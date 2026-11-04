Kimi Antonelli, el campeón más joven de la Fórmula 1, elige un cronógrafo de IWC

miércoles 4 de noviembre de 2026 , 08:15h

El piloto de Mercedes-AMG PETRONAS se ha proclamado campeón del mundo en el Gran Premio de Ciudad de México con tan solo 20 años y 68 días, luciendo el Reloj de Aviador Cronógrafo 41 Edición «Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ Team».

Kimi Antonelli, piloto del equipo Mercedes-AMG PETRONAS de Fórmula 1™, ha hecho historia al proclamarse campeón del Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1™ de la FIA 2026 en el Gran Premio de Ciudad de México. Con 20 años y 68 días, el joven italiano se convierte en el campeón del mundo más joven de la historia de la competición, un logro que marca un nuevo capítulo en su trayectoria deportiva.

En un momento especialmente significativo de su carrera, Antonelli fue visto luciendo un reloj de IWC Schaffhausen, firma relojera suiza que mantiene una estrecha vinculación con el universo de la alta competición automovilística y con el equipo Mercedes-AMG PETRONAS.

El modelo elegido fue el Reloj de Aviador Cronógrafo 41 Edición «Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ Team», una pieza que combina la tradición de la colección Pilot’s Watches de IWC con una estética inspirada en el equipo de Fórmula 1.

Titanio y detalles en verde PETRONAS

El cronógrafo destaca por su caja de 41 milímetros fabricada en titanio de grado 5, un material apreciado en la industria relojera por su ligereza, resistencia y durabilidad. Su acabado aporta una estética técnica y contemporánea, en sintonía con los valores de precisión e innovación que definen tanto a IWC como al mundo de la competición.

La esfera negra incorpora detalles impresos y elementos luminiscentes en el característico verde PETRONAS, el color que identifica al equipo Mercedes-AMG PETRONAS de Fórmula 1. Esta combinación cromática refuerza su carácter deportivo y establece un vínculo visual directo con la escudería.

El reloj se completa con una correa de caucho verde PETRONAS, diseñada para ofrecer comodidad y versatilidad. Gracias al sistema integrado EasX-CHANGE®, puede intercambiarse de forma rápida y sencilla, permitiendo adaptar la pieza a diferentes estilos y preferencias sin necesidad de herramientas.

La relojería y la competición, una misma pasión por la precisión

La relación entre IWC Schaffhausen y Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ Team refleja una afinidad compartida por la ingeniería, la innovación tecnológica y la búsqueda constante del máximo rendimiento.

La elección de Antonelli sitúa en primer plano una pieza que traslada al diseño relojero algunos de los códigos visuales de la Fórmula 1: materiales avanzados, una estética funcional y una marcada identidad deportiva.

En el año de su histórica consagración como campeón del mundo, el piloto italiano une así dos universos en los que la precisión y la excelencia técnica desempeñan un papel esencial: la alta competición automovilística y la relojería suiza.