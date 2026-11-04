TAP Air Portugal conectará Lisboa con Reikiavik a partir de abril de 2027

miércoles 4 de noviembre de 2026 , 09:00h

La aerolínea portuguesa estrenará tres vuelos semanales a la capital islandesa y refuerza su conectividad internacional con nuevas rutas a Estados Unidos, Brasil y Cabo Verde durante la temporada de invierno 2026/2027.

TAP Air Portugal ampliará su red de destinos en el norte de Europa con una nueva conexión entre Lisboa y Reikiavik, la capital de Islandia, que comenzará a operar el 1 de abril de 2027. La ruta contará con tres frecuencias semanales en cada sentido y permitirá conectar directamente Portugal con uno de los destinos más singulares del continente europeo.

Los vuelos partirán del aeropuerto Humberto Delgado de Lisboa los martes, jueves y sábados a las 21:05 horas, con llegada al aeropuerto internacional de Keflavík a las 00:55 del día siguiente. En sentido inverso, las salidas desde Islandia tendrán lugar los miércoles, viernes y domingos a la 01:45 horas, con llegada a Lisboa a las 07:25.

La nueva conexión reforzará los intercambios turísticos entre ambos países y facilitará también el acceso de los pasajeros islandeses a la extensa red internacional de TAP a través de su hub de Lisboa, desde donde la compañía ofrece conexiones con numerosos destinos de Europa, África y América.

Islandia, un destino entre volcanes, glaciares y géiseres

La incorporación de Reikiavik a la red de TAP acercará a los viajeros portugueses a un destino que combina una marcada identidad cultural con algunos de los paisajes naturales más espectaculares de Europa.

Desde la capital islandesa es posible explorar escenarios volcánicos, cascadas, glaciares y áreas geotérmicas, así como recorrer enclaves emblemáticos como el Círculo Dorado, que reúne el parque nacional de Thingvellir, la cascada de Gullfoss y la zona geotérmica de Geysir. La costa sur de la isla constituye otra de las grandes propuestas para descubrir la diversidad natural de Islandia.

Los billetes de ida y vuelta entre Lisboa y Reikiavik estarán disponibles desde 349 euros, con todas las tasas incluidas.

TAP refuerza sus conexiones con Estados Unidos

La expansión de la red de TAP también está marcada por el crecimiento de sus operaciones en el mercado estadounidense. El pasado 30 de octubre, la aerolínea inauguró su nueva ruta directa entre Lisboa y Orlando, Florida, una conexión que refuerza su presencia en uno de los mercados estratégicos de la compañía.

El servicio opera tres veces por semana, los lunes, jueves y sábados, con un Airbus A330. La aeronave dispone de 34 asientos en clase Business, 12 en Economy Prime y 240 en clase Economy. Los billetes están disponibles desde 529 euros.

Con esta incorporación, TAP supera los 70 vuelos semanales entre Portugal y Estados Unidos. Además, los pasajeros procedentes de Orlando podrán enlazar en Lisboa con destinos de Portugal, Europa, África y América del Sur, aprovechando la posición del aeropuerto portugués como centro de conexiones intercontinentales.

Nuevas rutas en la temporada de invierno

La temporada de invierno 2026/2027 también incorpora nuevas conexiones en la red de TAP Air Portugal. Entre ellas destaca la ruta a São Luís, capital del estado brasileño de Maranhão, que amplía la presencia de la aerolínea en Brasil hasta alcanzar 15 ciudades conectadas con Portugal.

A esta incorporación se suma la nueva conexión entre Oporto y la isla de Sal, en Cabo Verde, que refuerza la oferta internacional desde el aeropuerto Francisco Sá Carneiro. Desde Oporto, TAP opera actualmente más de 130 vuelos directos semanales.

Con estas nuevas rutas, la compañía continúa avanzando en su estrategia de crecimiento y en el refuerzo de la conectividad internacional de Portugal, con una red que supera los 1.100 vuelos semanales y que acerca destinos, culturas y oportunidades de negocio a ambos lados del Atlántico.