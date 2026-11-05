Comenzó el Festival EÑE

jueves 5 de noviembre de 2026 , 08:30h

El festival internacional de literatura y creación tiene lugar del 4 al 25 de noviembre en Madrid y del 21 al 30 en Málaga

El Festival Eñe celebra su 18.ª edición situando la poesía en el centro de su programación y a Polonia como país invitado. La cita rendirá tributo a la generación del 27 en vísperas de su centenario e incluirá, como novedad, propuestas dedicadas al público infantil y juvenil.

Durante más de tres semanas, las principales sedes culturales de ambas ciudades acogerán encuentros gratuitos que conectarán la literatura con el teatro, el cine, la música y las artes visuales.

La literatura, la poesía y el diálogo entre culturas protagonizarán la 18.ª edición del Festival Eñe, que se celebrará del 4 al 25 de noviembre en Madrid y del 21 al 30 de noviembre en Málaga. Con más de cien actividades gratuitas, el festival internacional de literatura y creación reunirá a escritores, artistas, pensadores y lectores en torno a una programación que contará en esta ocasión con Polonia como país invitado y reivindicará la vigencia de la Poesía y su capacidad para interpelar al presente.

Entre los nombres destacados de esta edición figuran el escritor italiano Roberto Saviano; el argentino Pedro Mairal, referente de la narrativa latinoamericana contemporánea; la poeta y novelista nicaragüense Gioconda Belli; la escritora colombiana Piedad Bonnett; la escritora moldava-rumana Tatiana Țîbuleac o la estadounidense Catherine Lacey. La programación contará también con la participación de la cineasta polaca Agnieszka Holland y el pianista Rafał Blechacz, entre otros muchos.

La representación nacional vendrá de la mano de figuras como Lucía Solla Sobral, Alana S. Portero, Juan Manuel de Prada, Ana Merino, Luis García Montero, Pol Guasch, Ana Belén, Miguel Poveda, Manuel Vilas o Alberto Conejero.

El festival se abrirá a diversas disciplinas artísticas, con propuestas que conectan literatura, música, cine, teatro y artes visuales en las principales sedes culturales de la capital. A las ya tradicionales como el Círculo de Bellas Artes, el Museo Nacional del Prado, el Ateneo de Madrid, la Casa de América, el Instituto Cervantes, la Real Academia Española, la Biblioteca Nacional de España, el Teatro de La Abadía, la Residencia de Estudiantes, la Fundación Ortega-Marañón, la Fundación Casa de México en España, la Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina o el Club Matador se unen el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, el Auditorio Nacional o Réplika Teatro.

Poesía contra el desánimo. 27 horas con el 27

Eñe 2026 invita a celebrar la Poesía. En palabras del escritor y periodista Jesús Ruiz Mantilla, director artístico del festival: “Cuando se impone el lenguaje del odio, cuando la mentira es un camino de seducción para masas y vuelven las detenciones de gentes honradas por las calles por su procedencia o su color de piel. Cuando vuelven a sonar tambores de guerra y trompetas del apocalipsis, una de nuestras mejores armas para detener a sus jinetes es la poesía”.

Si la Poesía es el tema central del festival, la Generación del 27 ocupa un lugar clave en una edición que supone uno de los primeros actos de la conmemoración de su centenario.

En este sentido, los días 13, 14 y 15 de noviembre, la actividad especial 27 horas con el 27, reunirá en el Círculo de Bellas Artes a más de sesenta voces contemporáneas en un maratón cultural que, desde diversas perspectivas y géneros, explorará el legado de una generación fundamental en la literatura española. Tres días de programación continua en una gran fiesta que homenajeará el espíritu, la valentía, la belleza y el compromiso de la Generación del 27 en un programa comisariado por el escritor Jesús Ruiz Mantilla junto al poeta Antonio Lucas impulsado por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura.

