Taiwán en Movimiento: Lo más destacado del videoarte contemporáneo taiwanés.

jueves 29 de octubre de 2026 , 08:45h

Una selección de las voces más relevantes del videoarte taiwanés llega a LABoral Centro de Arte y Creación Industrial

El Ministerio de Cultura de Taiwán y la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España, en colaboración con LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, presentan del 12 al 19 de noviembre de 2026 una muestra dedicada al videoarte contemporáneo de Taiwán comisariada por Kuan-Yu Chen.

La exposición reúne una selección de obras de los artistas taiwaneses Kuang-Yu Tsui, Chih-Kai Lu & Miao-Ying Lu, Hui-Ching Hsu, Yi-Chi Lin, Chun-Yuan Hung, Mu Tuan, Pei-Yao Lin y Kung-Shan Ho, cuyas prácticas proponen una reflexión sobre la memoria, el cuerpo, la tecnología y la construcción de la identidad en la sociedad contemporánea. Las obras ofrecen una mirada plural sobre las transformaciones sociales y culturales que han acompañado el desarrollo de Taiwán durante las últimas décadas.

Taiwán en Movimiento:

El concepto curatorial trabajado por el comisario Chen sitúa el cuerpo como punto de partida para comprender diversas experiencias contemporáneas. Las obras reunidas en la exposición examinan cómo la memoria se inscribe en los gestos y los hábitos cotidianos, cómo los cuerpos interactúan con los materiales y los espacios que habitan y como las tecnologías modifican nuestra percepción y nuestras formas de estar en el mundo.

A través de relatos personales, investigaciones sobre la historia familiar, reflexiones sobre el trabajo, cuestionamientos de los estereotipos culturales o exploraciones de la relación entre inteligencia artificial, naturaleza y creación artística, la exposición propone un recorrido por algunas de las preocupaciones más urgentes del arte taiwanés actual.

Las obras seleccionadas permiten aproximarse a una realidad cultural diversa y compleja, al tiempo que establecen puentes con preocupaciones universales relacionadas con la memoria, la identidad, la migración y la tecnología.

Información práctica:

Exposición: Taiwán en Movimiento: Lo más destacado del Videoarte Contemporáneo Taiwanés

Inauguración: jueves 12 de noviembre

Hora: 18:30

Lugar: LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón

Artista invitado: Kung-Shan Ho — Actuación audiovisual en directo

Comisario: Kuan-Yu Chen

Exposición abierta: del 12 al 19 de noviembre de 2026