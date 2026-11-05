Donde Gran Bretaña se encuentra, brinda y celebra: un viaje por la cultura de pub

Si hay un lugar donde se respira el auténtico espíritu británico, ese es el pub. Mucho más que un sitio donde disfrutar de una buena pinta, los pubs son el corazón de la vida social en Gran Bretaña: espacios acogedores y llenos de personalidad donde todo el mundo tiene su sitio y siempre hay un buen motivo para reunirse. Allí se celebra una victoria futbolística, se descubre a una nueva banda local, se comparte el tradicional asado de los domingos en familia o se reta a los amigos a una partida de dardos o a un divertido concurso de preguntas. Auténticos segundos hogares, los pubs forman parte del paisaje, la historia y las costumbres del país. Lugares donde las conversaciones fluyen, la música suena y la vida se disfruta sin prisas.

Fútbol, música en directo y mucho carácter: el alma de los pubs del norte de Inglaterra

Lugares donde las conversaciones fluyen, la música suena y la vida se disfruta sin prisas

En Gran Bretaña, el fútbol se vive con pasión, pero también se comparte. Y pocos lugares representan mejor ese sentimiento que un pub, donde cada partido se convierte en una celebración colectiva. Con la emoción del fútbol todavía muy presente y la mirada puesta en las próximas citas deportivas, los pubs del norte de Inglaterra invitan a descubrir una de las facetas más auténticas de la cultura británica. Una región con una personalidad arrolladora, orgullosa de sus raíces industriales, su identidad local y su enorme influencia en la música, la cultura popular y el fútbol. Aquí, los pubs son mucho más que un punto de encuentro: son escenarios donde se estrechan los lazos de comunidad, nacen nuevas aficiones y se mantiene vivo el carácter de cada barrio y cada ciudad. Desde animar al equipo local hasta disfrutar de un concierto íntimo, una sesión de comedia o una animada noche entre amigos, cada pub tiene su propia historia y una invitación irresistible: entrar, pedir una pinta y sentirse parte de la vida británica.

Comencemos el viaje…

En Newcastle, los visitantes pueden disfrutar de cervezas elaboradas localmente en un ambiente relajado en Brinkburn St Brewery, antes de descubrir la legendaria cultura futbolística de la ciudad con una visita panorámica desde las alturas del estadio de Newcastle United Football Club. Para disfrutar de espectáculos en directo, desde comedia hasta sesiones de música tradicional, la opción es The Cumberland Arms, un animado centro cultural y punto de encuentro local en el valle de Ouseburn, en Newcastle.

La escena de pubs de Manchester combina historia y creatividad. The Castle Hotel, en el Northern Quarter, lleva generaciones formando parte de la escena musical de la ciudad y cuenta con su propio espacio para conciertos y actuaciones en directo. Por su parte, The Kings Arms, que se autodefine como un «pub bohemio de barrio», ofrece teatro y una animada programación de eventos. Los aficionados al fútbol pueden completar la experiencia con una visita entre bastidores al Etihad Stadium, sede del Manchester City Football Club.

En Liverpool, los pubs forman parte de la identidad de la ciudad tanto como la música y el fútbol. Ma Boyle’s Alehouse & Eatery, cerca de Albert Dock, sirve platos locales y el tradicional asado de los domingos, además de organizar concursos semanales de preguntas y habituales noches de jazz latino en directo. Doctor Duncan’s ofrece una experiencia muy diferente. Ubicado en el antiguo edificio de Pearl Assurance, catalogado como inmueble protegido de grado II, su grandioso interior victoriano se extiende por varias salas, con una decoración especialmente destacada por sus elaborados azulejos de suelo a techo. El pub debe su nombre a William Henry Duncan, el primer médico oficial de salud pública de Gran Bretaña.

Alojamientos galardonados en pubs y rutas otoñales con encanto

La escena de pubs de Manchester combina historia y creatividad

Para muchos visitantes —y también para los propios británicos—, el día perfecto en Gran Bretaña consiste en disfrutar de un paseo por un paisaje espectacular y terminar con una comida reconfortante en un pub acogedor, preferiblemente junto a una chimenea encendida, con una cerveza local y un lugar confortable donde pasar la noche. El tradicional pub ya no es únicamente un sitio donde tomar una pinta rápida o disfrutar del asado dominical, sino que cada vez más se convierte en un destino en sí mismo, con habitaciones llenas de personalidad y cartas que ponen en valor los mejores productos locales. Desde posadas históricas hasta gastropubs rurales, estos establecimientos ofrecen una base más personal para explorar Gran Bretaña y reflejan la creciente tendencia a alojarse en pubs.

