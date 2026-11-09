Entrevista con Drácula… Perdón, con Alexandre Ars

Sangre, carcajadas y mucho humor: así es el Drácula más gamberro de Madrid
En esta obra pasa de todo… ¡Y alguna cosa más!
Hablamos de Drácula, la comedia que está haciendo de las suyas en Madrid, en el Teatro Rooftop Lírico (Teatro Calderón). Y lo hacemos con su protagonista, que no es otro que el mismísimo conde… Perdón, Alexandre Ars. Aunque, después de verlo en escena, ya no sabemos muy bien dónde termina uno y dónde empieza el otro.
Una comedia terrorífica, disparatada y con mucho humor, en la que la sangre corre… pero las carcajadas todavía más.
Para empezar, una pregunta fundamental: ¿cómo hay que venir a ver Drácula?
Hay que venir bien, con muchas ganas de reírse y con el cuello un poquito descubierto…
¿Con ajos?
¡Sin ajos! Y con muchas ganas de pasárselo muy bien.
¿Y qué grupo sanguíneo hay que tener?
Cualquiera me va bien, ¿eh? ¡Cualquiera está bien!
Visto el personaje, ¿cuánto tiempo te ha llevado construir este Drácula?
Estuvimos cuatro semanas de ensayo y luego algo más de una semana con la parte técnica. Pasamos muchísimo tiempo en la sala de ensayo porque, al cabo de dos semanas, ya teníamos la obra montada. Las otras dos semanas fueron de pases, de terminar de ajustar y de modificar cosas.
Había características del personaje que al principio cogimos por un lado y después fuimos probando otras posibilidades. Literalmente, era prueba y error.
Los referentes eran personajes egocéntricos, ególatras, de esos que solo se quieren a sí mismos, de cualquier película. Por ejemplo, Zoolander. E incluso Entrevista con el vampiro, para encontrar ese toque más clásico.
Pero ¿cuál de ellos? ¿Antonio Banderas o Brad Pitt?
¡Brad Pitt! Me fijé mucho en su manera de moverse, de sentarse…
Es decir, que hay un poquito de Brad Pitt dentro de este Drácula. No sabemos si en el físico o en el ego…
(Risas).
Ya habéis tenido algún contacto con el público antes de llegar a Madrid. ¿Cómo fue la experiencia?
En Bilbao hicimos un estreno, una previa, y flipamos. Nada más empezar la función, el público ya se sumaba. Eran más de 1.600 personas y salimos de allí eufóricos al ver lo bien que había funcionado.
Además, para nosotros fue el primer testeo con tanto público y nos sorprendió muchísimo. Teníamos que parar la acción para que el público pudiera aplaudir en mitad de las escenas y para que las risas no se perdieran con lo que venía después.
¡Y dijimos: «Qué bueno»! Para nosotros fue precioso vivir aquello allí.
La obra se estrenó el 24 de octubre y estará en cartel hasta enero, los viernes, sábados y domingos. ¿Qué equipo formáis? Porque, por lo que se ve, aquí hay mucho movimiento…
Yo tardé bastante en conseguir no reírme de mis compañeros por los gags que hacían. Cada uno ha aportado muchísimo a su personaje y ha conseguido que sean muy distintos. Creo que hemos encontrado los personajes adecuados.
Aunque tengo que decir que soy bastante afortunado: yo solo hago de Drácula, pero ellos hacen los otros quince personajes. ¡Y la coreografía que hay detrás es mucho más increíble que lo que se ve delante!
Es mucho más rápida, más turbulenta… Hay un movimiento detrás, junto con nuestro regidor, la sastra… Es una auténtica fiesta lo que pasa entre bambalinas.
Por lo que hemos podido ver en este pase para los medios, el tipo de humor recuerda bastante a los Monty Python.
Sí, es una mezcla perfecta de los Monty Python, las películas de Mel Brooks —porque incluso hay referencias directas a ellas, como El jovencito Frankenstein— y después está toda la parte de comedia de enredo, con entradas y salidas, puertas que se abren y se cierran…
Es una mezcla de todo eso, pero siendo también un homenaje al Drácula de Bram Stoker.
Precisamente eso te iba a preguntar: ¿los fans más puristas de Drácula se van a mosquear? ¿Van a sacar los colmillos?
Creo que no. Incluso les puede gustar más, porque la premisa es la misma que la de la obra original de Bram Stoker. No cambiamos nada. Simplemente añadimos estos ingredientes y las situaciones se vuelven cada vez más absurdas, lo que provoca muchas risas. Pero seguimos contando la historia de Drácula.
¿Y cuánto dura esta aventura vampírica?
Una hora y veinte minutos.
¡Totalmente enloquecidos!
¡Totalmente! Y se pasa rapidísimo. Cuando el público quiere darse cuenta, ya ha terminado. A lo mejor se queda con ganas de más, pero ya han pasado una hora y veinte minutos.
Ahora vamos a hablar de Alexandre…
Vienes de una trayectoria muy vinculada al teatro musical, con títulos tan irreverentes como The Book of Mormon.
Sí, he tenido mucha suerte y estoy súper agradecido, porque casi siempre he hecho musicales o teatro de comedia. Hice La jaula de las locas, con Ángel Llàcer, en la gira; después, The Producers, en Barcelona y Madrid… Todo comedias que, si tuvieran un interruptor, estarían siempre encendidas en modo comedia.
