El secreto para disfrutar de la nieve está en vestirse por capas

miércoles 4 de noviembre de 2026 , 08:00h

Elegir correctamente la ropa de esquí es fundamental para combatir el frío, evitar la humedad y mantener el cuerpo a una temperatura confortable. El sistema de las tres capas, impulsado por Helly Hansen, sigue siendo la fórmula más eficaz para disfrutar de la montaña en invierno.

Una jornada de esquí puede convertirse en una experiencia inolvidable o terminar antes de lo previsto si el frío, el viento y la humedad consiguen imponerse. Disfrutar de la nieve no depende únicamente de las condiciones de las pistas o de la calidad del material deportivo. La elección de la ropa también desempeña un papel esencial para mantener el confort durante toda la jornada y evitar que las bajas temperaturas condicionen la experiencia.

En la montaña, donde el tiempo puede cambiar rápidamente y el esfuerzo físico alterna con momentos de descanso, vestirse adecuadamente requiere algo más que ponerse prendas gruesas. La clave está en elegir los tejidos apropiados y combinar las diferentes prendas mediante el conocido sistema de las tres capas, una fórmula que permite regular la temperatura corporal, evacuar el sudor y protegerse de los elementos exteriores.

Esta filosofía de vestimenta tiene una larga trayectoria en Helly Hansen. La firma noruega, vinculada desde sus orígenes a la protección frente a las condiciones meteorológicas más exigentes, impulsó algunas de las innovaciones que han transformado la ropa técnica. Entre sus hitos figuran la primera chaqueta impermeable, desarrollada en 1877; el primer jersey de forro polar, en 1961; y la tecnología Lifa, introducida en 1972 para mejorar la evacuación de la humedad.

Desde entonces, la evolución de los tejidos y los sistemas de aislamiento ha permitido desarrollar prendas cada vez más ligeras, transpirables y eficaces, incorporando tecnologías como las membranas impermeables, los rellenos PrimaLoft y los sistemas de regulación térmica H2Flow.

El sistema de las tres capas: la fórmula para mantener el calor

El principio fundamental para no pasar frío en la nieve es mantener la piel lo más seca posible. Cuando practicamos deporte, el cuerpo genera calor y sudor. Si la humedad permanece en contacto con la piel, aumenta la sensación de frío, especialmente cuando dejamos de movernos o estamos expuestos al viento.

El sistema de las tres capas funciona como un conjunto: cada prenda cumple una misión específica y todas trabajan coordinadamente para evacuar el exceso de humedad, conservar el calor corporal y protegernos de la lluvia, la nieve y el viento.

Primera capa: mantener la piel seca

Es la prenda que está en contacto directo con el cuerpo y su función principal consiste en transportar el sudor hacia el exterior. Para ello se utilizan tejidos técnicos ligeros e hidrófobos, como la fibra Lifa de Helly Hansen, que evita retener la humedad y facilita su evacuación.

La elección dependerá de la actividad y de las necesidades térmicas de cada persona. Para quienes practican esquí intenso, esquí de montaña o freeride, una primera capa Lifa puede ser una buena opción por su ligereza y capacidad de gestionar el sudor. En cambio, si se prevén temperaturas muy bajas o se alternan los descensos con numerosas paradas, la combinación de Lifa y lana merina aporta un extra de abrigo.

Segunda capa: conservar el calor corporal

Su misión es retener el calor que genera nuestro propio cuerpo. Para conseguirlo, los tejidos crean pequeñas cámaras de aire que actúan como aislante térmico, al tiempo que permiten que la humedad continúe desplazándose hacia el exterior.

Los forros polares siguen siendo una de las alternativas más habituales. Existen diferentes gramajes —100, 200 o 300— que permiten elegir el nivel de abrigo en función de las condiciones meteorológicas y de la intensidad del ejercicio.

Otra posibilidad son las prendas con aislamiento técnico, como Lifaloft, desarrollada por Helly Hansen en 2018. Esta tecnología combina ligereza y capacidad de retención del calor, ofreciendo una alternativa especialmente interesante para quienes necesitan abrigo sin añadir demasiado volumen o peso al equipamiento.

Tercera capa: protegerse del exterior

La última capa está formada principalmente por la chaqueta y el pantalón de esquí. Su cometido es impedir que el viento, la nieve y la lluvia lleguen al cuerpo, sin bloquear la salida del vapor de agua generado durante la actividad física.

Aquí adquieren protagonismo las membranas impermeables y transpirables, como Helly Tech, Lifa Infinity y Lifa Infinity Pro, desarrolladas para ofrecer distintos niveles de protección según las necesidades de uso.

El resultado es un sistema que permite mantener el equilibrio térmico incluso cuando cambian las condiciones de la montaña.

No todas las jornadas de esquí necesitan el mismo equipamiento

Uno de los errores más habituales al preparar la ropa para esquiar es pensar que cuantas más capas llevemos, mejor estaremos protegidos. Sin embargo, acumular prendas innecesarias puede provocar un exceso de calor y sudoración, precisamente lo que se intenta evitar.

Antes de elegir el equipamiento conviene valorar tres factores: la intensidad de la actividad, las condiciones meteorológicas y el tiempo que pasaremos parados.

No es lo mismo realizar descensos continuos a buen ritmo que alternar el esquí con descansos en una cafetería, hacer fotografías o grabar vídeos. Tampoco requiere el mismo tipo de ropa una jornada de esquí de montaña o freeride que una actividad convencional en pistas.