El valle de Wye, en la frontera entre Inglaterra y Gales, reúne todos los ingredientes para una escapada perfecta. Con senderos junto al río, localidades históricas y una animada escena gastronómica, alberga pubs y posadas acogedores como The Hope & Anchor, un pub con habitaciones a orillas del río en Ross-on-Wye, y The Punch House, en Monmouth, una posada histórica que ofrece alojamiento. Muy cerca, en el bosque de Dean, The White Horse sirve clásicos de la cocina rural británica elaborados con productos de temporada, como pescado con patatas fritas (fish and chips) y pastel de carne, perfectos para disfrutar junto a una buena chimenea.

Los amantes de la aventura pueden explorar el valle a pie, en bicicleta o por el agua gracias a las experiencias de Way2Go Adventures. Por su parte, la creativa localidad de Hay-on-Wye, conocida por su célebre festival literario, añade al recorrido librerías y cafeterías independientes. Para descansar después de un día de actividades, Outdoors@Hay ofrece una opción de alojamiento a la altura del espíritu aventurero de la zona, con un lodge, una yurta y tiendas de campaña tipo campana en un tranquilo recinto privado a las afueras de la localidad. También cuenta con alquiler de canoas y actividades de tiro con arco.

El tradicional pub es cada vez más un destino en sí mismo

El Peak District es otro destino excepcional para combinar senderismo y pubs con encanto. Su paisaje abarca los páramos agrestes de Dark Peak, los valles calizos de White Peak y las mesetas pantanosas de South West Peak. Es posible descubrir las rutas de senderismo de la región con guías locales como myGuidedWalks o conocer sus mejores pubs con Peak District Pub Tours.

Después de una jornada al aire libre, se puede pasar la noche en posadas restauradas con esmero, como The Blind Bull, en Buxton, cuyos orígenes se remontan al siglo XII, o disfrutar de gastronomía rural y alojamiento en The Ashford Arms, en Bakewell.

Para quienes buscan una versión más sofisticada de la experiencia gastropub, The Duncombe Arms, en Ashbourne, ofrece cocina británica galardonada y alojamiento de lujo. Su edificio anexo, Walnut House, dispone de diez elegantes habitaciones, mientras que quienes prefieran mayor independencia pueden optar por el Old Barn y Garden Cottage, ambos reformados y con cocina propia.

Para quienes sueñan con quedarse dormidos escuchando el canto de los pájaros, el cercano Wildhive Callow Hall es un hotel rural ubicado en una casa de campo victoriana, rodeada de 35 acres de jardines, praderas silvestres y bosques. Sus alojamientos van desde habitaciones convencionales hasta opciones más singulares, como casas en los árboles y cabañas integradas en el bosque.

La gastronomía y las bebidas de la región también merecen una visita, desde productores locales hasta experiencias en viñedos como Amber Valley Vineyards, donde descubrir una faceta diferente del Peak District más allá de sus pubs.

Por toda Gran Bretaña, las cerveceras independientes y los pubs dirigidos por chefs están dando protagonismo a los ingredientes regionales. En los Scottish Borders, los visitantes pueden descubrir casas históricas, restaurantes independientes y pubs llenos de personalidad.

Los aficionados a la cerveza pueden poner el broche final a la escapada en Black Sheep Brewery, en Masham

En Ettrickbridge, The Cross Keys Inn ofrece un comedor de techos bajos, calentado por el fuego de la chimenea, y una carta elaborada casi íntegramente con productos de proveedores locales. En Selkirk, The Gordon Arms, un restaurante con cinco habitaciones, se ha ganado un puesto entre los 100 mejores restaurantes locales del Reino Unido de The Good Food Guide durante dos años consecutivos. Sus platos se elaboran con ingredientes procedentes de granjas, ríos y fincas de los alrededores.

En Traquair House, en Innerleithen —la casa habitada más antigua de Escocia—, los visitantes pueden descubrir una cervecería histórica escondida bajo la capilla. Los amantes de la cerveza también pueden visitar Tempest Brewing Co, en Tweedbank, para conocer su enfoque contemporáneo de la elaboración artesanal. Por su parte, The Borders Distillery, en Hawick, la primera destilería de whisky escocés de la región desde 1837, ofrece una experiencia práctica para descubrir el proceso de elaboración del whisky mediante sus visitas guiadas.

Más al sur, los cielos oscuros de Yorkshire, sus páramos salvajes y sus pueblos históricos conforman un escenario espectacular para las escapadas otoñales. El North York Moors and Yorkshire Dales Dark Skies Fringe Festival, que se celebra del 23 de octubre al 1 de noviembre de 2026, atrae a los aficionados a la astronomía a algunos de los cielos más oscuros de Inglaterra.

Los amantes de la buena mesa pueden disfrutar de The Angel at Hetton, un restaurante con estrella Michelin y elegantes habitaciones, mientras que pubs tradicionales como The Alice Hawthorn, en Nun Monkton, celebran los productos de temporada de Yorkshire.

Los aficionados a la cerveza pueden poner el broche final a la escapada en Black Sheep Brewery, en Masham, con una visita guiada o una pinta de sus mejores cervezas en el bar y restaurante del propio establecimiento.