Partiendo del gran acto de inauguración del ciclo, Había mil Federicos —un diálogo transdisciplinar sobre la figura de Federico García Lorca creado para el Festival Eñe por Alberto Conejero, que contará con la participación de Raül Refree, Ana Belén, Jesús Carmona, Carmen Linares y Miguel Poveda, entre otros, y organizado gracias a la colaboración de la Dirección General de Artes Escénicas y Música del Ministerio de Cultura—, diferentes conversaciones, encuentros y actividades recorrerán el legado literario y cultural de la Generación del 27.

Poesía pura e impura, un encuentro entre Luis Antonio de Villena y Unai Velasco en conversación con Antonio Lucas, recorrerá el rico arco de tendencias representado por poetas como Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego o Rafael Alberti. Por su parte, Narradores del 27, con Juan Manuel de Prada, pondrá de relieve la narrativa, la novela, el ensayo o el periodismo como grandes géneros de una generación no exclusivamente circunscrita a la poesía.

La figura de Luis Buñuel será protagonista de un acto organizado gracias a la colaboración del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), que contará con la participación de Raül Refree entre otros.

Por su parte, el escritor Luis García Montero junto a Antonio Sáez Delgado protagonizará una conversación en torno a las figuras de Lorca y Pessoa acompañados de la poesía de ambos poetas coetáneos en voz de la cantante Soleá Morente y el actor portugués Pedro Lamares en un acto organizado junto a la Embajada de Portugal, quienes impulsan que Pessoa esté también presente a través del monólogo Ode Marítima interpretado por el actor portugués Diogo Infante.

Alana S. Portero, Lucía Solla Sobral y Raquel Lanseros traerán al presente la vida y obra de grandes creadoras y pensadoras como Concha Méndez, María Teresa León y Ernestina de Champourcín en el encuentro Voces femeninas fundamentales en el 27. La huella de Las Sinsombrero. Y en Pensar el 27, Elizabeth Duval y Marifé Santiago recorrerán la obra ensayística de autoras pioneras como María Zambrano, Rosa Chacel y Carmen Conde.

Sobre los desgarros de la falta de libertad charlarán escritores de referencia como Gioconda Belli, Pedro Mairal, Margo Rejmer o Marcin Kurek en La poética de los exilios exteriores e interiores.

Por su parte, la relación entre memoria histórica y salud democrática centrará la conversación Poéticas para una crónica de la memoria entre los cronistas Katarzyna Kobylarczyk y Paco Cerdá, referentes del periodismo y la literatura en dos países que han conocido la huella del totalitarismo como son Polonia y España.

27 horas con el 27 dejará espacio para el espectáculo, con la actuación de Mónica de la Fuente y un cierre muy especial el sábado noche con La chistera de 1927, una fiesta de la poesía orquestada por Gonzalo Escarpa, coordinador del ciclo #LdeLírica de Ámbito Cultural y La Piscifactoría, en el que reunirá, entre otros, a Juan Carlos Mestre, Daniel Rovalher, Juan Cañas, Luz Arcas, Daniel Migueláñez, Juan Carlos Bonet, Pablo Rosal, Gonzalo Hormigo amparados por el ingenio de la dramaturga Julieta Soria.

El humor cerrará la noche del viernes con Risas con el 27 (el humor aún libre), propuesta que reivindicará a figuras como Ramón Gómez de la Serna, Edgar Neville, Tono, Enrique Jardiel Poncela, K-Hito o Miguel Mihura, entre otros, de la mano de Juan Carlos Ortega, Paloma Rando o Edu Galán.

Completan el ciclo otras actividades de carácter lúdico como 27 minutos de siesta, de la mano de Miguel Ángel Hernández.

Con la colaboración de la Fundación Loewe, una selección de actos del Festival Eñe incluirá lecturas de la obra de autores que forman parte del palmarés del Premio LOEWE de Poesía. Una iniciativa conjunta para acercar la poesía a nuevos públicos y celebrar su encuentro con otras voces y disciplinas.

