Leonardo Hotels anuncia para este año nuevas aperturas en España y su entrada en Portugal

jueves 22 de enero de 2026 , 08:30h

En el marco de su participación en FITUR, Leonardo Hotels anuncia la apertura de tres nuevos hoteles en la península ibérica a lo largo de 2026, ubicados en Valdebebas (Madrid), Torremolinos (Málaga) y Lisboa (Portugal), que consolidarán su posicionamiento como una de las cadenas hoteleras de más rápido y dinámico crecimiento en Europa.

Estas incorporaciones refuerzan la estrategia de expansión del grupo en localizaciones clave, tanto urbanas como vacacionales, al tiempo que amplían la presencia de sus diferentes marcas en España y Portugal. Con estas aperturas, la compañía avanza en su objetivo de combinar localizaciones estratégicas, propuestas diferenciales y una firme apuesta por la calidad y la experiencia del cliente.

Activos hoteleros estratégicos en Madrid y la Costa del Sol

En Madrid, Leonardo Hotels abrirá un hotel de nueva construcción en Valdebebas, uno de los desarrollos urbanísticos más pujantes en la zona norte de la capital. La apertura está prevista para el próximo otoño. El establecimiento, que contará con 215 habitaciones, será operado bajo la marca Leonardo Royal y se posicionará como un alojamiento premium orientado tanto a clientes corporativos como de ocio. Su proximidad al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, al recinto ferial IFEMA Madrid y al circuito urbano de Fórmula 1 refuerza Valdebebas como nuevo polo de referencia en la capital.

En el ámbito vacacional, Leonardo Hotels ampliará su presencia en la Costa del Sol con la incorporación en el mes de abril de un hotel de 398 habitaciones en Torremolinos, que se convertirá en el segundo establecimiento del grupo en la provincia de Málaga, donde ya cuenta con un hotel de 184 habitaciones en Fuengirola. Este nuevo activo fortalecerá de forma notable la presencia de la cadena en uno de los destinos turísticos más consolidados de España, reconocido por su clima, conectividad y amplia oferta de ocio. El proyecto refuerza la apuesta del grupo por el segmento vacacional, complementando su portfolio urbano con una propuesta adaptada a familias, parejas y viajeros internacionales.

Colliers ha participado activamente en las operaciones de Valdebebas y Torremolinos, asesorando a Leonardo Hotels en ambos procesos.

Entrada en Portugal con un hotel extraordinario

Antes de que finalice el año llegará la esperada entrada de Leonardo en Portugal, con el que será, además, el primer hotel de la marca Limited Edition en la península ibérica: el Hotel Corpus Christi Lisboa - Leonardo Limited Edition. Este exclusivo hotel, ubicado en pleno corazón de Lisboa, en la zona da Baixa, contará con 132 habitaciones y un restaurante con vocación de convertirse en referencia gastronómica en la ciudad. El establecimiento abrirá sus puertas tras un cuidadoso y exhaustivo proceso de rehabilitación, que transformará un antiguo monasterio del siglo XVIII en un hotel de lujo con todas las comodidades contemporáneas. Fiel al espíritu de Leonardo Limited Edition, ofrecerá una experiencia única que combina patrimonio histórico, diseño actual y un servicio altamente personalizado. Bajo la marca Limited Edition, Leonardo Hotels reúne hoteles singulares e inspiradores, cada uno con una identidad propia, arraigada en la historia y el carácter del destino en el que se ubica. Entre los referentes de esta colección se encuentran The Dilly, en Londres, o The Nikolai Hotel, en Hamburgo, ambos magníficos ejemplos de cómo Leonardo integra edificios icónicos con una propuesta hotelera diferenciada. El futuro Hotel Corpus Christi Lisboa - Leonardo Limited Edition se sumará a este selecto portafolio, reforzando la proyección internacional de la colección en el sur de Europa.

El anuncio de estas nuevas aperturas para 2026 se produce tras la celebración, en 2025, del décimo aniversario de Leonardo Hotels en España. En esta década, el grupo ha alcanzado un portfolio de 19 hoteles y cerca de 3.000 habitaciones, consolidando su implantación en el mercado español.

A nivel europeo, Leonardo Hotels mantiene un crecimiento sostenido. En los últimos dos años, el grupo ha ampliado de forma significativa su cartera mediante adquisiciones y nuevas aperturas, incorporando decenas de hoteles en mercados clave como Países Bajos, Francia, España, Italia, Alemania, Irlanda y Reino Unido. Desde enero de 2024, la compañía ha adquirido 30 hoteles por un volumen cercano a los 740 millones de euros, con aperturas destacadas como NYX Hotel Rome, NYX Dublin, NYX Edinburgh, así como The Posthouse Berlin o Badischer Hof en Baden-Baden.

«Estamos encantados de anunciar oficialmente estas nuevas incorporaciones en Madrid, Málaga y Lisboa. Con estas aperturas seguiremos reforzando la implantación de la familia de marcas de Leonardo Hotels en España y damos un paso estratégico con nuestra entrada en el mercado portugués», señala Shay Raz, director general de Leonardo Hotels en España y Portugal. «2026 será un año importante para el grupo, en el que continuaremos apostando por proyectos singulares, ubicaciones excepcionales y una propuesta de valor para todos los clientes que combina con acierto la esencia local con nuestros estándares internacionales de calidad».