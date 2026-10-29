Dani J presenta NUESTRO MOMENTO

jueves 29 de octubre de 2026 , 09:00h

EL DISCO CON EL QUE CELEBRA SUS 10 AÑOS DE REINADO EN LA BACHATA EUROPEA

DANI J presenta a los medios su nuevo disco que se lanzará en todas las plataformas digitales el 4 de noviembre.

Bajo el título de “Nuestro momento” el sevillano recopila los últimos temas lanzados desde su participación en Benidorm Fest 2026 más varias canciones inéditas entre las que se incluyen su último éxito “Lo he intentado todo” junto a la salsera peruana y nominada a los Grammy: Daniela Darcourt.

Dani J

Con más de 300 conciertos en los últimos años, Dani J se ha posicionado como uno de los artistas más destacados en este género musical.

Dani J, artista reconocido como el bachatero más importante de Europa.

Desde 2014 lleva revolucionando la música latina, fusionando bachata con diversos géneros como Pop, Flamenco, Trap y R&B, creando un estilo único y personal.

Su gran salto a la fama internacional llegó en 2016 con “Quitémonos la ropa”, posicionándolo entre los 10 artistas más prometedores según Google Play Music.

Desde entonces ha realizado más de 400 conciertos en más de 30 países distintos, llevando su música a los cinco continentes. En 2022, colabora con la cantante española Soraya en “Te quiero a ti (versión bachata)”. Es también en este año cuando Dani J funda su propio sello discográfico “13 PRO MUSIC”, y continúa siendo Nº1 hasta la actualidad con éxitos como “7 pecados”, “Atemporal”, “Rosas” y “Entre la Espada y la Pared”, convirtiéndose en nuevos himnos de su repertorio.

En 2026, Dani J dio un paso histórico en su trayectoria al convertirse en finalista del Benidorm Fest, el concurso musical más relevante de España y plataforma oficial hacia Eurovisión, demostrando que este género tiene la capacidad de transcender etiquetas y conquistar a todo tipo de públicos.

Con más de 350 millones de reproducciones en plataformas digitales, DANI J se ha establecido como una figura muy influyente y fundamental en la evolución de la bachata contemporánea, combinando sus talentos como cantante, bailarín, productor musical y compositor. ¿Quién da más? Como cada año, DANI J emprende una ambiciosa gira mundial y, con motivo del décimo aniversario de su salto internacional, en noviembre de 2026 lanzará un nuevo álbum con nuevas canciones y colaboraciones que marcarán el comienzo de una nueva etapa.

Diez años después de aquel punto de inflexión, continúa consolidando su posición como embajador internacional de la bachata made in Spain y llevando su innovador estilo musical por todo el mundo.

Originario de SEVILLA, España, ha llevado su música a más de 30 países, incluyendo Inglaterra, Francia, Italia, Suiza, Alemania, Holanda, Dinamarca, Siberia, Rumania, Chipre, Rusia, Polonia, Grecia, Portugal, Brasil, Estados Unidos, México, Australia, Túnez, Israel, Argentina, Chile, Ecuador, República Dominicana, Tailandia, Vietnam, Corea, Japón y Singapur.

La habilidad de Dani J para reinventarse y fusionar la bachata con elementos de la música actual ha sido fundamental para elevar este género a nuevos niveles. Su versatilidad como bailarín, cantante, productor musical, compositor y músico ha dejado huella en la industria. Cada una de sus presentaciones es una experiencia única, llena de pasión y energía contagiosa.

Dani J se destaca no solo por su talento musical, sino también por su carisma y dedicación a su público. Sus letras profundas y emotivas conectan con personas de todas las edades y culturas, transmitiendo emociones que trascienden barreras.