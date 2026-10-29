Lana y cachemira, la elegancia más confortable de Roberto Verino

Roberto Verino apuesta por la lana, la cachemira y los diseños atemporales para reivindicar una forma de vestir en la que la comodidad y la elegancia conviven de manera natural.

Con la llegada de los meses fríos, las prendas de punto recuperan su protagonismo en el armario. Jerséis, twinsets y chaquetas de lana se convierten en aliados cotidianos gracias a su capacidad para aportar abrigo, suavidad y versatilidad, adaptándose a diferentes estilos y ocasiones.

En esta temporada, Roberto Verino pone el acento en una manera de entender la moda que combina la calidad de los materiales con la sencillez de los diseños y el cuidado de los acabados. La lana y la cachemira destacan por sus cualidades térmicas y su tacto agradable, mientras que las siluetas atemporales permiten crear conjuntos que trascienden las tendencias pasajeras.

El punto se presenta así como una pieza esencial del fondo de armario: prendas fáciles de combinar, concebidas para acompañar el ritmo cotidiano sin renunciar al estilo. Desde propuestas de líneas depuradas hasta conjuntos coordinados, la colección reivindica una elegancia discreta en la que el confort adquiere tanto protagonismo como la estética.

Una forma de vestir que responde a la filosofía de Roberto Verino: apostar por prendas versátiles, duraderas y con identidad propia, capaces de acompañar diferentes momentos y temporadas con naturalidad.