmo de cada huésped, ya se trate de una escapada deportiva, familiar o de unos días dedicados al descanso.

La montaña como escenario

La ubicación de Lodge Park Hotel & Spa permite descubrir Soldeu y el entorno de Grandvalira desde diferentes perspectivas a lo largo del año. La temporada de nieve convierte el esquí y los deportes de invierno en protagonistas, mientras que los meses de buen tiempo ofrecen nuevas posibilidades para acercarse a la naturaleza.

Esta relación con el exterior es precisamente uno de los elementos que mejor define la propuesta del hotel. La montaña no funciona únicamente como paisaje, sino como parte activa de la experiencia: se recorre, se disfruta y también se convierte en un lugar desde el que recuperar el equilibrio.

Lodge Park SPA completa esa experiencia desde el interior. El circuito de aguas, la sauna, los tratamientos, el fitness o las sesiones de Pilates permiten elegir entre actividad y descanso, o combinar ambos conceptos durante una misma estancia.

Lodge Park Hotel & Spa plantea así una estancia en la que montaña y bienestar forman parte de una misma experiencia. La actividad al aire libre marca el pulso de Soldeu, mientras que el hotel ofrece el contrapunto necesario para descansar y recuperar después de cada jornada. Una combinación que permite acercarse a Andorra desde dos perspectivas complementarias: la de un destino para disfrutar de la naturaleza y la de un refugio en el que, por unas horas, el tiempo puede transcurrir a otro ritmo.

Lodge Park Hotel & Spa

Carretera General 2, nº19

AD100 Soldeu

Principado de Andorra

Email: [email protected]

Teléfono (+376) 871 787

WEB

FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE