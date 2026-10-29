TAP recupera la conexión directa entre Lisboa y Caracas con dos vuelos semanales

jueves 29 de octubre de 2026 , 09:30h

La aerolínea portuguesa reanuda el enlace entre ambas capitales, una ruta clave para la conectividad entre Portugal y Venezuela y para la comunidad lusa residente en el país sudamericano.

TAP Air Portugal vuelve a conectar directamente Lisboa y Caracas, con la reanudación de una ruta de especial relevancia para las relaciones entre Portugal y Venezuela. La aerolínea operará dos vuelos semanales, los martes y domingos, recuperando un enlace importante tanto para los desplazamientos entre ambos países como para la numerosa comunidad portuguesa y de origen portugués que reside en Venezuela.

La conexión había quedado suspendida tras el terremoto que afectó a Venezuela. Con el regreso de los vuelos directos, TAP refuerza su presencia en el mercado venezolano y recupera una alternativa para viajar entre las dos capitales sin necesidad de realizar escalas.

Dos frecuencias semanales entre ambas capitales

Los martes, el vuelo saldrá de Lisboa a las 11:50 horas y llegará a Caracas a las 17:00. El trayecto de regreso partirá de la capital venezolana a las 21:00 y aterrizará en Lisboa a las 09:00 del día siguiente.

Los domingos, la salida desde Lisboa está prevista a las 10:00, con llegada a Caracas a las 15:05. El vuelo de regreso despegará a las 18:55 y llegará a la capital portuguesa a las 06:55 del día siguiente.

Los billetes de ida y vuelta están disponibles desde 669 euros, tasas incluidas, a través de la página web de TAP Air Portugal y de las agencias de viajes.

Un enlace estratégico para la comunidad portuguesa

La recuperación de esta ruta va más allá de la conexión aérea. Para la comunidad portuguesa y de origen portugués asentada en Venezuela, el regreso de los vuelos directos facilita los desplazamientos y estrecha los vínculos familiares, sociales y económicos con Portugal.

Durante el periodo de suspensión de la ruta a Caracas, TAP mantuvo su operativa en Venezuela a través de los vuelos a Valencia, contribuyendo a preservar la conectividad con el país. La compañía reafirma ahora su compromiso con este mercado y con los pasajeros que mantienen una relación estrecha con Portugal.

Con la reanudación de los vuelos a Caracas, la aerolínea recupera una conexión histórica y refuerza los enlaces entre Portugal y las comunidades portuguesas en el extranjero.