Y ahora hacer Drácula es como culminar, en el teatro de texto, todo lo que he ido aprendiendo y acumulando en el teatro de comedia.
¿Y en el futuro te gustaría cambiar de registro y hacer algún drama?
¡Me encantaría! He tenido la suerte de ir haciendo algunas cosas en el audiovisual y, en este caso, lo que tengo entre manos será un drama, aunque no puedo adelantar mucho más. Pero es un drama potente.
Me encantan todos los registros.
¿Cómo empezó todo? ¿Cuándo descubriste que querías dedicarte a esto?
Desde muy pequeño me gustaron las artes en general. Vengo de un pueblo muy pequeño, Guissona, en Cataluña, y empecé bailando, dando clases de violín, de música, de canto coral, de arte dramático…
A los 18 años me mudé para estudiar Diseño Gráfico y fue entonces cuando conocí el teatro y descubrí que había gente que vivía de ello. ¡Y me dije: «Ostras, qué bueno»!
Me metí en el teatro musical porque era la disciplina que más cosas reunía. No porque me gustase más que el teatro de texto, sino porque podía bailar, cantar, trabajar con la escenografía… Para mí era lo que englobaba más disciplinas artísticas y era lo que me llamaba la atención.
Después empecé a formarme como intérprete de teatro musical en todas las disciplinas: claqué, danza clásica… ¡Todo! Y así empecé a trabajar en esto. Hasta ahora, que ya llevo once años.
También has pasado por escenarios y platós muy diferentes, incluso como corista en Operación Triunfo y Tu cara me suena. Pero ¿qué es lo más difícil de esta profesión?
En esta industria… (Se lo piensa unos instantes).
Yo ya entré en esta profesión sabiendo lo inestable que era. Aunque, tal y como está el mundo ahora, tampoco se distingue tanto de otros trabajos que de pequeños nos habían vendido como muy estables. Tengo amigos que han estudiado, por ejemplo, Arquitectura, y se encuentran con el mismo problema.
Para mí, lo más difícil es saber manejar bien las subidas y bajadas que tienes en esta profesión. Pero también aprendes, y creo que eso es importante como bagaje: saber gestionar esos momentos.
De repente te coincide un mes en el que tienes tres trabajos muy exigentes, te arremangas y dices: «¡Para adelante!». Y después puedes encontrarte con otro mes libre porque has estado una temporada pluriempleado.
Aprender a gestionar todo eso es lo más difícil para mí.
Me ha parecido entender que también has hecho cine…
Sí, el drama del que te hablaba antes. Y ahora estoy en televisión, con una serie de HBO, Furia, que es una comedia.
En ella interpretas a Gerardo, un hombre que está a las órdenes del personaje de Maribel Verdú. Así que tenemos a Alexandre una vez a la semana en nuestras pantallas.
¡Y estoy muy contento de hacer humor en una trama un tanto distópica, un tanto futurista!
Y trabajando nada menos que con Maribel Verdú…
¡La gran Maribel Verdú! Ya iréis viendo la que se lía…
¡No me hagas spoiler!
No, no, tenéis que verla. Y trabajar con Félix Sabroso es genial.
¿Y qué te queda por hacer? ¿Qué esperas de esta profesión?
En realidad, me queda seguir trabajando en lo que me gusta.
Y, sobre todo, poder vivir de ello…
¡Naturalmente! Como estoy haciendo hasta ahora.
No tengo unas aspiraciones súper concretas del tipo «me gustaría hacer este personaje o este otro». He descubierto que puedes estar en un musical haciendo un personaje secundario y pasártelo genial, mientras que, cuando haces un personaje protagonista, a veces es tan exigente que no puedes disfrutarlo tanto.
Al final, todo es una montaña rusa.
Y salud, que tampoco está de más.
¡Eso es! Me conformo con seguir haciendo trabajos como actor e intérprete y, en un futuro, poder dirigir y escribir algo.
Con 29 años tienes todavía mucho recorrido por delante.
¡Eso espero! Pero me gusta ir cambiando de proyectos porque así voy aprendiendo muchísimo de gente como Sara, Llàcer, David Serrano…
Vamos terminando. Si dejamos a Drácula descansando en su ataúd, ¿tienes algún personaje favorito de los que has interpretado?
Creo que el de The Book of Mormon.
¿Por algo en especial?
Era muy exigente. Haciendo tantas funciones a la semana, solo vivía para hacer ese papel y casi no tenía vida social.
¿Esperabais que tuviera tanto éxito?
Yo entré cuando ya era un éxito, porque habían hecho una temporada y, como quien dice, ya estaba el plato servido.
Ahora empieza la gira después de cuatro temporadas. Al principio habían calculado hacer aproximadamente media temporada, pero el boca a boca funcionó genial.
Y esperamos que con Drácula pase un poco lo mismo: que la gente salga diciendo que quiere volver y se lo cuente a los demás.
De hecho, en Bilbao nos habría encantado hacer otra función porque seguro que la hubiéramos llenado.
Pero solo hicisteis una función, ¿verdad? ¡Un visto y no visto!
¡Solo una! Y nos sirvió para testar al público.
Pues muchísimas gracias, Alexandre. Que sigas disfrutando de la sangre, de las carcajadas y, sobre todo, que no te falten víctimas… digo, espectadores.
¡Eso espero! Muchas gracias.