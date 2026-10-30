Galicia será en 2027 el centro de la sostenibilidad turística europea con la asamblea de NECSTouR

viernes 30 de octubre de 2026 , 09:30h

La Xunta de Galicia sigue avanzando, junto con el resto de los socios europeos de NECSTouR, en la preparación de la próxima Asamblea General anual de la red, que se celebrará en Santiago de Compostela en 2027, coincidiendo con el Xacobeo.

Turismo de Galicia participó estos días en el NECSTouR Summit 2026, que tuvo lugar los días 22 y 23 de octubre en la ciudad finlandesa de Kotka. Este encuentro constituye un espacio de trabajo y coordinación entre las regiones europeas para abordar los retos del turismo sostenible y avanzar en los preparativos de la próxima cita anual en Galicia.

Esta participación se enmarca en la estrategia de la Xunta de Galicia para impulsar un modelo turístico sostenible y competitivo, que contribuya a la conservación del patrimonio, a la protección de la identidad del territorio y a la distribución de los beneficios de la actividad turística por toda la comunidad.

La celebración de la próxima asamblea en Santiago de Compostela constituirá una oportunidad para reforzar la presencia de Galicia en los espacios europeos de cooperación turística y para compartir con el resto de las regiones las experiencias desarrolladas en el territorio en materia de sostenibilidad y gestión de los flujos de visitantes.

En este contexto, la Xunta continúa avanzando en el desarrollo de herramientas que permitan conocer mejor la realidad turística de Galicia. Entre estas iniciativas destacan la instalación de sensores en distintos puntos de las rutas xacobeas, que permiten obtener información sobre el tránsito de peregrinos, y los trabajos para la puesta en marcha del Observatorio de Sostenibilidad Turística de Galicia, destinado a ofrecer información sobre la evolución del sector.

Cooperación en Europa por el turismo sostenible

NECSTouR es una red europea de regiones y organizaciones vinculadas al turismo que promueve la cooperación para avanzar hacia destinos más sostenibles y competitivos. La participación de Galicia facilita el intercambio de conocimiento y experiencias con otros territorios europeos y contribuye a reforzar el posicionamiento de la comunidad en el ámbito del turismo responsable.

La Xunta continúa así con los trabajos preparatorios para que Santiago de Compostela acoja la próxima Asamblea General de NECSTouR en el marco del Xacobeo 2027.