Polonia, país invitado

Con una de las tradiciones literarias más reconocidas de Europa, Polonia será el país invitado de la 18.ª edición de Festival Eñe, con una programación que recorrerá la literatura, la poesía, el teatro, el cine y la música para acercar al público a su creación contemporánea y a una cultura en la que la literatura y la poesía han desempeñado un papel fundamental en la construcción de la memoria colectiva.

La cineasta Agnieszka Holland, los escritores Mariusz Szczygieł, Margo Rejmer y Katarzyna Kobylarczyk, el poeta Tomasz Różycki, la escritora y dramaturga Weronika Murek o el pianista Rafał Blechacz, son algunos de los grandes nombres de esta apuesta, desarrollada en colaboración con el Instituto Polaco de Cultura, el Adam Mickiewicz Institute y el Polish Book Institute.

Conversaciones, lecturas performativas, proyecciones cinematográficas y montajes escénicos abordarán cuestiones como la memoria histórica, el exilio, la crónica contemporánea y la potencia de la palabra escrita; los vínculos con la naturaleza y los lugares de origen, así como la capacidad de la palabra escrita para recuperar voces y relatos silenciados.

La cineasta Agnieszka Holland, una de las creadoras europeas más reconocidas del mundo, será la protagonista de la gran conversación inaugural del festival, el 4 de noviembre en el Museo Nacional del Prado bajo el título Poéticas del cine y la pintura.

Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes acogerá un ciclo de cine polaco con la proyección Franz (2025), uno de los grandes títulos dirigidos por Holland. El ciclo se completa con las proyecciones de los títulos: Cold War (2018), de Paweł Pawlikowski, y Chopin (2026), de Michał Kwieciński.

El Auditorio Nacional de Música, a través de la Fundación Scherzo, acogerá un concierto de Rafał Blechacz, ganador del Concurso Internacional de Piano Fryderyk Chopin, en el que resonarán las piezas del compositor polaco, junto a las de otros dos gigantes de la música para piano: Ludwig van Beethoven y Johann Sebastian Bach.

En el ámbito teatral, La Abadía será escenario de dos grandes títulos protagonizados por Agnieszka Przepiórska: En mayo no se muere. Historia de Barbara Sadowska; y Ginczanka. Receta para una vida sencilla, este último acompañado de la conversación entre la actriz, la crítica literaria Mercedes Monmany y Elżbieta Bortkiewicz, traductora al castellano de la obra de Zuzanna Ginczanka.

En Réplika Teatro —y en Teatro Echegaray de Málaga— tendrá lugar el proyecto performativo Sobre los huesos de los muertos, dirigido por Ignacio García y basado en la novela de Olga Tokarczuk, Premio Nobel de Literatura. Asimismo, La Peatonal llevará a escena en el Círculo de Bellas Artes en Madrid y en el Centro Cultural Generación del 27 en Málaga Matrimonio blanco, basado en la obra de Tadeusz Różewicz.

Diferentes encuentros reunirán a autores polacos y españoles en distintos espacios de Madrid, entre ellos: Poéticas de los lenguajes salvajes, con la poeta y narradora polaca Urszula Honek y el poeta y traductor Xavier Farré en el Círculo de Bellas Artes; el diálogo entre Tomasz Różycki y Gonzalo Escarpa, en Ámbito Cultural de El Corte Inglés; el encuentro de Joanna Kuciel-Frydryszak y Paula Bonet, en la Biblioteca del Ateneo de Madrid; la conversación entre Mariusz Szczygieł y Jorge Volpi, en la Casa de América; y Reescribiendo mitos: De Silent Hill a Linterna Verde, con Al Ewing y Mateusz Lenart, en CUPRA City Garage, donde se inaugurará una instalación digital inmersiva de Lenart.

La programación se completa con la presentación en la librería Parenthesis de Mellas en la piel: antología de la poesía polaca contemporánea, antología editada por Xavier Farré para Festival Eñe 2026 que reúne a catorce poetas polacos nacidos entre 1970 y 1997.