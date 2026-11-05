Santiago Yahuarcani: El principio del conocimiento. Museo Universitario del Chopo

jueves 5 de noviembre de 2026 , 08:45h

Hasta el 28 de marzo 2027

Museo Universitario del Chopo, CDMX

‘El principio del conocimiento’ es la primera exposición individual de Santiago Yahuarcani en Mexico, que tendrá lugar en el Museo del Chopo.

A través de más de 35 pinturas realizadas entre 2004 y 2025 la muestra explora la cosmovisión indígena amazónica, los mitos de creación la transmisión intergeneracional de saberes y la relación espiritual entre los seres humanos, las plantas y los guardianes de la selva.

Yahuarcani pinta sobre lanchada una fibra vegetal extraída del árbol ojé, y convierte sus obras en espacios de preservación de la memoria oral y las historias de su comunidad.

El recorrido se complementa con esculturas de su esposa, Nereyda López, pinturas tempranas de su hijo, Rember Yahuarcani, y un fragmento de la película El canto de las mariposas (2020), de Núria Frigola Torrent, que amplía la mirada hacia la tradición artística y cultural de la familia.

La exposición aborda también la violencia colonial y extractiva ejercida sobre los pueblos indígenas, con especial atención al genocidio del Putumayo durante el auge del caucho entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, del que fue sobreviviente el abuelo del artista, Gregorio López.

Frente a esta historia de despojo, las pinturas de Yahuarcani funcionan como testimonios de resistencia y denuncia, reivindicando la memoria de sus antepasados y la vigencia de los conocimientos y mundos espirituales indígenas. Desde esta perspectiva, su obra propone una lectura del presente y del futuro a partir de heridas históricas que continúan repercutiendo en los territorios amazónicos. La crisis ecológica aparece como parte de una historia prolongada de destrucción territorial y cultural, ante la cual el arte se convierte en una forma de resistencia, transmisión de saberes y afirmaciones de la existencia indígena.