OMODA & JAECOO se sitúa entre las marcas líderes de híbridos enchufables en España

jueves 5 de noviembre de 2026 , 08:15h

La compañía alcanza el segundo puesto del mercado PHEV en octubre, con 1.195 matriculaciones, y cierra los diez primeros meses de 2026 con más de 32.800 vehículos vendidos.

OMODA & JAECOO continúa afianzando su presencia en el mercado automovilístico español. La compañía registró en octubre 3.355 matriculaciones, lo que representa una cuota de mercado del 3,4% sobre un total de 98.320 vehículos vendidos. Uno de los datos más destacados del mes ha sido su evolución en el segmento de los híbridos enchufables (PHEV), donde alcanzó la segunda posición nacional, con 1.195 unidades matriculadas y una cuota del 8,2%.

Estos resultados reflejan la creciente aceptación de la tecnología SHS de la marca, presente en sus modelos híbridos e híbridos enchufables, y su capacidad para ganar protagonismo en un mercado que avanza hacia soluciones de movilidad más eficientes. En el acumulado de enero a octubre, OMODA & JAECOO ocupa la tercera posición en híbridos enchufables, con 11.455 matriculaciones y una cuota del 8,7%.

El canal particular, uno de sus principales motores de crecimiento

La evolución de sus tecnologías electrificadas también se refleja en el conjunto de vehículos híbridos (HEV) e híbridos enchufables (PHEV). Durante octubre, la compañía comercializó 3.133 unidades de ambas tecnologías, alcanzando una cuota del 9% en este mercado.

Especialmente relevante ha sido el comportamiento en el canal de particulares, donde sumó 2.315 matriculaciones y una cuota del 11,3%, resultado que la situó como la segunda marca más vendida en este segmento. Una posición que también mantiene en el acumulado anual, con 20.093 unidades y una cuota del 10,4%.

En el conjunto del mercado de híbridos e híbridos enchufables, OMODA & JAECOO ocupa la tercera posición entre enero y octubre, con 28.909 matriculaciones y una cuota del 8,2%. Por su parte, en el segmento de los híbridos convencionales (HEV), alcanzó la cuarta posición en octubre, con 1.938 unidades y una cuota del 9,5%, mientras que en el acumulado anual se sitúa en el quinto puesto, con 17.454 matriculaciones.

La electrificación representa el 97,8% de sus ventas

Otro de los datos que definen la evolución de la compañía es el peso de los vehículos electrificados en sus matriculaciones. De los 3.355 vehículos vendidos en octubre, 1.938 fueron híbridos, 1.195 híbridos enchufables y 148 eléctricos. En conjunto, estas tecnologías representaron el 97,8% de las ventas mensuales de OMODA & JAECOO.

La tendencia se mantiene en el balance de los diez primeros meses del año. Entre enero y octubre de 2026, la marca acumuló 32.830 matriculaciones en España, con una cuota de mercado del 3,3%. De ellas, 30.617 correspondieron a vehículos electrificados, lo que equivale al 93,2% de sus ventas totales.

Además, la compañía ocupa ya la séptima posición en el canal de particulares del mercado español, con 23.394 matriculaciones y una cuota del 5%. Unos resultados que ponen de manifiesto la rápida expansión de OMODA & JAECOO y el peso creciente de su estrategia de electrificación en España.