La Rendición, el humor como refugio ante el rencor

viernes 6 de noviembre de 2026 , 09:30h

¿Qué sucede cuando intentamos controlar aquello que nos duele y el resultado nos desborda por completo? La Compañía Alberto Quirós propone una respuesta tan divertida como profunda. A partir del próximo viernes, 6 de noviembre, la conocida sala de Lavapiés El Umbral de Primavera acoge el estreno de 'La Rendición', un espectáculo que invita al público a mirar las propias sombras y a aprender a reírse de uno mismo.

En esta pieza, un dramaturgo intenta resolver el rencor que arrastra desde hace tiempo. Sin embargo, cuanto más se empeña en mantener el control, más se desdibuja la línea entre la realidad y la fantasía en su mesa de trabajo. A través del juego, las dudas y las distracciones, la obra se convierte en una celebración de lo imperfecto, demostrando que la vulnerabilidad puede ser un motor creativo extraordinario.

Lejos de las estructuras más clásicas, "La Rendición" destaca por una cuidada combinación de clown contemporáneo, danza, golpes físicos (slapstick) y manipulación de objetos. Con esta creación, Alberto Quirós cierra su "Trilogía del Duelo" (que previamente abordó el amor y la muerte), utilizando la risa y la ligereza no para restar importancia a los problemas, sino como la herramienta idónea para sostener una relación viva, cercana y directa con el espectador.

Para dar vida a este proyecto, Quirós se ha rodeado de destacados profesionales de la escena actual. El espectáculo cuenta con la codirección del coreógrafo y bailarín Lucio A. Baglivo, y con el asesoramiento en acción dramática de Gabriel Chamé, prestigioso pedagogo y exintegrante del Cirque du Soleil. La escritura dramática se completa con la colaboración de Fernando Ferrer y la música original está firmada por el compositor Gabriel Vidanauta.

La crítica y los profesionales del sector ya han elogiado la sensibilidad de la propuesta. El dramaturgo Alberto Morate define a Quirós como "un mago de la risa", mientras que el maestro de clown Fausto Ansaldi lo describe como "un kamikaze de la fragilidad humana que en vez de esconderse se muestra”.

"La pieza propone una experiencia que active la inteligencia del espectador y su capacidad de sorpresa", explica Alberto Quirós. “Es una invitación a atreverse a danzar con aquello que nos pesa, descubriendo que el humor nos permite abrir preguntas fundamentales”.