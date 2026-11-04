Port Hotels transforma el Port Vista Oro en un nuevo hotel de cuatro estrellas en Benidorm

miércoles 4 de noviembre de 2026 , 08:30h

El establecimiento, situado en pleno centro de la ciudad y a 400 metros de la playa, renovará sus 90 habitaciones, las zonas comunes y los espacios exteriores. Su reapertura está prevista para marzo de 2027 y las reservas ya están disponibles.

Port Hotels inicia una nueva etapa para el Hotel Port Vista Oro, uno de sus establecimientos más representativos del centro de Benidorm. La compañía ha puesto en marcha un proyecto de renovación y modernización que permitirá actualizar sus instalaciones y elevar su categoría de tres a cuatro estrellas, con el objetivo de adaptarse a las nuevas demandas de los viajeros y reforzar su posición en la oferta hotelera de la ciudad.

Situado en la calle Ruzafa, a apenas 400 metros de la playa, el establecimiento afronta esta transformación sin renunciar a uno de sus principales atractivos: su ubicación privilegiada en el corazón de Benidorm. La intervención busca combinar la identidad del hotel con una imagen más contemporánea, espacios renovados y una experiencia de alojamiento mejorada.

El proyecto contempla la actualización de sus 90 habitaciones, que incorporarán un diseño más actual y acogedor, así como la modernización de las zonas comunes y los espacios destinados a la restauración. También se actuará sobre las áreas exteriores, con mejoras en la terraza, el jardín y la zona de piscina, para crear ambientes más confortables y atractivos.

VANTE Urban Café, una nueva propuesta abierta a la ciudad

Una de las principales novedades de esta nueva etapa será la incorporación de VANTE Urban Café, el concepto de cafetería propio de Port Hotels que ya está presente en Hotel Port Benidorm y que ahora llegará también al centro de la ciudad.

El nuevo espacio contará con acceso directo desde la calle y estará abierto tanto a los huéspedes del hotel como a residentes y visitantes. Esta propuesta permitirá ampliar la oferta gastronómica del establecimiento y generar un punto de encuentro integrado en la actividad cotidiana de Benidorm.

La renovación mantendrá, además, algunos de los servicios que caracterizan al Port Vista Oro, como la modalidad de todo incluido y la restauración buffet. De esta manera, el hotel combinará su tradicional orientación vacacional con una oferta actualizada y una categoría superior.

Una apuesta por la renovación hotelera de Benidorm

La transformación del Port Vista Oro se enmarca en la estrategia de Port Hotels de modernizar y revalorizar sus establecimientos, adaptándolos a la evolución del mercado turístico y a las expectativas de los viajeros.

Con esta intervención, la cadena refuerza su apuesta por Benidorm y por la mejora de la calidad de su oferta alojativa, en un destino que continúa evolucionando para ofrecer experiencias más diversas y competitivas.

La reapertura del Hotel Port Vista Oro está prevista para marzo de 2027. El establecimiento estrenará entonces su nueva imagen y categoría de cuatro estrellas, con las reservas ya disponibles para quienes quieran descubrir esta renovada propuesta de alojamiento en el centro de Benidorm.