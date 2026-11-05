Bien vale un (Pastora) Imperio

jueves 5 de noviembre de 2026 , 08:30h

Paula Comitre indaga en el legado de Pastora Imperio

Centro Danza Matadero acogerá los días 6 y 7 de noviembre el estreno absoluto de Bien vale un imperio, la nueva creación de la bailaora y coreógrafa Paula Comitre ─artista residente en Centro Danza Matadero─ y segunda pieza de Nuevos Creadores, programación con la que, de octubre a diciembre de 2026, este espacio del área de Cultura, Turismo y Deporte pone el foco en talentos de la danza con coproducciones de compañías, bailarines y coreógrafos con mayor proyección dentro y fuera de España.

Bien vale un imperio es el segundo capítulo de la Trilogía de la Edad de Plata Femenina, proyecto con el que Comitre construye un tríptico escénico inspirado en el imaginario y el legado de tres mujeres fundamentales para la consolidación del flamenco y la danza española de comienzos del siglo XX. Tras Après vous, Madame, obra dedicada a Antonia Mercé, «La Argentina», esta nueva creación se adentra en la figura de Pastora Imperio, artista fundamental cuya personalidad y capacidad transgresora sirven como punto de partida para una investigación escénica que no pretende reconstruir el pasado, sino investigarlo desde el presente.

Comitre desarrolla una creación contemporánea en la que tradición, memoria y experimentación dialogan a través del cuerpo, el gesto, la música y la escena, y donde el flamenco y sus imaginarios se presentan como materiales vivos, abiertos a nuevas lecturas y transformaciones. En este sentido, la pieza cuenta con un diseño de vestuario a cargo del dúo creativo Fuentesal Arenillas que reinventa y transforma elementos icónicos de la tradición flamenca como el sombrero, la bata de cola o el mantón. Además, el universo sonoro de Bien vale un imperio se construye a partir de tres guitarras de perfiles distintos: clásica, flamenca y experimental, a cargo de Pedro Rojas Ogáyar, Francis Gómez y Jesús Rodríguez, que expanden el flamenco hacia nuevas texturas, atravesando lo popular, lo íntimo y lo vanguardista.

Bien vale un imperio es una coproducción de Centro Danza Matadero, Casa Velázquez y Théâtre de Nîmes con la ayuda de Ministerio de Cultura, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y Comunidad de Madrid.

Comitre, artista residente en Centro Danza Matadero

El estreno absoluto de Bien vale un imperio es resultado de la primera convocatoria del programa de Residencias Creativas de Centro Danza Matadero, iniciativa destinada a ofrecer a artistas, creadores, compañías y colectivos un marco de apoyo, recursos y acompañamiento para el desarrollo de nuevos proyectos.

Nacida en Sevilla en 1994, Comitre es graduada en Baile Flamenco por el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla y en Pedagogía del Baile Flamenco por el Conservatorio Superior de Málaga. Entre 2013 y 2016 formó parte del Ballet Flamenco de Andalucía y ha desarrollado su trayectoria también junto a figuras como David Coria y Rafaela Carrasco. En 2020 estrena su primer espectáculo, Cámara abierta, al que han seguido, Cuerpo nombrado, Alegorías (el límite y sus mapas) y Après vous, Madame (Premio Lorca 2025 a mejor intérprete de danza española/flamenco), entre otros.

Taller para público familiar y gratuidad para jóvenes de 16 a 30 años

Como actividad paralela al estreno de Bien vale un imperio, Comitre impartirá el 8 de noviembre ‘El cuerpo del flamenco’, un taller para público infantil y familiar en el que niños de 7 a 12 años se acercarán al flamenco explorando el propio cuerpo y sus posibilidades de movimiento, expresión y sonido.