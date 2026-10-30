El London Museum se inaugurará en el barrio de Smithfield el 28 de noviembre de 2026

viernes 30 de octubre de 2026 , 09:45h

El London Museum ha anunciado la apertura de sus nuevas galerías permanentes en el General Market de Smithfield el 28 de noviembre de 2026.

Esta inauguración marca una nueva etapa para el museo más grande del mundo dedicado a una ciudad y abre un nuevo capítulo en su historia.

El Museo de Londres, un auténtico destino cultural de nueva generación, ofrecerá una inmersión sin precedentes en varios miles de años de historia londinense, al tiempo que se convertirá en un nuevo espacio de vida y encuentro para la capital. Concebido como un lugar abierto a todos, el museo combinará sus excepcionales colecciones con una rica programación de eventos, experiencias y citas culturales. Esta inauguración coincidirá con el 50.º aniversario del museo y supone la culminación de una ambiciosa transformación del General Market de Smithfield, un edificio victoriano histórico que ha permanecido cerrado al público durante más de treinta años. Restaurado y reinventado, este emblemático lugar patrimonial recuperará así una nueva vida en el corazón de Londres.

Contar la historia de Londres, desde sus orígenes hasta la actualidad

Con una colección excepcional de más de siete millones de objetos que abarcan 450 000 años de historia, el London Museum narrará la evolución de la capital británica a través de las vidas de quienes la han forjado. El museo presentará objetos emblemáticos, así como piezas inéditas, ofreciendo una nueva perspectiva sobre una ciudad en constante transformación.

Más de 100 000 londinenses han contribuido a la creación del nuevo museo, para que este refleje la diversidad, la energía y las múltiples identidades de la capital. Su objetivo: contar la historia de Londres en toda su complejidad, entre su patrimonio histórico, sus comunidades y su creatividad contemporánea.

Un museo concebido como un lugar de vida

Más allá de sus galerías, el London Museum aspira a convertirse en un auténtico espacio social para la ciudad. Su programación ofrecerá regularmente eventos, experiencias y actividades ideadas junto con socios culturales londinenses.

El programa inaugural, titulado LONDON TASTES (del 28 de noviembre de 2026 al 31 de agosto de 2027), estará dedicado a los sabores y las culturas culinarias de la capital. Concebido por los autores y periodistas gastronómicos Ruby Tandoh y Jonathan Nunn, explorará la riqueza gastronómica de Londres a través de encuentros, experiencias y eventos.

Entre los momentos más destacados figuran, en particular, colaboraciones con figuras emblemáticas de la escena londinense, así como citas periódicas como el Tuesday Tea Club, que ofrece cada martes bebidas calientes inspiradas en el famoso puesto de café de Syd’s Coffee Stall, un icono del East End londinense.