Para el esquí intenso, una primera capa ligera Lifa y una segunda capa de aislamiento adaptable pueden ser suficientes bajo una buena chaqueta técnica. Si la jornada combina actividad y descansos, una primera capa Lifa Merino y una segunda capa más cálida ayudarán a mantener el confort cuando disminuya el esfuerzo físico.

También resulta interesante optar por prendas versátiles y fáciles de guardar. Una chaqueta Lifaloft, por ejemplo, puede transportarse en la mochila y utilizarse cuando bajen las temperaturas o sea necesario añadir aislamiento.

Entre las novedades de la colección de Helly Hansen figura Lifa KnitEvo, una primera capa sin costuras que distribuye las propiedades de transpiración y retención del calor según las diferentes zonas del cuerpo.

Chaquetas de esquí: impermeabilidad, aislamiento y libertad de movimiento

La elección de la chaqueta es otro de los aspectos determinantes del equipamiento. No todas ofrecen el mismo nivel de protección ni están diseñadas para las mismas actividades.

Las membranas impermeables se clasifican habitualmente por su resistencia a la presión del agua, expresada en milímetros de columna de agua. Dentro de la gama Helly Tech, Helly Hansen diferencia varias soluciones según el uso:

Helly Tech Protection: protección para actividades de menor exigencia y uso general.

Helly Tech Performance: concebida para actividades deportivas y condiciones meteorológicas más exigentes.

Helly Tech Professional: destinada a un uso intensivo y a situaciones que requieren un elevado nivel de protección.

En la práctica, una chaqueta con aislamiento PrimaLoft puede resultar especialmente adecuada para quienes combinan el esquí con descansos frecuentes, mientras que las construcciones de dos capas y media o tres capas ofrecen mayor versatilidad a quienes practican esquí de montaña, freeride o actividades de elevada intensidad.

El diseño también influye. Las chaquetas de esquí de montaña y fuera de pista suelen incorporar cortes más largos y sistemas de conexión con el pantalón para impedir la entrada de nieve en caso de caída. Los modelos de freeride, por su parte, presentan patrones más amplios que facilitan la libertad de movimientos. Para el esquí de pista existe una oferta muy variada, desde diseños técnicos y deportivos hasta chaquetas acolchadas de estética puffy.

De pies a cabeza: los complementos que marcan la diferencia

Una buena equipación no termina en la chaqueta y el pantalón. Las manos, los pies y la cabeza también necesitan una protección adecuada, especialmente cuando las temperaturas descienden o el viento aumenta.

Los guantes impermeables y transpirables, con aislamiento térmico y refuerzos en la palma, ayudan a conservar el calor y facilitan el agarre. Un gorro de lana merina es otra buena alternativa para los momentos fuera de las pistas, mientras que las botas de invierno deben ofrecer aislamiento, impermeabilidad y una suela adecuada para caminar sobre nieve y superficies heladas.

Entre las propuestas de Helly Hansen para esta temporada destacan diferentes prendas y accesorios que combinan tecnologías de protección y aislamiento:

Helly Vantage Jacket (hombre): chaqueta para esquí de altas prestaciones con membrana Helly Tech Professional elástica en cuatro direcciones, aislamiento PrimaLoft Gold Cross Core y sistema H2Flow para regular la temperatura. Incorpora costuras termoselladas, capucha compatible con el casco y bolsillo Life Pocket para proteger el móvil.

Alphelia Puffy Jacket (mujer): modelo de estética acolchada con membrana Helly Tech Performance, aislamiento PrimaLoft ThermoPlume y canales soldados. Su diseño incorpora ventilación adicional y una cremallera frontal reparable.

Lifaloft Hooded Insulator (hombre y mujer): segunda capa con capucha, aislamiento Lifaloft y tejido de nailon ripstop 20D. Destaca por su ligereza y capacidad para plegarse dentro de su propio bolsillo.

Lifa Merino KnitEvo Crew (hombre y mujer): primera capa que combina Lifa y lana merina para ofrecer diferentes niveles de transpiración y abrigo según las zonas del cuerpo. Incorpora costuras planas y manga raglán.

Helly Vantage Pant (hombre): pantalón de esquí con membrana Helly Tech Professional elástica en cuatro direcciones, costuras termoselladas y aislamiento PrimaLoft Gold Cross Core.

Winter Glove (hombre y mujer): guantes impermeables y transpirables con membrana Helly Tech Professional, aislamiento PrimaLoft de 200 gramos, palma reforzada de piel y puños ajustables.

HH Wool Beanie: gorro unisex confeccionado en lana merina con certificación RWS, que garantiza criterios de bienestar animal. Es cálido, transpirable y fácil de guardar.

Arctic Shield Pro Boot HT (hombre y mujer): bota de invierno con 600 gramos de aislamiento PrimaLoft, plantilla OrthoLite O-Therm y materiales impermeables y transpirables. Su diseño de caña alta incorpora refuerzos en las zonas más expuestas y ha recibido un premio Red Dot de diseño.

Prepararse para disfrutar de la montaña

La ropa adecuada puede cambiar por completo la experiencia de una jornada en la nieve. Elegir bien las capas, evitar la humedad y adaptar el aislamiento a la actividad permite disfrutar durante más tiempo de las pistas y de los paisajes invernales.

La clave no está en abrigarse en exceso, sino en encontrar el equilibrio entre protección, transpirabilidad y libertad de movimientos. Porque en la montaña, además de contar con unos buenos esquís y conocer las pistas, saber cómo vestirse es una de las mejores formas de disfrutar del invierno.