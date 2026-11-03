El flamencólogo Faustino Núñez presenta su nuevo libro Los Palos de la A a la Z en Flamenco Torero

martes 3 de noviembre de 2026 , 08:00h

Faustino Núñez regresa a la capital para poner de largo su última obra literaria, un manual imprescindible que desgrana la riqueza de los estilos flamencos con el rigor y la claridad expositiva que le caracterizan.

La emblemática sala García Lorca del Tablao Flamenco Torero abrió sus puertas para acoger la presentación en Madrid del nuevo libro del musicólogo, investigador y divulgador flamenco Faustino Núñez, titulado «Los Palos de la A la Z».

Tras el éxito de sus anteriores trabajos y su consolidada trayectoria pedagógica, el autor propone volcar en este nuevo volumen el resultado de muchos años dedicados al riguroso análisis musical de los estilos flamencos recogidos en su imprescindible página web www.flamencopolis.com.

La obra nace con la vocación de convertirse en una herramienta de referencia tanto para el aficionado veterano como para el público novel que desea adentrarse y comprender de manera didáctica los orígenes, estructuras y evolución de los diferentes estilos que componen el género, ofreciendo y mostrando los parámetros musicales que lo conforman.

El Tablao Flamenco Torero sigue apostando firmemente por la promoción, el estudio y la divulgación de la cultura flamenca, contando con los profesionales y estudiosos más reputados del sector. Fiel a su propósito de erigirse como un ateneo y referente cultural en el centro de Madrid, la Sala García Lorca consolida su programación de encuentros, conferencias y presentaciones multidisciplinares, ofreciendo un espacio donde vivir el flamenco puro y comprender su rica historia musical.

Faustino Núñez (Vigo, 1961) es un destacado musicólogo, investigador y docente reconocido internacionalmente por su ingente labor en la sistematización del flamenco. Licenciado y Máster en Musicología por la Universidad de Viena, ha dirigido el departamento de marketing de Deutsche Grammophon en España y ejercido como director musical de la Compañía Antonio Gades.