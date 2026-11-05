Subway se rinde a la trufa con Trufans de Pollo, su nuevo bocadillo de edición limitada

jueves 5 de noviembre de 2026 , 08:00h

Pollo al grill, doble queso fundido y mayonesa de trufa dan forma a Trufans de Pollo, la nueva propuesta de Subway Iberia. Un bocadillo de edición limitada que llega a España y Portugal con una combinación de sabores intensos y texturas cremosas, en la que la trufa aporta su aroma y carácter inconfundibles.

La trufa, uno de los ingredientes más apreciados de la gastronomía por su aroma intenso y su sabor inconfundible, se convierte en la protagonista de la nueva propuesta de Subway Iberia. Trufans de Pollo llega a los restaurantes de la marca en España y Portugal con una combinación de pollo al grill, doble queso fundido y una cremosa mayonesa de trufa, que aporta personalidad a esta nueva creación. La receta se completa con otros ingredientes que contribuyen a enriquecer sus matices y texturas, dando lugar a un bocadillo caliente que apuesta por el contraste entre la intensidad de la trufa, la suavidad del queso y el sabor del pollo. Una propuesta de edición limitada que busca acercar este apreciado ingrediente a una experiencia gastronómica más cotidiana, sin renunciar a una combinación de sabores diferente.

Con motivo del Día del Bocadillo, Subway incorpora Trufans de Pollo a su familia Crunchy, una línea de recetas calientes preparadas al grill que apuesta por combinaciones de sabores y texturas. La nueva creación responde a las preferencias de sus clientes y lleva la trufa, un ingrediente habitualmente asociado a propuestas gastronómicas más sofisticadas, a un formato cotidiano y accesible. Una apuesta que combina el carácter de este apreciado producto con la sencillez de un bocadillo pensado para disfrutar en cualquier momento.

Trufans de Pollo estará disponible en edición limitada del 3 de noviembre al 10 de enero de 2027 en los restaurantes adheridos de Subway en España y Portugal. Una propuesta de temporada que se incorpora a la oferta de la marca durante los meses de invierno y que permitirá descubrir esta combinación de pollo, queso y trufa por tiempo limitado.

La trufa, protagonista de una combinación de sabores

Trufans de Pollo combina pan blanco italiano, tiras de pollo cocinadas al grill y una doble ración de queso americano fundido. La receta se completa con lascas de parmesano y salsa Sweet Onion, que añaden nuevos matices a una composición en la que la mayonesa de trufa marca la personalidad del conjunto.

El resultado es un bocadillo de textura cremosa y sabor intenso, en el que el aroma característico de la trufa se funde con la suavidad del pollo y el carácter de los quesos. Una combinación de ingredientes que ofrece distintos matices en cada bocado y que apuesta por un equilibrio entre cremosidad, intensidad y sabor.

INOUT VIAJES ha degustado el nuevo bocata Trufans de Pollo acompañado de patatas, una combinación adecuada para una comida rápida e informal. Esta nueva creación, resulta fácil de comer y destaca por el sabor intenso, pero agradable, de la trufa, que aporta un toque diferente sin llegar a resultar excesivo. Una propuesta sabrosa que ofrece una alternativa a los bocadillos más tradicionales.

Una nueva incorporación a la familia Crunchy

Trufans de Pollo amplía la familia Crunchy de Subway, una línea que reúne recetas calientes elaboradas al grill y con una combinación de ingredientes previamente establecida. Cada creación responde a una composición propia, diseñada para mantener el equilibrio de sabores y texturas tal y como ha sido concebida.

Además de su propuesta gastronómica, la marca mantiene diferentes opciones para disfrutar de esta novedad. Trufans de Pollo puede solicitarse en los restaurantes Subway, tanto para consumir en el establecimiento como para llevar o recibir a domicilio, a través de la aplicación de la compañía y de las principales plataformas de reparto.

Especializada en la elaboración de sándwiches y bocadillos preparados al momento, Subway continúa ampliando su oferta con nuevas propuestas que incorporan ingredientes y combinaciones de sabores diferentes.

En España y Portugal, la compañía opera a través del Grupo Vierci, conglomerado empresarial paraguayo que asumió en 2025 los derechos exclusivos para desarrollar y gestionar la marca en ambos países. Actualmente, Subway cuenta con una red de 60 restaurantes en estos dos mercados.

«Cuando llega el frío apetece algo caliente, intenso y reconfortante, y la trufa es uno de los sabores que más nos pedían nuestros clientes. Con Trufans queremos acercar un sabor asociado a lo especial a un bocadillo para el día a día. Es nuestra propuesta para este invierno y la recomendación de la casa», explica Fernanda Toala, gerente de Marketing de Subway Iberia.

En su experiencia gastronómica, INOUT VIAJES ha degustado Trufans de Pollo acompañado de patatas. Una opción adecuada para una comida rápida e informal, que destaca por su facilidad a la hora de comer y por el sabor intenso, pero agradable, de la trufa. Su presencia aporta personalidad a la receta sin resultar excesiva, dando lugar a una combinación sabrosa y diferente de las opciones más tradicionales.