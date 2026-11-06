Recorrido entre la niebla: el otoño más mágico a bordo del Ferrocarril Forestal de Alishan

viernes 6 de noviembre de 2026 , 10:45h

Hay viajes que invitan a descubrir un destino y otros que permiten sentirlo de una manera especial.

El Ferrocarril Forestal de Alishan, en Taiwán, pertenece a esta segunda categoría.

El próximo mes de diciembre, esta histórica línea ferroviaria ofrecerá cinco recorridos especiales concebidos para contemplar uno de los espectáculos naturales más hermosos de la temporada: la transformación de los bosques de montaña con la llegada del otoño.

La propuesta invita a los viajeros a adentrarse en un paisaje de extraordinaria belleza, donde los árboles adquieren tonalidades doradas, rojizas y cobrizas, mientras la niebla envuelve las laderas y los valles en una atmósfera casi cinematográfica. A bordo de estos trenes, el trayecto se convierte en una experiencia sensorial en la que naturaleza, historia y tradición ferroviaria se entrelazan.

Uno de los grandes atractivos de estos recorridos será la posibilidad de viajar en vagones construidos con madera de ciprés taiwanés, cuyo aroma y calidez evocan otra época. El conjunto estará impulsado por una histórica locomotora de vapor, un símbolo del patrimonio ferroviario de la isla que añade un encanto especial a la experiencia. El sonido rítmico de la maquinaria, el silbato de la locomotora y el lento avance del convoy entre los bosques contribuirán a recrear la magia de los grandes viajes ferroviarios de antaño.

El Ferrocarril Forestal de Alishan cuenta con una larga tradición vinculada a la explotación forestal y al transporte de madera en las montañas taiwanesas. Con el paso del tiempo, esta infraestructura se ha convertido en uno de los grandes atractivos turísticos del país, gracias a sus espectaculares paisajes, sus sinuosos trazados y su singular ingeniería, adaptada a un terreno montañoso de gran complejidad.

Los cinco servicios especiales de diciembre brindarán una oportunidad excepcional para disfrutar de este entorno durante una de las épocas más sugerentes del año. Una invitación a viajar sin prisas, dejarse envolver por la niebla y contemplar cómo el otoño transforma las montañas de Alishan en un escenario de extraordinaria belleza.