Guía para directivos en movilidad: blindar el smartphone corporativo antes de despegar

Los viajes de negocios son, para los ejecutivos, el punto de partida en su trabajo. Muchos viajes hacen que durante los trayectos deban ir trabajando en las diferentes tareas que su trabajo requiere. El uso de las nuevas tecnologías y de internet hace que los ejecutivos se encuentren con una alerta más que evidente y es que el robo de datos, o de información comprometida, por parte de delincuentes de la red, los llamados ciberdelincuentes. Estos, además de robar datos, gestionan los dispositivos de las empresas cuando sus ejecutivos se deben conectar a redes Wi-Fi públicas, lo que supone una amenaza para la seguridad de miles de empresas. Para que eso no suceda, vamos a dar las claves para blindar un smartphone corporativo antes de despegar y hablaremos sobre el mejor software MDM para iOs.

¿Cuál es el mejor software de MDM?

Para determinar cuál es el mejor software de MDM para ejecutivos en movilidad, es necesario evaluar soluciones que ofrecen cifrado de datos, borrado remoto e integración multidispositivo. Si hablamos de un sistema en el que predomine Apple, el mejor software MDM para iOs destaca por la automatización avanzada, el despliegue zero-touch y su compatibilidad de serie con todos los dispositivos del gigante Apple. Aquí se incluyen los macOS, iOs e iPadOS.

Determinar el mejor software MDM, en gestión de dispositivos móviles, depende de un sistema tecnológico en el que el tamaño y las prioridades de cada empresa u organización hacen que sea mejor una herramienta u otra.

Las consecuencias de la pérdida o robo de un terminal con datos estratégicos

Cuando se produce la pérdida o el robo de un terminal que contiene datos comprometidos y estratégicos, esto supone una amenaza de seguridad para esa empresa u organización. Las consecuencias pueden ser catastróficas y de diferente índole:

En primer lugar, habrá unas consecuencias económicas porque la empresa pierde una ventaja competitiva en la que ya llevaba tiempo trabajando. Además de los costes que supone realizar una auditoría para saber en qué deriva esa pérdida de datos a nivel económico.

En segundo lugar, se puede dañar la imagen de marca y por tanto, puede haber una huida de clientes o socios y eso hace que la empresa pierda valor.

En tercer lugar, puede acarrear riesgos tecnológicos porque el terminal robado o los datos robados comprometen contraseñas, claves de acceso a la nube y bases de datos.

Borrado remoto y bloqueo instantáneo de smartphones extraviados en el extranjero

El borrado remoto y bloqueo instantáneo de smartphones son medidas de seguridad que deben realizarse en los primeros minutos tras el siniestro. Esta es la forma más rápida de proteger los datos. El bloqueo instantáneo cierra todas las sesiones activas y el borrado remoto elimina permanentemente todos los datos que hubiera en el dispositivo. En iOs se ejecuta a través de iCloud.

Establecer políticas de cifrado y autenticación obligatoria antes de iniciar el viaje

Establecer políticas de cifrado y autenticación antes de viajar es clave para proteger todos los datos de carácter confidencial. De este modo se garantiza que el personal autorizado es el único que puede acceder a ese contenido.

Los viajes de negocios son, para los ejecutivos, el punto de partida en su trabajo. Muchos viajes hacen que durante los trayectos deban ir trabajando en las diferentes tareas que su trabajo requiere. El uso de las nuevas tecnologías y de internet hace que los ejecutivos se encuentren con una alerta más que evidente y es que el robo de datos, o de información comprometida, por parte de delincuentes de la red, los llamados ciberdelincuentes. Estos, además de robar datos, gestionan los dispositivos de las empresas cuando sus ejecutivos se deben conectar a redes Wi-Fi públicas, lo que supone una amenaza para la seguridad de miles de empresas. Para que eso no suceda, vamos a dar las claves para blindar un smartphone corporativo antes de despegar y hablaremos sobre el mejor software MDM para iOs.

¿Cuál es el mejor software de MDM?

Para determinar cuál es el mejor software de MDM para ejecutivos en movilidad, es necesario evaluar soluciones que ofrecen cifrado de datos, borrado remoto e integración multidispositivo. Si hablamos de un sistema en el que predomine Apple, el mejor software MDM para iOs destaca por la automatización avanzada, el despliegue zero-touch y su compatibilidad de serie con todos los dispositivos del gigante Apple. Aquí se incluyen los macOS, iOs e iPadOS.

Determinar el mejor software MDM, en gestión de dispositivos móviles, depende de un sistema tecnológico en el que el tamaño y las prioridades de cada empresa u organización hacen que sea mejor una herramienta u otra.

Las consecuencias de la pérdida o robo de un terminal con datos estratégicos

Cuando se produce la pérdida o el robo de un terminal contar con un software de administración de dispositivos es una medida más que necesaria y con NinjaOne es posible ya que simplifica tareas de TI como la gestión de endpoints, MDM, parcheo o gestión de tickets, entre otras cosas.

En definitiva, es deber de las empresas implementar todas las medidas de seguridad en el caso de los ejecutivos que necesitan conectarse a la red en sus viajes de trabajo.