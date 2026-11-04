Flying Blue vuelve a ser elegido el mejor programa de fidelización aérea del mundo

miércoles 4 de noviembre de 2026 , 08:45h

El programa del grupo Air France-KLM revalida su liderazgo en la clasificación de 2026 elaborada por Point.me, a partir del análisis de más de 250 millones de billetes de premio.

Flying Blue, el programa de fidelización del grupo Air France-KLM, ha sido elegido por tercer año consecutivo como el mejor programa de fidelización de aerolíneas del mundo. El reconocimiento, otorgado por Point.me, destaca el valor de las recompensas, la flexibilidad y las posibilidades de acumulación y canje de Millas que ofrece a sus más de 35 millones de socios.

La clasificación de 2026 se basa en el análisis de más de 250 millones de billetes de premio y pone de relieve la capacidad de Flying Blue para ofrecer alternativas de viaje competitivas a través de las redes de Air France, KLM y Transavia, así como de sus numerosas compañías asociadas.

«La fidelización se ha convertido en una palanca estratégica para el sector aéreo mundial y, por tercer año consecutivo, los datos sitúan a Flying Blue en cabeza. El programa amplía la fortaleza de Air France, KLM y Transavia más allá del vuelo, allí donde viajan nuestros socios y realizan sus compras. Este vínculo constituye una de las ventajas competitivas que distinguen al Grupo, y la fidelización seguirá ocupando un lugar central en nuestra estrategia para captar y fidelizar clientes», ha declarado Benjamin Lipsey, vicepresidente sénior responsable de Fidelización, Digital y Datos y presidente de Flying Blue.

Con más de dos décadas de trayectoria, Flying Blue se ha consolidado como uno de los programas de fidelización de referencia en el sector aéreo. Su propuesta permite a los socios acumular Millas durante sus viajes y canjearlas por recompensas adaptadas a sus preferencias, gracias a una red internacional que combina las conexiones de las aerolíneas del grupo con las de sus compañías asociadas.

Flexibilidad, recompensas y una amplia red de socios

El estudio independiente de Point.me ha evaluado los programas de fidelización de aerolíneas de todo el mundo atendiendo a distintos aspectos que influyen en la experiencia de los viajeros.

Entre los criterios analizados figuran la facilidad de uso y la transparencia en la acumulación y el canje de Millas, el valor y la disponibilidad de los billetes de premio, así como la flexibilidad de las condiciones de reserva.

La amplitud de la red de socios, tanto dentro del sector aéreo como en otros ámbitos comerciales, también constituye un factor relevante, al permitir acumular y utilizar Millas en diferentes destinos y experiencias. A ello se suma la innovación en servicios digitales y ofertas personalizadas, orientadas a responder a las necesidades cambiantes de los clientes.

Una comunidad de más de 35 millones de socios

Flying Blue cuenta con más de 35 millones de socios en todo el mundo y una red de más de 40 aerolíneas y más de 100 socios comerciales, que facilita el acceso a más de 1.000 destinos.

El programa permite compartir Millas en familia, acceder a los Premios Promo mensuales y acumular Millas a través de diferentes actividades y servicios. También ofrece la posibilidad de contribuir a la financiación de combustible sostenible de aviación.

Su sistema de niveles se basa en los Puntos de Experiencia, que permiten avanzar dentro del programa y acceder a nuevas ventajas sin depender exclusivamente del gasto realizado.

Con este tercer reconocimiento consecutivo de Point.me, Flying Blue refuerza su posición internacional y su apuesta por una fidelización centrada en la flexibilidad, la amplitud de la red de destinos y las recompensas que aportan valor a sus socios.